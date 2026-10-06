L’admiration du camp visiteur pour le capitaine de l’équipe à domicile va bien au-delà de la rivalité habituelle sur le terrain. Soulignant le statut légendaire d’une icône largement considérée comme évoluant dans une autre dimension, Tijani a ajouté : « Messi, tu es Dieu. Pour moi, c’est le meilleur du monde, comme je vous le dis. »

Ce sentiment a été repris avec force par le médecin de l’équipe du Bénin, qui est intervenu pendant l’interview : « C’est le meilleur du monde. C’est le Dieu du football. »