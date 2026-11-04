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Emanuele Tramacere
Traduit par

Le cyclone Côme fait le spectacle : 9-1 chez Lens, record italien et 4e place

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Lens vs Como

Incroyable victoire de Côme face à Lens

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Côme est une merveille et écrit à Lens une page de l’histoire du football italien en Ligue des champions. L’équipe de Fabregas domine la formation française de la première à la dernière minute et s’impose 9-1 au terme d’un match à sens unique, riche, évidemment, en buts et en spectacle.

Du triplé de Douvikas, qui égale Del Piero en marquant au moins un but lors de chacun des quatre premiers matches de Côme pour ses débuts en Ligue des champions, aux deux passes décisives et au but inscrits par Nico Paz, homme du match, comme par Liberali, entré en jeu. Sans oublier les buts de Da Cunha, Kempf, Baturina et même du débutant Papaccioli.

Fabregas donne une nouvelle leçon de football au monde entier. Son équipe grimpe au classement et reste en pleine course pour une qualification directe en huitièmes de finale. Il peut même se permettre de laisser ses cadres au repos avant le choc contre l’Inter, prévu lors de la prochaine journée de Serie A.

LENS-CÔME 1-9

BUTEURS : 7' Douvikas (C), 32' Douvikas (C), 40' Nico Paz (C), 47' Da Cunha (C), 53' Kempf (C), 62' Liberali (C), 65' Aguilar (L), 69' Baturina. (C), 91' Papaccioli (C)

  • Buts et temps forts

    91' BUT - Passe en profondeur de Liberali, auteur de sa deuxième passe décisive de la soirée en plus de son but. Papaccioli part à la limite du hors-jeu, se présente face à Risser et le bat. L’arbitre assistant lève son drapeau, mais après vérification par la VAR, le but est validé.

    69' BUT - Une-deux entre Liberali et Baturina, qui se retrouve seul face à Risser et, malgré un dernier contrôle imparfait, le bat à son tour pour porter le score à 8-1.

    65' BUT - Lens tente de relever un peu la tête et inscrit le but de l’honneur à la suite d’un corner. Placé à l’entrée de la surface, au second poteau, Aguilar reprend de volée, du premier coup, le ballon retombant et l’envoie dans le petit filet, hors de portée de Butez.

    62' BUT - Jacobo Ramon trouve Liberali, complètement seul sur l’aile, d’un long ballon. L’Italien file en contre et, une fois dans la surface, frappe à contretemps au premier poteau pour tromper un Risser fautif.

    58' BUT - Nouveau contre éclair de Côme et nouveau but. Douvikas effectue une course en courbe, servi à la perfection par Nico Paz, et bat Risser au premier poteau alors que le gardien était sorti.

    53' BUT - À la suite d’un corner, Milla reçoit le ballon sur la gauche et centre dans l’axe de la surface. Kempf marque d’une superbe tête en torsion et inscrit le cinquième but.

    46' BUT - La seconde période vient à peine de commencer que Côme frappe encore. Cette fois, Nico Paz voit l’espace dans la surface pour l’appel de Da Cunha, qui arrive à nouveau de la droite. Ce dernier reprend du gauche, en première intention, vers le poteau opposé pour le 4-0.

    40' HOMMAGE À JESUS DE MIGUEL LORS DE LA CÉLÉBRATION - L’Argentin, né à Tenerife, célèbre sobrement son but. C’est là que le footballeur d’Andorra Jesus de Miguel est tristement décédé ces derniers jours, victime d’un arrêt cardiaque lors du match contre Tenerife. Nico Paz a choisi de courir vers le banc, de prendre un maillot portant une photo du joueur disparu et de le montrer aux caméras.

    40' BUT - Côme poursuit son festival ! Contre fatal des joueurs de Côme : Da Cunha lance Douvikas en profondeur, qui décale ensuite Nico Paz. Celui-ci voit Risser légèrement mal placé et le fusille d’une frappe puissante et précise.

    32' BUT - Football spectaculaire du Genoa, qui part de Butez et arrive au but en 5 passes. Le gardien trouve Valle sur la gauche. Le latéral sert Perrone, qui se retourne et écarte vers Nico Paz sur la droite. L’Argentin avance puis centre au second poteau, où Valle arrive lancé. En déséquilibre, il remet le ballon de volée et en première intention dans l’axe de la surface, où Douvikas n’a plus qu’à le pousser au fond pour s’offrir un doublé.

    25' OCCASION - Couto trouve Douvikas, qui remet en appui pour Nico Paz. Contrôle orienté, une-deux pour éliminer la défense et se retrouver seul face à Risser, mais le gardien sort bien et empêche l’Argentin de le dribbler.

    17' - Très violent choc tête contre tête entre Ivanovic et Kempf. L’inquiétude gagne les joueurs sur le terrain et le jeu est interrompu pendant au moins 1 minute. Aidés par les soigneurs, les deux hommes se remettent et reprennent le match.

    15' PENALTY ACCORDÉ PUIS ANNULÉ PAR LA VAR - Thauvin atteint la ligne de sortie de but sur la droite et centre vers l’axe de la surface. Caqueret s’interpose et touche le ballon avec la poitrine, le bras écarté. L’arbitre accorde d’abord un penalty, mais après une longue vérification, la VAR appelle Saggi devant l’écran et le penalty est annulé.

    7' BUT - Corner joué court par Côme. Le centre qui suit trouve Perrone au second poteau. Le milieu s’élève pour placer sa tête vers le poteau opposé, donc le premier par rapport au centre, mais Douvikas est le plus prompt à pousser le ballon au fond sur sa trajectoire.

    1' - Thauvin récupère immédiatement le ballon aux abords de la surface et frappe en première intention vers le but de Butez, bien placé pour capter facilement.

    0' Coup d’envoi au stade Bollaert-Delelis à 21 h

    TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Lens-Côme : la fiche du match

    Lens-Como 1-9

    Buteurs : 7e Douvikas (C), 32e Douvikas (C), 40e Nico Paz (C), 46e Da Cunha (C), 53e Kempf (C), 58e Douvikas (C), 62e Liberali (C), 65e Aguilar (L), 69e Baturina (C), 91e Papaccioli (C)

    LENS (3-4-1-2) : Risser ; Antonio, Baidoo, Udol ; Aguilar, Cuisance, Haidara (70e Bulatovic), Skoras (46e Abdulhamid) ; Thauvin (70e Kadile) ; Ivanović (46e Mesloub), Hazard.

    Sur le banc : Gurtner, Gorgelin, Celik, Sotoca, Titraoui, Todibo, Gradit, Sagnan, Soares.

    Entraîneur : Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramon, Kempf (71e Smolcic), Valle ; Milla (58e Ricci), Perrone ; Da Cunha (58e Liberali), Nico Paz (58e Baturina), Caqueret ; Douvikas (61e Papaccioli).

    Sur le banc : Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki, Grilli.

    Entraîneur : Fabregas.

    Arbitre : Saggi (NOR)

    Avertis : Baidoo (L), Cuisance (L)

    Expulsés : aucun

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