Le gardien marocain Yassine Bounou, star d’Al-Hilal, a essuyé une vague de critiques médiatiques ces dernières heures, malgré la large victoire 6-0 de son équipe contre Al-Khuloud lors de la 29^e journée du championnat saoudien Roshen.

La polémique a enflammé le milieu sportif, bien que le gardien marocain ait réalisé une performance solide durant la rencontre. Certains observateurs relient toutefois son niveau global cette saison à des erreurs passées qui ont coûté des points précieux à Al-Hilal dans les phases précédentes de la compétition.

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Grâce à ce succès, Al-Hilal totalise 68 points et occupe la deuxième place du classement de la Roshen League, à deux longueurs d’Al-Nassr, leader avec 70 unités.