Le défenseur clé d’Arsenal était absent de la séance d’entraînement, alimentant les craintes qu’il ne soit pas prêt pour le match décisif de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid

Malgré ces incertitudes, plusieurs nouvelles encourageantes sont à signaler : Eberechi Eze aurait évité une lésion grave après son but décisif contre Newcastle. Gabriel Martinelli et Riccardo Calafiori ont par ailleurs participé à la séance collective, apportant une profondeur bienvenue à l’effectif. La présence de Martinelli est rassurante après avoir ressenti une gêne à l’ischio-jambier dimanche dernier, tandis que Calafiori a récupéré d’un coup reçu en quarts de finale.

En revanche, Mikel Merino reste à l’écart des terrains en raison de sa convalescence suite à une blessure au pied, bien que l’espoir demeure quant à son retour avant la fin de la saison.