Liverpool a dû puiser dans ses ressources pour éviter une défaite surprise à domicile, arrachant finalement un match nul 2-2 contre Forest. L’équipe d’Andoni Iraola a eu du mal à trouver son rythme lors d’une première période poussive à Anfield et s’est retrouvée menée très tôt. Les visiteurs ont pris un avantage mérité à la 24e minute grâce à Dan Ndoye.

Forest était parfaitement organisé pour défendre en bloc bas et frapper en contre-attaque, frustrant régulièrement les locaux. Liverpool pensait avoir égalisé avant la pause lorsque Florian Wirtz a fait trembler les filets. Cependant, un examen de la VAR a annulé le but après que Jeremie Frimpong a été signalé en position de hors-jeu, de justesse, au début de l’action.