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imago-sport-1084198678.jpgSebastian Frej
Adhe Makayasa
Traduit par

Le défenseur béninois Mohamed Tijani révèle l’absence hilarante de plan tactique pour stopper le « Dieu » Lionel Messi lors des adieux de l’Argentine

L. Messi
M. Tijani
Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux

Lionel Messi se prépare à faire ses adieux à la scène internationale, mais ses prochains adversaires semblent davantage intéressés à voir la grandeur à l’œuvre qu’à l’arrêter. Le défenseur béninois Mohamed Tijani a stupéfié les supporters en admettant que son équipe n’a absolument aucune stratégie tactique pour gérer le légendaire numéro 10.

  • Les outsiders savourent ce match d’exhibition historique

    Le défenseur béninois Tijani a reconnu avec franchise que son équipe n’a aucun plan tactique pour museler Messi à l’Estadio Monumental. Le défenseur central de 29 ans a concédé qu’il existe un écart de niveau indéniable alors que le Bénin, actuellement 89e au classement mondial, se prépare à croiser le fer avec la puissance sud-américaine. Plutôt que de mettre en place un bloc bas très compact, l’outsider africain veut simplement profiter du caractère festif qui entoure le meneur de jeu talismanique.

  • imago-sport-1084198717.jpgSebastian Frej

    « Nous n’avons pas besoin de marquer Messi »

    S’exprimant devant une supérette avant l’entraînement officiel, l’ancien pilier du Rayo Vallecano a insisté sur le fait que son équipe avait été libérée de toute consigne visant à serrer de près le vétéran en attaque. Interrogé par le média argentin C5Nsur la manière dont ils comptaient museler La Pulga, Tijani a déclaré sans hésiter : « Nous n’avons pas besoin de marquer Messi. Nous allons profiter de ce match. Il n’y a pas de plan spécial pour défendre contre Messi, nous devons juste profiter de ce match, et c’est tout. »

  • Le contingent visiteur couvre de louanges son joueur talismanique

    L’admiration du camp visiteur pour le capitaine de l’équipe à domicile va bien au-delà de la rivalité habituelle sur le terrain. Soulignant le statut légendaire d’une icône largement considérée comme évoluant dans une autre dimension, Tijani a ajouté : « Messi, tu es Dieu. Pour moi, c’est le meilleur du monde, comme je vous le dis. »

    Ce sentiment a été repris avec force par le médecin de l’équipe du Bénin, qui est intervenu pendant l’interview : « C’est le meilleur du monde. C’est le Dieu du football. »

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  • Argentina Training SessionGetty Images Sport

    Un chant du cygne historique précède une nouvelle ère

    Ce match d’exhibition à Buenos Aires met un terme à la carrière internationale de La Pulga avant qu’il ne se reconcentre sur l’Inter Miami jusqu’à la fin de la campagne 2028. Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, doit rapidement superviser une passation de pouvoir avant le prochain cycle de tournois majeurs, sans son chef d’orchestre du milieu de terrain. Pour le Bénin, se mesurer à des cadors du football mondial offre un apprentissage inestimable avant les prochaines qualifications à la Coupe d’Afrique des nations.

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