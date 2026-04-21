Le déclin de Leicester City : comment les « Foxes », héros d’un véritable conte de fées, sont passés du statut de champions de Premier League à la relégation en League One en seulement dix ans

Après le match nul 2-2 de mardi contre Hull City au King Power Stadium, le club, autrefois surprenant champion, est officiellement relégué en League One, seulement pour la deuxième fois en 142 ans d’histoire. Au programme de la saison prochaine : des déplacements à Bromley, Burton Albion et Mansfield Town.
Comment en est-on arrivé là ? Si les Foxes ont connu des hauts et des bas depuis leur improbable titre de champion de 2016, leur retour en Championship l’an dernier devait simplement être une parenthèse avant une remontée immédiate.
Au lieu de quoi, les Foxes ont connu une deuxième descente consécutive, et le club qui avait offert, selon Sven-Göran Eriksson,« un rêve à tous les amoureux du football » se retrouve aujourd’hui enlisé dans un cauchemar apparemment sans fin, entre difficultés financières et colère des supporters.