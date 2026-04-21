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Leicester City fall GFXGOAL
Mark Doyle

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Le déclin de Leicester City : comment les Foxes, dix ans après leur surprenant titre en Premier League, se retrouvent à la lisière de la relégation en League One

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Leicester vs Hull

Le 2 mai 2026 devait être un jour de fierté et de célébration à Leicester, ponctué d’hommages émouvants à Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N’Golo Kanté et à l’ensemble de l’équipe de Claudio Ranieri, championne de Premier League. Mais ce dixième anniversaire, qui célèbre le plus improbable des sacres du football, risque aussi de rappeler, au pire moment, la chute vertigineuse des Foxes au cours de la dernière décennie.

À la veille de recevoir Hull City au King Power Stadium, Leicester, ancien outsider devenu champion contre toute attente, est désormais donné favori pour être relégué en troisième division pour seulement la deuxième fois de ses 142 ans d’histoire. Avec huit points de retard sur le premier non-relégable et seulement trois matchs à jouer, les Foxes se trouvent dans une situation critique.

Comment en est-on arrivé là ? Si les Foxes ont connu des hauts et des bas depuis leur épopée d’outsider il y a dix ans, leur retour en Championship l’an passé devait être une simple formalité avant une remontée immédiate.

Au lieu de quoi, les Foxes se dirigent vers une deuxième relégation consécutive, et le club qui avait offert à Sven-Göran Eriksson « un rêve pour tous les amoureux du football » semble aujourd’hui enlisé dans un cauchemar sans fin, entre difficultés financières et colère des supporters.

  • Crystal Palace v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le club traverse actuellement des difficultés financières.

    La relégation de Leicester en dehors de la Premier League à l’issue de la saison 2022-2023 a créé un véritable séisme. Non seulement les Foxes avaient été sacrés champions sept ans auparavant, mais ils avaient aussi conquis la FA Cup sous la houlette de Brendan Rodgers, qui les avait ensuite menés à deux cinquièmes places consécutives.

    Pourtant, le technicien nord-irlandais avait déjà alerté sur la fragilité financière du club : les propriétaires thaïlandais de King Power International Group devaient serrer les cordons de la bourse, leurs activités de vente duty-free ayant souffert des conséquences économiques dévastatrices de la pandémie.

    « Bien sûr que je veux renforcer l’effectif », déclarait Rodgers en juillet 2022. « Je veux le développer. Je l’ai dit en cours de saison dernière, mais si c’est difficile financièrement… Je respecte trop le club pour entrer en conflit avec lui.

    C’est regrettable. Nous devons faire un travail et si nous y parvenons, alors j’espère que nous pourrons renforcer l’effectif, car si nous voulons rivaliser à un niveau proche de celui que nous avons connu, nous devons être en mesure de le faire. Sinon, les attentes seront différentes. »

    Malgré l’absence de renforts, peu d’observateurs anticipaient toutefois une relégation.

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  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAMAFP

    Il n’y a pas de honte à perdre

    L'effectif de Leicester ne manquait pas de talent, avec Vardy toujours en pointe, épaulé par des joueurs tels que Harvey Barnes et James Maddison, tandis que Rodgers pouvait également compter sur Youri Tielemans et Kiernan-Dewsbury Hall au milieu de terrain. Néanmoins, la réputation de Rodgers en tant qu’entraîneur de haut niveau, conjuguée à la force supposée de son effectif, a probablement engendré un sentiment de complaisance au sein du club, une présomption erronée selon laquelle les Foxes étaient à l’abri de toute relégation.

    Après une défaite lamentable 1-0 à Southampton le 4 mars 2023, qui a vu Leicester chuter à la 15e place du classement, Maddison a même contesté l'analyse d'un journaliste local, Rob Tanner, selon laquelle l'équipe courait un réel risque de relégation.

    « N’importe quoi », a tweeté le milieu offensif. « Regardez et analysez correctement le match et arrêtez d’écrire des titres comme ça, dont vous savez qu’ils alimentent le pessimisme des supporters. Si on joue comme ça, tout ira très bien. On s’est créé de nombreuses occasions brillantes et on gagnerait facilement un autre jour. »

    Malheureusement pour lui, cette confiance était mal placée : les Foxes ne remporteront que deux autres rencontres. Avec la septième masse salariale de l’élite, le club terminera 18e avec seulement 34 unités et prendra la direction de la Championship.

  • Leicester City Trophy ParadeGetty Images Sport

    Fausse aube

    Plusieurs facteurs ont précipité la relégation de Leicester, mais il est clair que, après avoir trop peu soutenu Rodgers sur le marché des transferts, les dirigeants ont attendu trop longtemps avant de le limoger, laissant seulement huit matchs à l’entraîneur par intérim Dean Smith pour tenter de redresser la barre. Cependant, résister à la tentation de confier le poste à Smith à titre permanent et miser plutôt sur Enzo Maresca s’est révélé un coup de maître.

    Si l’Italien n’avait dirigé que quatorze matchs à la tête de Parme, son passage éclair a suffi pour rappeler pourquoi il était si apprécié au sein du staff de Pep Guardiola à Manchester City : il a immédiatement propulsé Leicester en Premier League, et ce en remportant le titre de champion.

    Malheureusement, Maresca s’est immédiatement engagé avec Chelsea ; si certains supporters des Foxes n’ont pas regretté son départ, son départ a créé un problème majeur pour les propriétaires, problème qu’ils ont aggravé par plusieurs nominations désastreuses.

    L’ancien coach de Nottingham Forest, Steve Cooper, n’a obtenu que deux succès en championnat avant d’être limogé en novembre 2024. La légende de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, a ensuite connu une série historique de neuf matchs à domicile consécutifs sans marquer, et Leicester a été relégué à cinq journées de la fin.

  • Leicester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pénalité PSR

    Promu en Premier League lors de la saison 2022-2023 grâce au budget le plus élevé de l’histoire du Championship, Leicester avait déjà montré des signes de tension financière avant le coup d’envoi de l’exercice en cours.

    En effet, Van Nistelrooy n’a officiellement « quitté » le club que le 27 juin, afin que le coût de son licenciement puisse être reporté sur les comptes de l’exercice suivant, dans une tentative évidente d’apaiser les craintes du club liées aux règles de rentabilité et de viabilité (PSR).

    Trop tard : le 5 février, la Fédération infligeait déjà au club une pénalité de six points pour non-respect des mêmes règles lors de l’exercice 2023-2024, titre de champion à la clé, ce qui accentuait encore la pression sur le président Aiyawatt Srivaddhanaprabha et le directeur sportif Jon Rudkin.

    Les Foxes ont certes exprimé leur « déception » et jugé la sanction « disproportionnée », mais leur appel a été rejeté le 8 avril, portant un coup presque fatal à leurs espoirs de maintien.

    Sans ces points de pénalité, les Foxes ne se trouveraient qu’à deux unités des Blackburn Rovers et de West Bromwich Albion, 21es, avec en prime une rencontre en moins que le premier de ce duo. Peu d’observateurs croyaient toutefois encore au maintien de Leicester, tant l’effectif – alourdi par des joueurs surpayés et peu performants – avait été mal géré par Srivaddhanaprabha et Rudkin.

  • Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    « Une saison catastrophique »

    Nommé en juillet dernier, Marti Cifuentes est déjà le sixième entraîneur de Leicester en trois saisons. L’une de ses priorités est de renouer le dialogue entre le groupe professionnel et les supporters.

    « Il est normal qu’il y ait de la rancœur après une relégation », a-t-il déclaré à The Athletic. « Ce serait étrange qu’il n’y en ait pas, mais je veux marquer un nouveau départ, un nouveau commencement. J’aimerais que les joueurs soient jugés sur ce qu’ils font maintenant et sur leurs performances d’aujourd’hui. J’espère que nous pourrons montrer qu’ils sont tous impliqués et qu’ils s’engagent pour le club. »

    Malheureusement, l’ancien technicien catalan n’a pas réussi à stimuler un effectif encore composé de joueurs aux émoluments de Premier League, et il a été limogé en janvier alors que Leicester pointait à la 14e place. Depuis, les performances se sont dégradées et l’atmosphère est devenue toxique : l’avantage terrain a disparu, les supporters dénonçant un manque d’engagement de la part des joueurs.

    « Je ne comprends pas qu’ils ne donnent pas plus », a déclaré l’ancien attaquant de Leicester Matt Piper à la BBC Sport. « Leicester a eu des équipes catastrophiques au fil des ans et des joueurs vraiment médiocres – et j’ai fait partie de ces équipes, donc je ne cherche pas à m’excuser –, mais ce que je dirai, c’est que même quand nous étions vraiment mauvais, il y avait toujours des joueurs qui enfilaient le maillot et donnaient tout.

    Ce qui frappe avec ce groupe, c’est qu’il regorge de talent. Nous sommes bien en deçà de notre potentiel avec l’effectif actuel, et la saison s’annonce catastrophique, même sans la pénalité de six points. »

  • Hull City v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Du conte de fées à la fable moralisatrice

    L’arrivée de l’ancien arrière latéral des Foxes, Gary Rowett, censé succéder définitivement à Cifuentes, devait redonner un coup de fouet à l’équipe en difficulté. Pourtant, l’entraîneur de 52 ans semble déjà résigné.

    « Les 10 matchs que j’ai disputés ici m’ont semblé en valoir 40 », a-t-il avoué la semaine dernière, et ce avant même que Leicester ne perde à Portsmouth dans une rencontre qu’il avait lui-même qualifiée d’« indispensable » pour conserver une chance de survie.

    Sans surprise, la défaite 1-0 à Fratton Park a déclenché des scènes désagréables : le milieu Harry Winks a échangé des jurons avec des supporters furieux, et de nouvelles voix ont réclamé le « limogeage du conseil d’administration », ainsi que la démission de Srivaddhanaprabha et Rudkin. Mathématiquement toujours pas condamnés, les Foxes écoutent Rowett qui martèle le coût financier et humain d’une éventuelle relégation.

    « Je ne pense pas que faire pleurer la dame qui sert le thé devant les joueurs aura nécessairement l’effet escompté », a-t-il déclaré à BBC East Midlands Today. « Mais on essaie simplement de faire comprendre aux joueurs l’ampleur de la situation.

    Cela ne vous affectera peut-être pas directement en tant que joueur, mais cela touchera de nombreuses personnes au sein du club, ainsi que des supporters qui dépensent leur argent durement gagné et qui ont brillamment soutenu l’équipe pendant une période difficile. Nous devons leur donner plus. »

    À ce stade, toutefois, un maintien de Leicester relèverait d’un miracle encore plus improbable que son sacre de 2016, situation à la fois stupéfiante et attristante. Autrefois modèle de conte de fées, le club est aujourd’hui un contre-exemple flagrant de gestion sportive à ne pas reproduire.

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