Le défenseur d’Arsenal Cristhian Mosquera brise enfin le silence au sujet de son penalty manqué en finale de la Ligue des champions

Mosquera a exprimé sa déception dans un message publié sur Instagram après la rencontre : « Waouh… Tout peut basculer en un instant. Quand tout semble se dérouler à la perfection, exactement comme on l’imaginait depuis enfant, un seul geste, en un clin d’œil, vient tout bouleverser.

J’ai passé ma vie à me préparer pour ces instants, mais le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. Dans ces moments-là, ma foi me rappelle qu’il ne s’agit pas du résultat en lui-même, mais de la manière dont on se relève après un coup du sort. Cette défaite, aussi douloureuse soit-elle, ne fera que renforcer ma détermination.

« Malgré tout, ma première saison dans ce club restera inoubliable : champions d’Angleterre ! Voir tant de gens heureux hier était un sentiment incroyable. Profitez de ce magnifique moment, vous le méritez, et je suis sûr que de nombreux autres instants de joie attendent bientôt ce club, car nous avons encore tant à vivre ensemble.

« Je suis fier de chacun d’entre nous. C’est une chance de faire partie de ce groupe et de ce grand club. MERCI ! C’EST ÇA, ARSENAL ! »







