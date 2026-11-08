Paul Rincón, ancien joueur du Real Madrid, a mis en lumière la progression remarquable du niveau de Jude Bellingham, estimant que son utilisation à son poste actuel, derrière Kylian Mbappé, lui procure un avantage considérable. Dans le même temps, il s'est dit inquiet des répercussions que pourrait entraîner le retour de Vinícius Júnior dans le onze de départ.

Bellingham s'est imposé comme l'un des leaders les plus en vue de la Maison Blanche durant la saison en cours, après être devenu un indicateur clair de l'état de forme du Real Madrid sur le terrain.

Cela s'est confirmé de nouveau face à Valence, lorsqu'il a constitué un grand danger en attaque, sans jamais cesser d'accomplir ses tâches défensives, contribuant à l'importante victoire d'hier sur le score de 3-0.

Rincón considère que la capacité du joueur anglais à évoluer dans de larges espaces du terrain et à apporter sa pierre sur les plans offensif et défensif reflète le niveau de qualité du jeu de l'équipe, saluant le poste qu'il occupe sous la houlette de José Mourinho.

L'ancien joueur du Real Madrid a déclaré, lors de son intervention sur la radio « Cadena COPE » pendant le match de Valence : « Bellingham est au meilleur de lui-même lorsqu'il joue derrière Mbappé, avec des espaces et sa capacité à pivoter, mais ce qui fait peur, c'est ce qui se passera lorsque Vinícius reviendra. »

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