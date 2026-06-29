Selon le quotidien sportif français L'Équipe, le retour de l'équipe sur les terrains d'entraînement est nettement retardé, le club étant toujours en pleine négociation avec Liam Rosenior.
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Le début de la préparation estivale serait reporté en raison d'un coup dur pour l'entraîneur. Le club de Klopp envisagerait de recruter l'ancien coach du Chelsea FC
En principe, l’équipe du club français aurait dû reprendre l’entraînement mercredi prochain, le 1^(er) juillet, en vue de la nouvelle saison. Cette date n’est toutefois plus d’actualité : selon les informations fournies par le club, les joueurs ne devraient faire leur retour sur le terrain que le 9 juillet.
Ce report est directement lié aux négociations avancées avec Rosenior. Cet Anglais de 41 ans, qui a déjà entraîné le Chelsea FC ainsi que le RC Strasbourg Alsace, s’est imposé comme le choix privilégié de la direction du club.
- AFP
Kombouaré a permis à Paris de se hisser en milieu de tableau, en position sûre
La séparation qui se profile avec l’actuel entraîneur du Paris FC, Antoine Kombouaré, surprend au regard des résultats sportifs des derniers mois. Cet entraîneur expérimenté avait pris les rênes de l’équipe en février, après le limogeage de Stéphane Gilli. À son arrivée, le club parisien était menacé de relégation.
Dès son arrivée, ce natif de Nouvelle-Calédonie a opéré un revirement spectaculaire : sous sa direction, le collectif s’est stabilisé défensivement et offensivement, avant de décrocher une place en milieu de tableau. Malgré ce succès sportif, les relations entre l’entraîneur et les dirigeants du club se sont apparemment nettement refroidies par la suite.
Le club de la capitale a décidé de reporter le début de la préparation estivale.
Ces dernières semaines, la presse française a multiplié les spéculations sur son maintien à son poste. Kombouaré lui-même a tenté, il y a encore quelques jours, de dissiper les rumeurs concernant un départ prématuré, affirmant la semaine dernière qu’il serait bien sur le terrain mercredi pour le coup d’envoi de la préparation.
Cette promesse est désormais caduque suite aux derniers rebondissements et au report officiel du coup d’envoi de la préparation. En coulisses, la direction du club a intensifié les discussions avec plusieurs successeurs potentiels ; Paul Rosenior est rapidement devenu la priorité. Pour l’Anglais, cela signifierait un retour dans le football professionnel français après son passage à Strasbourg, avec pour mission d’accompagner la prochaine étape du développement du club parisien.
- AFP
Le FC Paris évolue désormais sous l'égide de Red Bull.
Le club de Paris, où évolue l’ancien gardien international Kevin Trapp, intègre l’écosystème Red Bull depuis fin 2024. À l’époque, le géant autrichien des boissons gazeuses a acquis 11 % des parts. L’actionnaire majoritaire demeure la puissante famille Arnault.
L’ancien attaquant de la DFB Mario Gomez y occupe le poste de directeur technique, tandis que Jürgen Klopp conserve un rôle consultatif en tant que Global Head of Soccer au sein de l’empire Red Bull.