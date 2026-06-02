« Le danger guette toujours » avec Cristiano Ronaldo : un ancien coéquipier explique comment le « GOAT » portugais montre des signes de ralentissement dans certains domaines tout en continuant à progresser dans d’autres

L'entraîneur de 48 ans l'assure : la motivation de l'attaquant chevronné est intacte. Selon Ricardo, le dévouement et l'engagement du quintuple Ballon d'Or sont identiques à ceux d'il y a vingt ans. Sa reconversion en attaquant de pointe lui a permis de perdurer au plus haut niveau. Dressant un bilan complet de son ancien coéquipier, Ricardo a déclaré : « Quand je compare le joueur qui portait le numéro 17 à celui qui porte aujourd’hui le numéro 7 à 41 ans, je vois le même dévouement, le même engagement, le même souci des autres, de leur bien-être, et la même passion. Tant que ses qualités physiques, techniques et mentales seront au rendez-vous, il restera une machine de guerre, et le danger rôdera toujours autour de lui. Il est tout simplement unique et irremplaçable. »