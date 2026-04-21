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Leicester City fall GFXGOAL
Mark Doyle

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Le déclin de Leicester City : comment les « Foxes », héros d’un véritable conte de fées, sont passés du statut de champions de Premier League à la relégation en League One en seulement dix ans

Analysis
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Leicester vs Hull

Le 2 mai 2026 devait être un jour de fierté et de célébration à Leicester, ponctué d’hommages émouvants à Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N’Golo Kanté et à l’ensemble de l’équipe de Claudio Ranieri, championne de Premier League. Mais ce dixième anniversaire du sacre le plus improbable de l’histoire du football sera aussi, malencontreusement, le rappel cinglant de la chute vertigineuse des Foxes au cours de la décennie écoulée.

Après le match nul 2-2 de mardi contre Hull City au King Power Stadium, le club, autrefois surprenant champion, est officiellement relégué en League One, seulement pour la deuxième fois en 142 ans d’histoire. Au programme de la saison prochaine : des déplacements à Bromley, Burton Albion et Mansfield Town.

Comment en est-on arrivé là ? Si les Foxes ont connu des hauts et des bas depuis leur improbable titre de champion de 2016, leur retour en Championship l’an dernier devait simplement être une parenthèse avant une remontée immédiate.

Au lieu de quoi, les Foxes ont connu une deuxième descente consécutive, et le club qui avait offert, selon Sven-Göran Eriksson,« un rêve à tous les amoureux du football » se retrouve aujourd’hui enlisé dans un cauchemar apparemment sans fin, entre difficultés financières et colère des supporters.

  • Crystal Palace v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le club traverse actuellement des difficultés financières.

    La relégation de Leicester en dehors de la Premier League à l’issue de la saison 2022-2023 a créé un véritable séisme. Champion il y a seulement sept ans, le club avait également conquis la FA Cup sous les ordres de Brendan Rodgers, qui l’avait ensuite mené à deux cinquièmes places consécutives.

    Pourtant, le technicien nord-irlandais avait déjà alerté sur la fragilité financière du club : les propriétaires thaïlandais de King Power International Group devaient serrer les cordons de la bourse, leurs activités de vente hors taxes ayant souffert des conséquences économiques dévastatrices de la pandémie.

    « Bien sûr que je veux améliorer l’effectif », déclarait Rodgers en juillet 2022. « Je veux le développer. Je l’ai dit en cours d’année dernière, mais si c’est difficile financièrement… Je respecte énormément le club, donc je ne vais pas entrer en conflit avec lui.

    C’est regrettable. Nous devons faire un travail et si nous y parvenons, alors j’espère que nous pourrons renforcer l’effectif, car si nous voulons rivaliser à un niveau proche de celui que nous avons connu, nous devons être en mesure de le faire. Sinon, les attentes seront différentes. »

    Malgré l’absence de renforts, peu d’observateurs anticipaient toutefois un scénario aussi sombre.

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  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAMAFP

    Il n’y a pas de honte à perdre

    L'effectif de Leicester ne manquait pas de talent, avec Vardy toujours en pointe, épaulé par des joueurs tels que Harvey Barnes et James Maddison, tandis que Rodgers pouvait également compter sur Youri Tielemans et Kiernan-Dewsbury Hall au milieu de terrain. Néanmoins, la réputation de Rodgers en tant qu’entraîneur de haut niveau, conjuguée à la force supposée de son effectif, a probablement engendré un sentiment de complaisance au sein du club, une présomption erronée selon laquelle les Foxes étaient à l’abri de toute relégation.

    Après une défaite lamentable 1-0 à Southampton le 4 mars 2023, qui a vu Leicester chuter à la 15e place du classement, Maddison a même contesté l'analyse d'un journaliste local, Rob Tanner, selon laquelle l'équipe courait un réel risque de relégation.

    « N’importe quoi », a tweeté le milieu offensif. « Regardez et analysez correctement le match et arrêtez d’écrire des titres comme ça, dont vous savez qu’ils alimentent le pessimisme des supporters. Si on joue comme ça, tout ira très bien. On s’est créé de nombreuses occasions brillantes et on gagnerait facilement un autre jour. »

    Malheureusement pour lui, cette confiance était mal placée : les Foxes ne remporteront que deux matchs supplémentaires et, malgré la septième masse salariale de l’élite, ils seront relégués en Championship après avoir terminé 18e avec seulement 34 points.

  • Leicester City Trophy ParadeGetty Images Sport

    Fausse aube

    Plusieurs facteurs ont précipité la relégation de Leicester, mais il est clair que, après avoir trop peu soutenu Rodgers sur le marché des transferts, les dirigeants ont attendu trop longtemps avant de le limoger, laissant seulement huit matchs à l’entraîneur par intérim Dean Smith pour tenter de redresser la barre. Cependant, résister à la tentation de confier le poste à Smith à titre permanent et miser plutôt sur Enzo Maresca s’est révélé un coup de maître.

    Si l’Italien n’avait dirigé que quatorze matchs à la tête de Parme, son unique expérience précédente comme entraîneur principal, il a rapidement justifié sa réputation d’adjoint de premier plan auprès de Pep Guardiola à Manchester City en propulsant Leicester en Premier League dès sa première tentative, et en tant que champion de Championship de surcroît.

    Malheureusement, Maresca s’est immédiatement engagé avec Chelsea, et si certains supporters des Foxes n’ont pas regretté son départ, son départ a créé un problème majeur pour les propriétaires, qu’ils ont aggravé par des nominations désastreuses.

    L’ancien coach de Nottingham Forest, Steve Cooper, n’a obtenu que deux succès en championnat avant d’être limogé en novembre 2024. La légende de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, a ensuite connu une série historique de neuf matchs à domicile consécutifs sans marquer, et Leicester a été relégué à cinq journées de la fin.

  • Leicester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pénalité PSR

    Promu en Premier League lors de la saison 2022-2023 grâce au budget le plus élevé de l’histoire du Championship, Leicester avait déjà montré des signes de fragilité financière avant le coup d’envoi du nouvel exercice.

    En effet, Van Nistelrooy n’a officiellement « quitté » le club que le 27 juin, afin que le coût de son licenciement puisse être reporté sur les comptes de l’année suivante, dans une tentative flagrante d’apaiser certaines des inquiétudes du club concernant les règles de rentabilité et de viabilité (PSR).

    Trop tard : le 5 février, la Fédération infligeait déjà au club une pénalité de six points pour non-respect des mêmes règles lors de l’exercice 2023-2024, titre de champion à la clé, déclenchant de nouvelles critiques contre le président Aiyawatt Srivaddhanaprabha et le directeur sportif Jon Rudkin.

    Les Foxes ont certes exprimé leur « déception » et jugé la sanction « disproportionnée », mais leur appel a été rejeté le 8 avril, assénant un coup presque fatal à leurs espoirs de maintien.

    Sans ces points retirés, les Foxes resteraient en zone de relégation à deux journées de la fin, même si le maintien n’est pas encore mathématiquement acquis. Peu d’observateurs croient encore au miracle : l’effectif, alourdi par des joueurs surpayés et peu performants, porte les stigmates d’une gestion sportive contestée.

  • Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    « Une saison catastrophique »

    Nommé en juillet dernier, Marti Cifuentes est déjà le sixième entraîneur de Leicester en trois saisons. L’une de ses priorités : rénover la relation entre le groupe professionnel et les supporters.

    « Il est normal qu’il y ait de la rancœur après une relégation », a-t-il déclaré à The Athletic. « Ce serait étrange qu’il n’y en ait pas, mais je veux marquer un nouveau départ, un nouveau commencement. J’aimerais que les joueurs soient jugés sur ce qu’ils font maintenant et sur leurs performances d’aujourd’hui. J’espère que nous pourrons montrer qu’ils sont tous impliqués et qu’ils s’efforcent de s’engager pour le club. »

    Malgré ces efforts, l’ancien technicien catalan n’a pas réussi à mobiliser un effectif où plusieurs éléments percevaient encore des émoluments de Premier League, et il a été limogé en janvier alors que Leicester pointait à la 14e place. Depuis, les performances se sont dégradées : le match nul de mardi porte à deux le nombre de victoires des Foxes en vingt rencontres de championnat, et l’atmosphère est devenue toxique. L’équipe n’est plus avantagée à domicile, les supporters exprimant leur colère face à un engagement qu’ils jugent insuffisant.

    « Je ne comprends pas qu’ils ne donnent pas plus », a déclaré l’ancien attaquant de Leicester Matt Piper à la BBC Sport. « Leicester a eu des équipes catastrophiques au fil des ans et des joueurs vraiment médiocres – et j’ai fait partie de ces équipes, donc je ne cherche pas à m’excuser –, mais ce que je dirai, c’est que même quand nous étions vraiment mauvais, il y avait toujours des joueurs qui enfilaient le maillot et donnaient tout ce qu’ils avaient.

    Ce qui frappe avec ce groupe, c’est qu’il regorge de joueurs talentueux. Nous sommes bien en deçà de notre potentiel avec l’effectif dont nous disposons, et la saison s’annonce catastrophique, même sans la déduction de six points. »

  • Leicester City v Hull City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Du conte de fées à la fable moralisatrice

    L’arrivée de l’ancien arrière latéral des Foxes, Gary Rowett, censé succéder définitivement à Cifuentes, devait redonner un coup de fouet à l’équipe en difficulté. Pourtant, l’entraîneur de 52 ans semblait déjà complètement abattu.

    « Les 10 matchs que j’ai disputés ici m’ont semblé en valoir 40 », a-t-il avoué la semaine dernière, et cela avant même que Leicester ne perde un match crucial à Portsmouth, que l’entraîneur avait qualifié de « rendez-vous de la dernière chance ».

    Sans surprise, la défaite 1-0 à Fratton Park a déclenché des scènes désagréables : le milieu Harry Winks a échangé des jurons avec des supporters en colère, et les appels à « limoger le conseil d’administration », ainsi que les demandes de démission de Srivaddhanaprabha et Rudkin, se sont multipliés.

    À ce stade, le maintien de Leicester relèverait d’un miracle plus improbable encore que son sacre de 2016, situation à la fois stupéfiante et attristante. Autrefois modèle de réussite, le club est devenu un contre-exemple flagrant de gestion sportive à ne pas reproduire.

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