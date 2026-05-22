Le prestigieux tournoi fait son retour au Qatar dans une formule élargie, après une édition couronnée de succès

L’édition précédente, disputée dans ce pays du Moyen-Orient, avait été un succès. Le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2026 a été effectué jeudi à Zurich (Suisse). La prochaine génération de stars se prépare ainsi à s’illustrer. Cette compétition mondiale, qui réunira 48 sélections, fera son retour au Moyen-Orient.

La compétition se tiendra du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Le Qatar accueille ainsi l’épreuve pour la deuxième année consécutive, après avoir réussi le lancement du format à 48 équipes. Les nations participantes sont à nouveau réparties en douze groupes de quatre, pour un total de 104 rencontres.



