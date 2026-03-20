Le défenseur d'Arsenal Cristhian Mosquera a été convoqué pour la première fois en équipe d'Espagne ; Rodri et Lamine Yamal, de retour dans le groupe, font également partie de la sélection pour les matchs amicaux

Mosquera a été convoqué pour la première fois dans l'équipe de De La Fuente en vue des matchs amicaux de l'Espagne contre la Serbie et l'Égypte. Mosquera a rejoint Arsenal en provenance de Valence cet été dans le cadre d'un transfert d'environ 13 millions de livres sterling, et a depuis eu un impact majeur sous les ordres de l'entraîneur Mikel Arteta, disputant 25 matches toutes compétitions confondues. Il a souffert d'une blessure à la cheville entre décembre et janvier, ce qui a quelque peu affecté son temps de jeu, mais il a continué à jouer régulièrement pour cette équipe qui semble destinée à remporter le titre de Premier League.

Mosquera avait déjà été sélectionné en équipe olympique espagnole pour les Jeux de 2024, lors d'une défaite 2-1 contre l'Égypte, mais il s'agit ici de sa première sélection en équipe senior. « Mosquera est un joueur engagé, le capitaine des moins de 21 ans, qui souhaite jouer pour l'Espagne », a déclaré De la Fuente vendredi. « Il réalise une bonne saison avec Arsenal. »

Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, figure bien sûr également dans le groupe grâce à ses performances exceptionnelles cette saison ; il a inscrit 21 buts et délivré 16 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.