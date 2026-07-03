Le défenseur anglais Charlie Cresswell s'engage pour un transfert évalué à 28 millions d'euros, récompensant son passage remarqué à Toulouse

Selon Foot Mercato, l’hésitation persistante des clubs de Premier League à officialiser leur intérêt a permis au Stade Rennais de prendre l’avantage dans la course au défenseur originaire de York. La direction sportive du club admet ouvertement chercher à recruter ce défenseur imposant, vu comme le pilier idéal pour renforcer l’arrière-garde en vue de la prochaine campagne européenne.

Loïc Désiré, le directeur sportif rennais, a confirmé la piste lors de l’émission « En Pleine Lucarne » : « C’est l’un des deux ou trois joueurs que nous avons ciblés. Il connaît la Ligue 1, c’est un jeune défenseur expérimenté. Mais il n’est pas le seul. »