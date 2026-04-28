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Le défenseur clé d’Arsenal était absent de la séance d’entraînement, alimentant les craintes qu’il ne soit pas prêt pour le match décisif de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid
Timber est forfait pour le déplacement à Madrid.
Timber devrait très probablement manquer le match aller contre l'Atlético de Madrid mercredi soir. Ce défenseur polyvalent est sur la touche depuis la mi-mars en raison d'une blessure à l'aine contractée lors du match contre Everton. Selon Football London, son absence à la dernière séance d'entraînement de mardi à London Colney laisse penser qu'il n'est pas encore prêt à reprendre le jeu à l'intensité requise par la compétition européenne. Arteta devrait faire le point officiellement sur l'état de forme de Timber lors de sa conférence de presse d'avant-match à Madrid.
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Havertz devrait également être absent.
Timber n'était pas le seul absent de marque : Havertz a également manqué la séance d'entraînement de l'après-midi. L’international allemand avait dû quitter le terrain en raison d’un problème musculaire lors de la victoire 1-0 contre Newcastle samedi, ce qui a d’abord fait craindre une longue indisponibilité. Malgré son absence à l’entraînement, un optimisme prudent prévaut : le joueur aurait évité une blessure grave et pourrait encore jouer un rôle plus tard dans la saison. Si Havertz devrait manquer le match aller en Espagne, le club espère un retour plus rapide que prévu afin de rester en lice pour les titres nationaux et européens.
Un triple coup de pouce pour Arteta
Malgré ces incertitudes, plusieurs nouvelles encourageantes sont à signaler : Eberechi Eze aurait évité une lésion grave après son but décisif contre Newcastle. Gabriel Martinelli et Riccardo Calafiori ont par ailleurs participé à la séance collective, apportant une profondeur bienvenue à l’effectif. La présence de Martinelli est rassurante après avoir ressenti une gêne à l’ischio-jambier dimanche dernier, tandis que Calafiori a récupéré d’un coup reçu en quarts de finale.
En revanche, Mikel Merino reste à l’écart des terrains en raison de sa convalescence suite à une blessure au pied, bien que l’espoir demeure quant à son retour avant la fin de la saison.
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Un grand match à Madrid
L'équipe d'Arsenal doit s'envoler pour la capitale espagnole mardi soir, après avoir finalisé ses préparatifs à London Colney. Cette rencontre constitue l'un des plus grands obstacles sur la route d'un doublé historique. Alors que la course au titre de Premier League atteint son paroxysme, Arteta doit donc gérer avec précision la rotation de son effectif pour rester en lice sur les deux tableaux.