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Adhe Makayasa

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Le défenseur anglais Charlie Cresswell s'engage pour un transfert évalué à 28 millions d'euros, récompensant son passage remarqué à Toulouse

Mercato
C. Cresswell
Toulouse
Ligue 1
Rennes

Le Stade Rennais s’apprête à réaliser un coup retentissant sur le marché des transferts. Le club breton a trouvé un accord avec Toulouse pour le recrutement du défenseur très prometteur Charlie Cresswell, contre une indemnité de 28 millions d’euros. L’ancien champion d’Europe U21 avec l’Angleterre a négocié des émoluments très avantageux pour s’installer en Bretagne, après deux saisons remarquées sur les bords de la Garonne.

  • Les géants bretons lancent une offensive ambitieuse

    Le Stade Rennais est sur le point de finaliser un accord global de 28 millions d'euros, dont 3 millions de primes, pour recruter le défenseur central anglais Cresswell, qui évolue actuellement à Toulouse, un club rival en Ligue 1. Le club breton, très ambitieux, a agi rapidement cet été, ayant déjà réalisé quatre nouvelles recrues et conclu un accord avec l'attaquant de Sunderland, Eliezer Mayenda. Pour convaincre le défenseur de 23 ans, les dirigeants bretons lui ont proposé un salaire très attractif qui le placera d’emblée parmi les trois joueurs les mieux payés du Roazhon Park.

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    Le responsable du recrutement confirme l'objectif

    Selon Foot Mercato, l’hésitation persistante des clubs de Premier League à officialiser leur intérêt a permis au Stade Rennais de prendre l’avantage dans la course au défenseur originaire de York. La direction sportive du club admet ouvertement chercher à recruter ce défenseur imposant, vu comme le pilier idéal pour renforcer l’arrière-garde en vue de la prochaine campagne européenne.

    Loïc Désiré, le directeur sportif rennais, a confirmé la piste lors de l’émission « En Pleine Lucarne » : « C’est l’un des deux ou trois joueurs que nous avons ciblés. Il connaît la Ligue 1, c’est un jeune défenseur expérimenté. Mais il n’est pas le seul. »

  • Toulouse enregistre un bénéfice colossal

    Toulouse s'apprête à engranger une manne financière considérable grâce à un joueur qu'il avait judicieusement recruté auprès de Leeds United pour seulement 4,5 millions d'euros il y a deux ans. Le club occitan avait déjà fait preuve de fermeté en rejetant l’hiver dernier une offre de 23 millions d’euros de Wolfsburg, puis en repoussant l’intérêt de West Ham, club de Premier League. Cresswell quitte le Stadium de Toulouse après s’être imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat, avec un bilan remarquable de huit buts et cinq passes décisives en 66 apparitions.

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    La scène européenne attend désormais le défenseur.

    Cresswell doit immédiatement endosser un rôle de leader exigeant, alors que Rennes se prépare à affronter un calendrier national et européen très chargé. Après avoir terminé à la sixième place de la Ligue 1 la saison dernière, les Bretons offrent à l'ancienne star de Leeds une occasion en or de faire ses débuts en Ligue Europa. Il sera essentiel qu'il passe sa visite médicale et s'intègre à la préparation d'avant-saison afin d'assurer la cohésion défensive avant le début des compétitions.