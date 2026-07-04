Le défenseur central de Manchester United et de l’Argentine, Lisandro Martínez, aurait envisagé de mettre un terme à sa carrière en raison d’une série de blessures

La compagne du défenseur, Muri Lopez Benitez, avait expliqué comment l’arrivée de leur fille, Aurora, avait été sa principale source de motivation tout au long de son rétablissement. Ce bonheur familial lui a apporté la stabilité nécessaire pour aborder sereinement son retour au plus haut niveau.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux en début d’année, Martinez et sa compagne ont déclaré : « Ton arrivée dans nos vies a tout changé, Aurora ! Dès l’instant où nous avons appris ton existence, tout a pris un sens plus profond… Attendre de te serrer dans nos bras était merveilleux !

« En veillant sur toi, nous avons aussi pris soin de nous : non seulement à travers l’alimentation et l’activité physique, mais aussi par la parole, la sérénité, l’amour, la pleine conscience et la capacité à savourer chaque instant. Quand tu as été prête, nous l’étions aussi. C’était magique.

« Tu nous as ancrés dans l’instant présent. Si attentive, notre famille a savouré chaque journée comme une éternité, mesurant le temps non plus en heures mais en instants gravés dans le cœur. »