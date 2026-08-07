À la suite du spectaculaire rachat bouclé par Ryan Reynolds et Rob Mac au Racecourse Ground en 2021, des recrues de premier plan étaient nécessaires afin de concrétiser de grandes ambitions. Mullin a été l’un des premiers à franchir la porte.

Il a inscrit un total tout à fait remarquable de 79 buts lors de ses deux premières saisons sous le maillot de Wrexham, sa deuxième campagne se soldant par un sacre en National League. La League Two a été traversée sans la moindre difficulté, avant que les livres d’histoire ne soient réécrits en 2024-2025 avec une troisième montée consécutive dans la hiérarchie de l’EFL.

Mullin était alors devenu le chouchou des supporters et un héros culte, mais il a commencé à reculer dans la hiérarchie sous les ordres de Phil Parkinson et s’est vu refuser l’occasion de prouver sa valeur en Championship. Des prêts à Wigan et Bradford ont suivi.

L’attaquant de 31 ans s’est désormais engagé avec le Rotherham, pensionnaire de quatrième division, en tant qu’agent libre, son contrat à Wrexham ayant été abandonné.