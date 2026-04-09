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« Le Croissant ne pardonne pas les erreurs »… À l’aube des phases décisives, une offensive médiatique s’abat sur Yassine Bounou

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
Saudi Pro League
Y. Bounou
Maroc
Arabie saoudite
Maroc

Le gardien marocain fait l'objet de critiques

Le gardien marocain Yassine Bounou, star d’Al-Hilal, a essuyé une vague de critiques médiatiques ces dernières heures, malgré la large victoire 6-0 de son équipe contre Al-Khuloud lors de la 29^e journée du championnat saoudien Roshen.

La polémique a enflammé le milieu sportif, bien que le gardien marocain ait réalisé une performance solide durant la rencontre. Certains observateurs relient toutefois son niveau global cette saison à des erreurs passées qui ont coûté des points précieux à Al-Hilal dans les phases précédentes de la compétition.

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Grâce à ce succès, Al-Hilal totalise 68 points et occupe la deuxième place du classement de la Roshen League, à deux longueurs d’Al-Nassr, leader avec 70 unités.

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    Une violente tempête s’abat sur Bono

    Le journaliste et critique sportif Mousaad Al-Omari a déclaré lors de son intervention sur « Al-Arabiya FM » : « Bono doit rester concentré lors de la finale de la Coupe du Roi contre Al-Khuloud pour guider Al-Hilal vers le titre. »

    Il a ajouté : « Je te mets en garde, Bono : Al-Hilal ne pardonne pas les erreurs. Reste concentré dans la période à venir, car c’est une phase décisive… Reprends-toi. »


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  • Pourquoi vise-t-on le gardien marocain ?

    Malgré ses immenses qualités, le gardien marocain Bono fait l’objet de vives critiques ces derniers temps : plusieurs spécialistes du football saoudien estiment qu’il ne affiche plus le même niveau que lors de sa première saison avec Al-Hilal.

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    Lors de la 27e journée, et malgré le match nul 2-2 face à Al-Taawoun, il a été pointé du doigt sur le deuxième but en raison d’un positionnement initial jugé défavorable.


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    Les phases décisives

    Al-Hilal aborde un mois décisif. Encore engagé dans le championnat saoudien Roshen, il lui reste six journées pour consolider sa position en tête du classement.

    Parallèlement, le club se prépare à aborder la Ligue des champions de l’Asie et a déjà validé son billet pour la finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées. Les prochaines semaines s’annoncent donc cruciales et pourraient sceller le destin du « Leader » aussi bien sur le plan national que continental.

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    Par conséquent, Yassine Bounou devra rester extrêmement concentré durant cette phase décisive et éviter toute erreur susceptible de perturber l’équilibre de l’équipe, car le moindre détail pourrait s’avérer crucial dans la course aux titres.