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« Le danger guette toujours » avec Cristiano Ronaldo : un ancien coéquipier explique comment le « GOAT » portugais montre des signes de ralentissement dans certains domaines tout en continuant à progresser dans d’autres
En passe de devenir une véritable machine à marquer
Dans une interview accordée au journal portugais A BOLA, l’ancien gardien Ricardo analyse la progression exceptionnelle de Cristiano Ronaldo. Les deux hommes avaient déjà partagé le terrain lors de la Coupe du monde 2006, où le Portugal avait atteint les demi-finales, et se retrouvent aujourd’hui au sein de la sélection nationale, Ricardo occupant désormais le poste d’entraîneur des gardiens. Évoquant la métamorphose du légendaire capitaine depuis ses débuts avec le maillot n°17, il souligne une évolution physique naturelle et une adaptation stratégique de son style de jeu. « Sa vitesse n’est peut-être plus tout à fait la même – il passait de 200 à 195 km/h – mais il a su se transformer avec succès d’un pur ailier en une véritable machine à marquer », analyse Ricardo.
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Le danger guette toujours
L'entraîneur de 48 ans l'assure : la motivation de l'attaquant chevronné est intacte. Selon Ricardo, le dévouement et l'engagement du quintuple Ballon d'Or sont identiques à ceux d'il y a vingt ans. Sa reconversion en attaquant de pointe lui a permis de perdurer au plus haut niveau. Dressant un bilan complet de son ancien coéquipier, Ricardo a déclaré : « Quand je compare le joueur qui portait le numéro 17 à celui qui porte aujourd’hui le numéro 7 à 41 ans, je vois le même dévouement, le même engagement, le même souci des autres, de leur bien-être, et la même passion. Tant que ses qualités physiques, techniques et mentales seront au rendez-vous, il restera une machine de guerre, et le danger rôdera toujours autour de lui. Il est tout simplement unique et irremplaçable. »
Une dynamique unique au sein du camp
Passé du statut de coéquipier à celui de membre du staff technique, Ricardo admet que gérer une superstar avec laquelle il a longtemps joué crée une dynamique singulière. « Nous sommes souvent ensemble et nous discutons. Je lui parle toujours comme à un collègue, même si nous savons que je suis désormais entraîneur », explique Ricardo. « Aucun de nous ne porte de masque. Notre complicité est intacte… on ne peut pas feindre. Nous sommes très exigeants envers nous-mêmes à l’entraînement, en matière de repos et d’alimentation, et Cris l’est encore davantage. » Bien qu’il ait remporté presque tous les titres possibles, l’attaquant vétéran nourrit toujours le rêve ultime de soulever la Coupe du monde pour la première fois de l’histoire du Portugal.
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Quelle suite pour Ronaldo et le Portugal ?
Le Portugal peaufinera sa préparation par des matchs amicaux face au Chili le 6 juin et au Nigeria le 10 juin. Puis, l’équipe de Roberto Martínez entamera sa campagne dans le groupe K de la Coupe du monde. Elle défiera la République démocratique du Congo le 17 juin, l’Ouzbékistan le 23 juin, avant de clore la phase de groupes contre la Colombie le 27 juin, en quête de gloire internationale.