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Le défenseur d'Arsenal Cristhian Mosquera a été convoqué pour la première fois en équipe d'Espagne ; Rodri et Lamine Yamal, de retour dans le groupe, font également partie de la sélection pour les matchs amicaux
Mosquera a été appelé
Mosquera a été convoqué pour la première fois dans l'équipe de De La Fuente en vue des matchs amicaux de l'Espagne contre la Serbie et l'Égypte. Mosquera a rejoint Arsenal en provenance de Valence cet été dans le cadre d'un transfert d'environ 13 millions de livres sterling, et a depuis eu un impact majeur sous les ordres de l'entraîneur Mikel Arteta, disputant 25 matches toutes compétitions confondues. Il a souffert d'une blessure à la cheville entre décembre et janvier, ce qui a quelque peu affecté son temps de jeu, mais il a continué à jouer régulièrement pour cette équipe qui semble destinée à remporter le titre de Premier League.
Mosquera avait déjà été sélectionné en équipe olympique espagnole pour les Jeux de 2024, lors d'une défaite 2-1 contre l'Égypte, mais il s'agit ici de sa première sélection en équipe senior. « Mosquera est un joueur engagé, le capitaine des moins de 21 ans, qui souhaite jouer pour l'Espagne », a déclaré De la Fuente vendredi. « Il réalise une bonne saison avec Arsenal. »
Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, figure bien sûr également dans le groupe grâce à ses performances exceptionnelles cette saison ; il a inscrit 21 buts et délivré 16 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.
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autres joueurs convoqués
Outre Mosquera, Joan Garcia a également été convoqué pour la première fois en équipe nationale, après une excellente saison dans les cages du FC Barcelone.
« C'est un excellent gardien », a déclaré De la Fuente. « Ce n'est pas une découverte pour nous ; il est international U21 depuis cinq ans. Nous avons estimé que le moment était venu pour lui de nous rejoindre. »
Par ailleurs, le milieu de terrain de Manchester City Rodri fait son retour en sélection espagnole après s'être remis d'une blessure au ligament croisé antérieur qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant longtemps.
« Nous nous réjouissons de la forme actuelle de Rodrigo », a déclaré De la Fuente. « C’est un joueur clé. Il est en train de retrouver sa condition physique et continuera à s’améliorer. »
Rodri n’a plus joué pour l’Espagne depuis septembre 2025, date à laquelle il avait disputé un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Turquie ; il a depuis manqué quatre rencontres en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.
Sélection espagnole au complet
Voici la liste complète des joueurs sélectionnés par l'Espagne pour les prochains matchs amicaux :
Gardiens : Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (Barcelone).
Défenseurs : Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelone), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Cristhian Mosquera (Arsenal).
Milieux de terrain : Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelone), Pablo Fornals (Betis), Martín Zubimendi (Arsenal), Carlos Soler (Real Sociedad), Fermín López (Barcelone).
Attaquants : Dani Olmo (Barcelone), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético Madrid), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelone), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelone), Borja Iglesias (Celta).
Un seul joueur du Real Madrid figure dans cette sélection : Dean Huijsen, qui devrait se battre pour une place en défense centrale ; l'absence de Dani Carvajal, le vétéran arrière droit, est particulièrement remarquée.
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Et maintenant ?
L'Espagne affrontera la Serbie et l'Égypte en mars, alors qu'elle intensifie sa préparation pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Lors de la compétition, elle se mesurera au Cap-Vert, à l'Arabie saoudite et à l'Uruguay dans un groupe qui s'annonce passionnant ; Mosquera, Garcia et Rodri espèrent tous faire partie de l'équipe pour la phase finale.
Concernant l'écartement de Carvajal, De la Fuente a laissé la porte ouverte à son éventuel retour, ajoutant : « Je n'ai rien à dire à (l'entraîneur du Real Madrid, Álvaro) Arbeloa.
J'ai un immense respect pour lui. J'espère que Dani retrouvera sa forme de l'Euro 2024... Il nous manque, et il est très important. Il doit continuer à travailler. Il le sait, tout comme Álvaro Morata. Ils ont besoin de jouer, de retrouver leur niveau habituel, et alors ils seront avec nous. »
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