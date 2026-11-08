Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Le danger Vinicius et le secret Bellingham : un ancien joueur du Real affirme que Mourinho a trouvé son onze idéal par hasard

FC Valence vs Real Madrid
FC Valence
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
J. Bellingham
Vinicius Junior
Espagne
Portugal
Angleterre
Brésil

Mise en garde contre le retour de la star brésilienne !

Prochains matchs
TDV

TDV

Coupe du Roi

10 nov. 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

LaLiga

21 nov. 2026

CEL

CEL

Paul Rincón, ancien joueur du Real Madrid, a mis en lumière la progression remarquable du niveau de Jude Bellingham, estimant que son utilisation à son poste actuel, derrière Kylian Mbappé, lui procure un avantage considérable. Dans le même temps, il s'est dit inquiet des répercussions que pourrait entraîner le retour de Vinícius Júnior dans le onze de départ.

Bellingham s'est imposé comme l'un des leaders les plus en vue de la Maison Blanche durant la saison en cours, après être devenu un indicateur clair de l'état de forme du Real Madrid sur le terrain.

Cela s'est confirmé de nouveau face à Valence, lorsqu'il a constitué un grand danger en attaque, sans jamais cesser d'accomplir ses tâches défensives, contribuant à l'importante victoire d'hier sur le score de 3-0.

Rincón considère que la capacité du joueur anglais à évoluer dans de larges espaces du terrain et à apporter sa pierre sur les plans offensif et défensif reflète le niveau de qualité du jeu de l'équipe, saluant le poste qu'il occupe sous la houlette de José Mourinho.

L'ancien joueur du Real Madrid a déclaré, lors de son intervention sur la radio « Cadena COPE » pendant le match de Valence : « Bellingham est au meilleur de lui-même lorsqu'il joue derrière Mbappé, avec des espaces et sa capacité à pivoter, mais ce qui fait peur, c'est ce qui se passera lorsque Vinícius reviendra. »

À lire aussi : surprise dans les coulisses de l'annonce de la décision, la première réaction de Hossam Hassan après son limogeage

  • Le secret de Bellingham

    Ces dernières saisons ont été marquées par des tentatives répétées des entraîneurs du Real Madrid pour trouver le poste le plus adapté à Bellingham, notamment avec le recours au 4-3-3, où il occupait le poste de milieu gauche et se rapprochait parfois de la ligne de touche, ce qui limitait sa capacité à exploiter pleinement son potentiel.

    De même, le 4-2-2-2, utilisé à certaines périodes pour le rapprocher de la surface adverse, n'a pas atteint l'objectif escompté dans la même mesure. Selon Rincón, l'un des secrets de la réussite actuelle du Real Madrid réside dans les mouvements de Bellingham depuis la profondeur, derrière Mbappé, où il trouve les espaces nécessaires pour mettre à profit sa puissance physique et ses qualités de déplacement avec et sans ballon, en plus de son rôle dans la création du jeu.

    Il a ajouté, exprimant son admiration pour les prestations du joueur : « J'y vois de la détermination et du caractère, et Bellingham me plaît davantage de jour en jour. »

    Vidéo : hors du top 30 ! Un énorme choc dans le classement mondial du championnat saoudien

  • Le Real Madrid convainc en l'absence de Vinicius

    Les éloges de Rincón ne se sont pas limités à Bellingham, mais ont également porté sur l'image collective de l'équipe. Il a ainsi déclaré, selon les propos rapportés par le site Defensa Central : « L'équipe madrilène a trouvé une idée claire, un système et un style de jeu, avec un fort caractère, et elle évolue de manière logique et organisée. »

    Et de poursuivre : « L'équipe est devenue plus fluide, elle a une idée différente et de l'imagination, et elle peut attaquer de diverses manières. Je suis extrêmement satisfait de ce Real. » Mais cette dynamique positive a coïncidé avec l'absence de Vinicius lors des matchs de Liga, en raison de sa suspension, ce qui a permis à Mourinho de tester différentes options offensives, parmi lesquelles l'alignement d'Arda Güler sur le côté droit et de Diomande sur le gauche, avec la présence de Bernardo Silva au cœur du double pivot.

    Au cours de ces matchs, le Real Madrid s'est montré solide défensivement grâce au travail collectif et à la solidarité entre les joueurs, tout en conservant fluidité et vitesse dans le compartiment offensif.

    À lire aussi : Vidéo : une déclaration décisive, Salah est-il à l'origine du limogeage de Hossam Hassan ?

  • Le retour de Vinicius place Mourinho face à un dilemme

    L'expulsion de Vinicius lors de la rencontre face à Villarreal, suivie d'une suspension, l'a privé de quatre matchs, une période qui a offert à Mourinho l'occasion de tester une composition différente.

    La rencontre face à Séville a vu la titularisation d'Endrick, mais le Clasico face au Barça constituait l'étape la plus marquante, notamment avec la participation de Bernardo Silva.

    Rincon a commenté la situation en ces termes : « Le Real Madrid a trouvé une composition type presque par hasard, et le match décisif a été le Clasico », estimant que l'équipe est devenue plus lisible et plus en phase avec cette nouvelle combinaison.

    Selon le rapport, la trêve internationale offre à Mourinho l'occasion de trancher sur le cas de Vinicius, qu'il s'agisse de le réintégrer dans le onze de départ ou de le maintenir sur le banc.

    Si l'entraîneur portugais décidait de réintégrer la star brésilienne dans la composition, il serait confronté au défi de le convaincre d'afficher le même niveau d'engagement et de jeu collectif que celui dont ses coéquipiers ont fait preuve durant son absence, afin que l'équilibre de l'équipe ne soit pas affecté par son retour.

    À lire aussi : un nouveau danger menace Al Ahly, un géant européen à la poursuite de Toney

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
TDV

TDV

Coupe du Roi

10 nov. 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

LaLiga

21 nov. 2026

CEL

CEL