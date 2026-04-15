Le cri de ralliement « apportez votre dîner » de Mikel Arteta n’était que la dernière initiative ratée de l’entraîneur d’Arsenal – ce sont les supporters des Gunners qui sont déçus par l’équipe, et non l’inverse

Arteta a apposé sa marque sur chaque aspect de ce projet visant à rassembler Arsenal, comme on n’en avait plus vu depuis l’époque d’Highbury ; une démarche louable qui souligne son attachement au club. Néanmoins, cette emprise pourrait se retourner contre lui.

L’adoption de « The Angel » comme nouvel hymne fait grimacer les observateurs neutres, mais l’objectif était d’améliorer l’ambiance du stade, tout comme la consigne donnée au speaker de répéter le nom du buteur à la manière des stades européens. Des gains marginaux, certes, mais significatifs.

Lors des exercices 2022-2023 et 2023-2024, son équipe a pourtant joué un football séduisant, digne de l’héritage des Gunners. Elle a toutefois échoué : d’abord par manque d’expérience dans la course au titre, puis en raison d’un départ trop lent. La saison dernière a mis en lumière un manque de profondeur dans l’effectif, problème corrigé lors du mercato estival de 2025. Aujourd’hui, Arsenal dispose d’un groupe étoffé, mais les supporters, qui paient parmi les billets les plus chers d’Europe, ont dû se contenter d’un jeu bien en deçà des attentes, dans l’espoir d’un premier trophée.

Les critiques ont pointé du doigt les sifflets des fans après la défaite contre Bournemouth, mais ces mêmes fans ont simplement exprimé leur frustration. Aligner une équipe pragmatique, peu esthétique mais conçue pour gagner à tout prix, implique une obligation de résultat. Ces mêmes personnes, génération après génération, voient leur équipe s’effondrer à nouveau, mais cette fois sans même pouvoir se raccrocher à un style de jeu. Ce sont elles qui, le lendemain, doivent affronter au travail ou au pub les railleries que joueurs et entraîneur, rémunérés à hauteur de fortunes, n’aperçoivent que sur l’écran de leur téléphone.

Cette réalité, plus que toute autre, forge l’atmosphère électrique de l’Emirates Stadium. Nervosité et grognements incessants sont inscrits dans l’ADN du club bien plus que n’importe quel chant d’avant-match ou rituel de l’annonceur. Reste à Arteta à résoudre ce problème ; et seule une victoire en Premier League ou en Ligue des champions pourra y parvenir.