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Le défenseur d’Arsenal Cristhian Mosquera brise enfin le silence au sujet de son penalty manqué en finale de la Ligue des champions
Mosquera analyse le tournant de la finale
Mosquera a vécu une fin de match pénible lors de la défaite d’Arsenal en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le défenseur s’est retrouvé au cœur d’un incident très médiatisé avec Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier parisien a pris le meilleur sur l’Espagnol dans la surface de réparation, contraignant ce dernier à tenter un tacle pour récupérer le ballon. En réalité, il a fauché le Géorgien et offert un penalty au PSG.
Ousmane Dembélé a transformé la sentence pour répondre à l’ouverture du score de Kai Havertz en début de rencontre, faisant de cette action l’un des tournants de la finale. Après 120 minutes et un score de 1-1, la rencontre s’est conclue aux tirs au but. Les Gunners ont finalement perdu 4-3 lors de la séance, Eberechi Eze et Gabriel Magalhães ayant tous deux manqué leur tentative.
Le défenseur promet de revenir plus fort
Mosquera a exprimé sa déception dans un message publié sur Instagram après la rencontre : « Waouh… Tout peut basculer en un instant. Quand tout semble se dérouler à la perfection, exactement comme on l’imaginait depuis enfant, un seul geste, en un clin d’œil, vient tout bouleverser.
J’ai passé ma vie à me préparer pour ces instants, mais le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. Dans ces moments-là, ma foi me rappelle qu’il ne s’agit pas du résultat en lui-même, mais de la manière dont on se relève après un coup du sort. Cette défaite, aussi douloureuse soit-elle, ne fera que renforcer ma détermination.
« Malgré tout, ma première saison dans ce club restera inoubliable : champions d’Angleterre ! Voir tant de gens heureux hier était un sentiment incroyable. Profitez de ce magnifique moment, vous le méritez, et je suis sûr que de nombreux autres instants de joie attendent bientôt ce club, car nous avons encore tant à vivre ensemble.
« Je suis fier de chacun d’entre nous. C’est une chance de faire partie de ce groupe et de ce grand club. MERCI ! C’EST ÇA, ARSENAL ! »
Le groupe d’Arsenal et Martin Keown apportent leur soutien à un jeune défenseur.
Mosquera a rapidement reçu le soutien de ses coéquipiers d’Arsenal. Gabriel a répondu : « Allez, mon frère ! On y va ensemble », tandis que Mikel Merino ajoutait : « On est avec toi, mon frère. Tu es le meilleur. »
Le gardien Kepa Arrizabalaga et l’ancien défenseur d’Arsenal Oleksandr Zinchenko ont également affiché leur soutien sur les réseaux sociaux, tandis que Piero Hincapie publiait un message d’encouragement.
L’ancien défenseur d’Arsenal Martin Keown a également pris sa défense. Interrogé sur TNT Sport, il a déclaré : « Je tiens à souligner la performance de Mosquera dans ce match. Son unique erreur a été sur le penalty. Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde, et Mosquera, défenseur central de formation, a dû jouer arrière latéral. »
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Mosquera veut tirer les enseignements de cet échec douloureux.
Après avoir affirmé que cette défaite « le rendra plus fort », Mosquera entend capitaliser sur les acquis de sa première saison mouvementée à Arsenal et poursuivre sa progression à Londres.