Le déclin de Leicester City : comment les « Foxes », héros d’un véritable conte de fées, sont passés du statut de champions de Premier League à la relégation en League One en seulement dix ans

Nommé en juillet dernier, Marti Cifuentes est déjà le sixième entraîneur de Leicester en trois saisons. L’une de ses priorités : rénover la relation entre le groupe professionnel et les supporters.

« Il est normal qu’il y ait de la rancœur après une relégation », a-t-il déclaré à The Athletic. « Ce serait étrange qu’il n’y en ait pas, mais je veux marquer un nouveau départ, un nouveau commencement. J’aimerais que les joueurs soient jugés sur ce qu’ils font maintenant et sur leurs performances d’aujourd’hui. J’espère que nous pourrons montrer qu’ils sont tous impliqués et qu’ils s’efforcent de s’engager pour le club. »

Malgré ces efforts, l’ancien technicien catalan n’a pas réussi à mobiliser un effectif où plusieurs éléments percevaient encore des émoluments de Premier League, et il a été limogé en janvier alors que Leicester pointait à la 14e place. Depuis, les performances se sont dégradées : le match nul de mardi porte à deux le nombre de victoires des Foxes en vingt rencontres de championnat, et l’atmosphère est devenue toxique. L’équipe n’est plus avantagée à domicile, les supporters exprimant leur colère face à un engagement qu’ils jugent insuffisant.

« Je ne comprends pas qu’ils ne donnent pas plus », a déclaré l’ancien attaquant de Leicester Matt Piper à la BBC Sport. « Leicester a eu des équipes catastrophiques au fil des ans et des joueurs vraiment médiocres – et j’ai fait partie de ces équipes, donc je ne cherche pas à m’excuser –, mais ce que je dirai, c’est que même quand nous étions vraiment mauvais, il y avait toujours des joueurs qui enfilaient le maillot et donnaient tout ce qu’ils avaient.

Ce qui frappe avec ce groupe, c’est qu’il regorge de joueurs talentueux. Nous sommes bien en deçà de notre potentiel avec l’effectif dont nous disposons, et la saison s’annonce catastrophique, même sans la déduction de six points. »