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Le débutant à Anfield Victor Munoz inscrit une frappe tardive limpide, mais Liverpool est tenu en échec par un frustrant match nul contre Nottingham Forest
Forest menace de créer très tôt la surprise à Anfield
Liverpool a dû puiser dans ses ressources pour éviter une défaite surprise à domicile, arrachant finalement un match nul 2-2 contre Forest. L’équipe d’Andoni Iraola a eu du mal à trouver son rythme lors d’une première période poussive à Anfield et s’est retrouvée menée très tôt. Les visiteurs ont pris un avantage mérité à la 24e minute grâce à Dan Ndoye.
Forest était parfaitement organisé pour défendre en bloc bas et frapper en contre-attaque, frustrant régulièrement les locaux. Liverpool pensait avoir égalisé avant la pause lorsque Florian Wirtz a fait trembler les filets. Cependant, un examen de la VAR a annulé le but après que Jeremie Frimpong a été signalé en position de hors-jeu, de justesse, au début de l’action.
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Le penalty redonne l’avantage aux visiteurs
Alexander Isak a finalement relancé les locaux dans la partie à l’heure de jeu. Cody Gakpo s’est défait de deux défenseurs avant de glisser le ballon dans la surface, laissant à l’attaquant suédois un simple ballon à pousser au fond à bout portant.
Cependant, Forest a repris l’avantage à peine dix minutes plus tard, de manière spectaculaire. Neco Williams a été maladroitement fauché par Alisson dans la surface de réparation, ne laissant à l’arbitre d’autre choix que de désigner le point de penalty. Gibbs-White s’est alors présenté et a expédié le penalty qui a suivi dans le coin gauche, prenant Alisson à contre-pied.
Munoz déclenche une frappe lointaine spectaculaire en fin de match
Alors que le temps filait et que les supporters locaux devenaient de plus en plus tendus, Munoz a sorti un moment de génie individuel. Wirtz a trouvé un espace à la 82e minute et a glissé une passe astucieuse dans le demi-espace droit pour son coéquipier.
Munoz a effectué une seule touche pour pivoter à 180 degrés avant de décocher une frappe puissante et montante hors de portée du gardien Matz Sels. Le ballon a heurté le dessous de la barre transversale avant de finir dans la lucarne gauche, permettant à Liverpool de ne pas repartir les mains vides.
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Iraola contraint de se contenter d’un point
Malgré une poussée tardive pour arracher la victoire, avec 72 % de possession dans les dernières minutes, Liverpool n’a pas trouvé la faille face à une défense de Forest coriace. Les visiteurs ont bien conservé leur organisation et ont semblé parfaitement à l’aise pour absorber la pression en fin de match.
Ce résultat laisse à Iraola matière à réflexion alors qu’il cherche à intégrer son effectif remanié. Forest, de son côté, repartira vers les Midlands avec une grande satisfaction après avoir arraché un point de haute lutte. L’équipe est passée tout près d’un succès retentissant à Anfield et reste un adversaire redoutable loin de ses bases.
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