En principe, l’équipe du club français aurait dû reprendre l’entraînement mercredi prochain, le 1^(er) juillet, en vue de la nouvelle saison. Cette date n’est toutefois plus d’actualité : selon les informations fournies par le club, les joueurs ne devraient faire leur retour sur le terrain que le 9 juillet.

Ce report est directement lié aux négociations avancées avec Rosenior. Cet Anglais de 41 ans, qui a déjà entraîné le Chelsea FC ainsi que le RC Strasbourg Alsace, s’est imposé comme le choix privilégié de la direction du club.