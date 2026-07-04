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Le défenseur central de Manchester United et de l’Argentine, Lisandro Martínez, aurait envisagé de mettre un terme à sa carrière en raison d’une série de blessures
Les tenants du titre ont évité l'upset
L'Argentine a évité de justesse une énorme surprise dans ce tournoi en battant le Cap-Vert 3-2 après prolongation à Miami. Ce match s'est avéré décisif pour Martinez, auteur d'un but et d'une passe décisive, qui a ainsi contribué à la qualification des tenants du titre. Le joueur de 28 ans avait auparavant été poussé au bord de l'abandon après une grave rupture du ligament croisé antérieur, subie lors d'un match de Premier League contre Crystal Palace.
- AFP
Défenseur ému, il retrace son parcours.
Le défenseur central a laissé parler son émotion après le coup de sifflet final en Floride, alors qu’il revenait sur les mois difficiles de sa rééducation. Il a reconnu que la naissance de sa fille avait complètement changé sa perspective à un moment où il songeait à abandonner le football.
Martínez a confié : « Quand je repense à ce qui s’est passé avec ma blessure, j’ai envie de pleurer. Je ne sais même pas où j’en suis. Si ma fille n’était pas née juste au moment où je me suis blessé, je ne sais pas si je serais ici à jouer aujourd’hui, et aujourd’hui, j’ai marqué un but en Coupe du monde. »
Le soutien indéfectible de sa famille a inspiré un retour en force.
La compagne du défenseur, Muri Lopez Benitez, avait expliqué comment l’arrivée de leur fille, Aurora, avait été sa principale source de motivation tout au long de son rétablissement. Ce bonheur familial lui a apporté la stabilité nécessaire pour aborder sereinement son retour au plus haut niveau.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux en début d’année, Martinez et sa compagne ont déclaré : « Ton arrivée dans nos vies a tout changé, Aurora ! Dès l’instant où nous avons appris ton existence, tout a pris un sens plus profond… Attendre de te serrer dans nos bras était merveilleux !
« En veillant sur toi, nous avons aussi pris soin de nous : non seulement à travers l’alimentation et l’activité physique, mais aussi par la parole, la sérénité, l’amour, la pleine conscience et la capacité à savourer chaque instant. Quand tu as été prête, nous l’étions aussi. C’était magique.
« Tu nous as ancrés dans l’instant présent. Si attentive, notre famille a savouré chaque journée comme une éternité, mesurant le temps non plus en heures mais en instants gravés dans le cœur. »
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Un match à élimination directe prometteur se profile.
L'Argentine doit désormais résoudre ses problèmes défensifs avant d'affronter l'Égypte mardi en huitièmes de finale. L'équipe de Lionel Scaloni a montré des signes de vulnérabilité en défense face au Cap-Vert, ce qui signifie que Martínez devra maintenir un haut niveau de distribution et de sang-froid. La rencontre avec une formation égyptienne disciplinée, qualifiée aux tirs au but, constituera un test majeur pour les tenants du titre, qui devront prouver leur capacité à défendre leur couronne.
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