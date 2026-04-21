À la veille de recevoir Hull City au King Power Stadium, Leicester, ancien outsider devenu champion contre toute attente, est désormais donné favori pour être relégué en troisième division pour seulement la deuxième fois de ses 142 ans d’histoire. Avec huit points de retard sur le premier non-relégable et seulement trois matchs à jouer, les Foxes se trouvent dans une situation critique.

Comment en est-on arrivé là ? Si les Foxes ont connu des hauts et des bas depuis leur épopée d’outsider il y a dix ans, leur retour en Championship l’an passé devait être une simple formalité avant une remontée immédiate.

Au lieu de quoi, les Foxes se dirigent vers une deuxième relégation consécutive, et le club qui avait offert à Sven-Göran Eriksson « un rêve pour tous les amoureux du football » semble aujourd’hui enlisé dans un cauchemar sans fin, entre difficultés financières et colère des supporters.