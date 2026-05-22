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Brazil U17 World Cup U17Doc. LOC WCU17/BRY
Tegar Paramartha

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Le décor est planté pour les futures stars du football mondial : la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026, au Qatar, voit ses groupes définitivement arrêtés pour cette édition à 48 équipes

Coupe du monde M17

La prochaine génération de superstars mondiales se rend au Qatar ! De l'absence surprise du Portugal, tenant du titre, au retour de poids lourds tels que le Brésil, l'Argentine et l'Espagne, voici tout ce qu'il faut savoir sur les groupes, les dates et les sites de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026.

Le prestigieux tournoi fait son retour au Qatar dans une formule élargie, après une édition couronnée de succès

L’édition précédente, disputée dans ce pays du Moyen-Orient, avait été un succès. Le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2026 a été effectué jeudi à Zurich (Suisse). La prochaine génération de stars se prépare ainsi à s’illustrer. Cette compétition mondiale, qui réunira 48 sélections, fera son retour au Moyen-Orient. 

La compétition se tiendra du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Le Qatar accueille ainsi l’épreuve pour la deuxième année consécutive, après avoir réussi le lancement du format à 48 équipes. Les nations participantes sont à nouveau réparties en douze groupes de quatre, pour un total de 104 rencontres.


  • Quelle a été la déclaration de Jassim Al Jassim, directeur général de la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 ?

    S’exprimant en ligne lors de la cérémonie du tirage au sort, Jassim Al Jassim, PDG du Comité d’organisation local (LOC) de la Coupe du monde U-17 de la FIFA Qatar 2026, a affirmé la pleine préparation du pays à accueillir un nouveau rendez-vous planétaire.

    « L’année dernière, le Qatar a fait l’histoire en accueillant le tout premier tournoi de la FIFA à 48 équipes, réunissant 1 008 jeunes joueurs. Plus de 197 000 supporters ont assisté à 104 matches disputés sur les huit terrains du complexe Aspire Zone, créant une ambiance de fête unique. Au total, 130 recruteurs issus des plus grands clubs se sont également rassemblés pour observer de près la prochaine génération de footballeurs. Nous sommes fiers d’avoir offert, lors de l’édition 2025, une vitrine de premier plan à des talents émergents tels que Hamza Abdelkarim, Mateus Mide, Anísio Cabral et Samuele Inacio », a déclaré Al Jassim.

    « Cette année, nous capitalisons sur l’expérience acquise en 2025 pour offrir une édition encore plus exceptionnelle aux joueurs, aux supporters et à l’ensemble de la communauté footballistique. Félicitations à toutes les équipes qualifiées ; nous avons hâte de vous accueillir à Doha », a-t-il conclu.


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  • Présentation détaillée des groupes de la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026

    Le Qatar, nation hôte, figure dans le groupe A avec le Panama, l’Égypte et la Grèce. Des poids lourds comme l’Argentine, le Brésil, l’Italie, l’Espagne et le Japon effectuent leur retour dans l’émirat avec l’ambition de soulever le trophée. À noter que le Portugal, champion sortant, ne s’est pas qualifié.

    Voici la composition complète des groupes :


    ● Groupe A : Qatar, Panama, Égypte, Grèce

    ● Groupe B : République de Corée, CAF 1, Nouvelle-Calédonie, Équateur

    ● Groupe C : Argentine, Australie, CAF 2, Danemark

    ● Groupe D : France, Haïti, Arabie saoudite, Uruguay

    ● Groupe E : Italie, Jamaïque, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan

    ● Groupe F : Sénégal, Croatie, Cuba, Tadjikistan

    ● Groupe G : Mali, Nouvelle-Zélande, Belgique, Vietnam

    ● Groupe H : Espagne, Chine, Fidji, Maroc

    ● Groupe I : Brésil, République d’Irlande, Tanzanie, Costa Rica

    ● Groupe J : États-Unis, Monténégro, Chili, Algérie

    ● Groupe K : Mexique, Roumanie, Cameroun, Venezuela

    ● Groupe L : Japon, Colombie, Serbie, Honduras


    Les deux représentants africains restants seront connus le 23 mai, à l’issue des barrages de la CAF organisés lors de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 au Maroc. Les places qualificatives reviendront aux vainqueurs des rencontres Éthiopie-Mozambique et Ouganda-Ghana.


  • Où se déroulera la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 au Qatar ?

    Au total, 104 rencontres seront disputées dans le cadre de la compétition, avec plusieurs matchs organisés chaque jour au sein du complexe Aspire Zone.

    Ce concept centralisé, l’un des piliers du succès de l’édition 2025, avait alors attiré plus de 197 460 spectateurs durant les 15 jours de compétition. La finale se jouera, comme en 2025, au stade international Khalifa.