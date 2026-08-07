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Le « cruel football » joue contre la légende de Wrexham Paul Mullin, mais l’ancien joueur de Wrexham soutient Kieffer Moore pour mener la course à la montée en Premier League
Mullin a marqué 110 buts pour Wrexham et a obtenu trois promotions
À la suite du spectaculaire rachat bouclé par Ryan Reynolds et Rob Mac au Racecourse Ground en 2021, des recrues de premier plan étaient nécessaires afin de concrétiser de grandes ambitions. Mullin a été l’un des premiers à franchir la porte.
Il a inscrit un total tout à fait remarquable de 79 buts lors de ses deux premières saisons sous le maillot de Wrexham, sa deuxième campagne se soldant par un sacre en National League. La League Two a été traversée sans la moindre difficulté, avant que les livres d’histoire ne soient réécrits en 2024-2025 avec une troisième montée consécutive dans la hiérarchie de l’EFL.
Mullin était alors devenu le chouchou des supporters et un héros culte, mais il a commencé à reculer dans la hiérarchie sous les ordres de Phil Parkinson et s’est vu refuser l’occasion de prouver sa valeur en Championship. Des prêts à Wigan et Bradford ont suivi.
L’attaquant de 31 ans s’est désormais engagé avec le Rotherham, pensionnaire de quatrième division, en tant qu’agent libre, son contrat à Wrexham ayant été abandonné.
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Mullin a rejoint Rotherham après avoir été libéré par Wrexham
Il occupera pour toujours une place particulière dans le cœur des supporters de Wrexham, et Trundle, s’exprimant en association avec Stake, a expliqué à GOAL la décision de Wrexham de tourner la page d’un grand de l’ère moderne : « C’est cruel, le football, n’est-ce pas ? Quand on voit ce que Mulls a fait, pour moi, Wrexham ne serait pas là où il en est sans lui. C’est comme ça que fonctionne le football. Mulls est parti, il n’a jamais vraiment eu sa chance en Championship.
« Avec les joueurs qu’ils ont là-bas, ils ont différents profils capables de marquer des buts différents. Ils représentent une menace offensive sous tous les angles. »
Mullin a publié un message sur les réseaux sociaux au moment de faire ses adieux, chargés d’émotion, à Wrexham : « Du fond du cœur, merci beaucoup à tous les supporters, proches ou lointains. Ce que nous avons créé ensemble est quelque chose dont je serai toujours fier.
« Ce club est spécial et l’a été pour moi et ma famille depuis le tout début. Je ne souhaite rien de plus que de voir ce club continuer à progresser, pour toutes les personnes qui se sont réunies pour le maintenir en vie et pour Ryan Reynolds et Rob Mac, qui sont deux personnes exceptionnelles. C’est peut-être la fin pour moi en tant que joueur, mais il n’y a aucune chance que ce soit la fin de mon amour et de mon affection pour le club. »
Les hommes clés désignés dans la course à la montée en Premier League
Reynolds et Mac ont continué à débloquer des fonds au fil des différents mercatos, ce qui a permis de renforcer régulièrement le secteur offensif. Tous ces recrutements n’ont pas forcément été une réussite, mais Wrexham est bien fourni en attaquants.
En évaluant leurs options pour la saison 2026-2027, Trundle, qui a passé deux ans au Racecourse entre 2001 et 2003, a ajouté : « Kieffer Moore vous apportera toujours des buts et, avec la manière dont Parky fait jouer son équipe, il ira aussi un peu plus directement, ce que j’apprécie parfois, parce que je pense qu’on peut parfois en faire un peu trop.
« Quand vous avez quelqu’un comme Kieffer Moore, surtout avec cette menace aérienne, quand vous mettez ces ballons dans la surface, il pose énormément de problèmes et il marquera des buts. Je pense que tout repose sur sa capacité à rester en forme, parce que si vous parvenez à le garder en forme, c’est quelqu’un qui peut vous offrir cette promotion. »
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Calendrier de Wrexham 2026-2027 : débuts en Carabao Cup et en Championship
Moore a trouvé le chemin des filets à 13 reprises pour Wrexham la saison dernière, tandis que Josh Windass a apporté sa contribution avec 17 buts toutes compétitions confondues. Bailey Cadamarteri fait partie de ceux qui ont trouvé le chemin des filets en pré-saison, tandis que Sam Smith et Davis Keillor-Dunn offrent d’autres options au boss de longue date Parkinson.
Wrexham retrouvera la compétition vendredi face à Middlesbrough au premier tour de la Carabao Cup, avant que la quête de précieux points en Championship et une nouvelle tentative de montée en Premier League ne débute lors d’un derby à Cardiff le 17 août.
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