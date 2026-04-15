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Le cri de ralliement « apportez votre dîner » de Mikel Arteta n’était que la dernière initiative ratée de l’entraîneur d’Arsenal – ce sont les supporters des Gunners qui sont déçus par l’équipe, et non l’inverse

Opinion
Arsenal
M. Arteta
FEATURES
Arsenal vs Sporting CP
Ligue des Champions
Premier League

C’est à nouveau cette période de l’année pour Arsenal. Dès que le mois d’avril arrive, le monde entier découvre de quoi l’équipe est vraiment capable. Malheureusement pour les Gunners, un scénario familier se dessine sous nos yeux. La défaite de samedi à domicile face à Bournemouth rappelait étrangement d’autres revers subis à ce stade des saisons précédentes.

La défaite contre Bournemouth n’est pas un simple coup de pouce pour l’équipe d’Andoni Iraola, et Arsenal n’a pas non plus affiché un niveau de jeu digne d’un champion ces dernières semaines. Il y a un mois à peine, le quadruplé semblait non seulement possible, mais probable au vu de leurs résultats jusqu’à la finale de la Carabao Cup et de leurs tirages favorables en FA Cup et en Ligue des champions.

Malgré six points d’avance en tête de la Premier League, la saison des Gunners semble à nouveau en chute libre. À l’Emirates Stadium, les fans les avaient déjà sifflés alors que l’écart était encore de neuf unités. L’entraîneur Mikel Arteta doit donc assumer l’entière responsabilité de ce trou d’air.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Les inquiétudes liées à l'heure avancée du coup d'envoi

    À la veille de recevoir Bournemouth, son premier match depuis la victoire éclatante contre Everton le 14 mars, Mikel Arteta a lancé un appel à la mobilisation aux supporters, conscient que cette rencontre avancée du samedi matin peut s’avérer piégeuse.

    « Plus on se rapproche [de la fin de la saison], plus la portée et l’importance du match augmentent, évidemment », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d’avant-match.

    « Demain est un grand jour pour nous. Les joueurs le savent, nos supporters le savent. Le coup d’envoi est à 12 h 30, un horaire matinal. Alors levez-vous tôt, prenez un bon petit-déjeuner, emportez votre déjeuner, emportez votre dîner, comme on dit en Angleterre, et allons-y tous ensemble, car ce doit être un grand jour. »

    Un discours qu’il aurait peut-être dû tenir davantage avec ses joueurs, même si, pour paraphraser Wayne Rooney, peu de monde apprécie de manger des pâtes dès neuf heures du matin. Dominés dans presque tous les secteurs, les Gunners n’ont affiché qu’un maigre total de 0,18 but attendu en jeu ouvert. Leur dépendance aux coups de pied arrêtés les a finalement rattrapés.

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  • Vidéo d’entraînement

    Lors d’une des dernières séances d’entraînement d’Arsenal avant de recevoir Bournemouth, les joueurs ont travaillé à leur centre de London Colney devant un écran géant diffusant une vidéo TikTok accompagnée d’une chanson générée par IA énumérant tous les noms du groupe. Le clip a ensuite été partagé sur les réseaux sociaux.

    Cette séquence illustre, aux yeux des observateurs extérieurs, pourquoi l’équipe d’Arsenal et sa direction peinent à susciter la sympathie. Certains y ont vu une nouvelle mise en scène théâtrale et hypocrite, plutôt qu’un geste digne de futurs champions.


  • Souvenirs du PSG

    La tirade d’Arteta, qui a appelé ses joueurs à « tout donner », rappelait son message aux supporters d’Arsenal avant la demi-finale de Ligue des champions de l’an passé contre le Paris Saint-Germain.

    « Je veux dire à nos supporters qu’ils doivent jouer chaque ballon avec nous contre le PSG. Apportez vos crampons, vos protège-tibias, vos shorts, vos maillots », avait-il déclaré avant le match aller.

    Dans une vidéo de mobilisation diffusée sur les réseaux sociaux et projetée au public de l’Emirates Stadium avant le coup d’envoi, l’Espagnol a réitéré son appel : « C’est notre heure, il est temps d’agir », a-t-il lancé, regard fixé dans la caméra. « J’ai besoin de vous, j’ai besoin de la personne à côté de vous, j’ai besoin de ce lien. Je veux que vous jouiez chaque ballon avec nous. Chaque passe, chaque tacle, chaque sprint, chaque choix. Imprégnez-vous de l’énergie du stade et de celle de vos voisins. Je compte sur vous. Allons-y ! »

    Malheureusement, le message est tombé à plat. Le tifo représentant le canon emblématique, déployé dans la tribune Nord, est apparu soit décevant, soit carrément embarrassant, bien que les supporters n’en soient pas responsables. Après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé dès la 4^e minute, l’ambiance n’a jamais repris, l’équipe locale ne faisant guère pour apaiser ses fans.


  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    La réputation d'Arteta

    Lorsqu’Arteta a pris les rênes d’Arsenal, l’opinion publique lui était globalement favorable, sans enthousiasme débordant. On se souvenait surtout de lui comme du milieu de terrain au jeu régulier qui avait porté le maillot des Gunners, puis occupé un rôle plus discret à Everton.

    Même après ses deux premières saisons sur le banc des Gunners, il demeurait perçu comme un personnage inoffensif. Le club venait de traverser une période de transition, et malgré deux huitièmes places consécutives en Premier League, peu de voix réclamaient son départ.

    Tout a basculé avec la diffusion du documentaire d’Amazon Prime sur la saison 2021-2022 : le technicien a multiplié les stratagèmes pour stimuler son groupe et s’est présenté comme un véritable meneur d’hommes, une posture enthousiaste mais parfois exubérante à la manière de David Brent, suscitant autant d’adhésion que de scepticisme.

    Depuis, alors qu’ils se sont battus pour le titre, on observe rétrospectivement que Pep Guardiola et Manchester City ont rarement, voire jamais, exposé ce genre de pitreries au grand public, même si elles se déroulent à huis clos.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les supporters souffrent.

    Arteta a apposé sa marque sur chaque aspect de ce projet visant à rassembler Arsenal, comme on n’en avait plus vu depuis l’époque d’Highbury ; une démarche louable qui souligne son attachement au club. Néanmoins, cette emprise pourrait se retourner contre lui.

    L’adoption de « The Angel » comme nouvel hymne fait grimacer les observateurs neutres, mais l’objectif était d’améliorer l’ambiance du stade, tout comme la consigne donnée au speaker de répéter le nom du buteur à la manière des stades européens. Des gains marginaux, certes, mais significatifs.

    Lors des exercices 2022-2023 et 2023-2024, son équipe a pourtant joué un football séduisant, digne de l’héritage des Gunners. Elle a toutefois échoué : d’abord par manque d’expérience dans la course au titre, puis en raison d’un départ trop lent. La saison dernière a mis en lumière un manque de profondeur dans l’effectif, problème corrigé lors du mercato estival de 2025. Aujourd’hui, Arsenal dispose d’un groupe étoffé, mais les supporters, qui paient parmi les billets les plus chers d’Europe, ont dû se contenter d’un jeu bien en deçà des attentes, dans l’espoir d’un premier trophée.

    Les critiques ont pointé du doigt les sifflets des fans après la défaite contre Bournemouth, mais ces mêmes fans ont simplement exprimé leur frustration. Aligner une équipe pragmatique, peu esthétique mais conçue pour gagner à tout prix, implique une obligation de résultat. Ces mêmes personnes, génération après génération, voient leur équipe s’effondrer à nouveau, mais cette fois sans même pouvoir se raccrocher à un style de jeu. Ce sont elles qui, le lendemain, doivent affronter au travail ou au pub les railleries que joueurs et entraîneur, rémunérés à hauteur de fortunes, n’aperçoivent que sur l’écran de leur téléphone.

    Cette réalité, plus que toute autre, forge l’atmosphère électrique de l’Emirates Stadium. Nervosité et grognements incessants sont inscrits dans l’ADN du club bien plus que n’importe quel chant d’avant-match ou rituel de l’annonceur. Reste à Arteta à résoudre ce problème ; et seule une victoire en Premier League ou en Ligue des champions pourra y parvenir.

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    Tremplin sportif

    Malgré l’actuelle morosité, la saison d’Arsenal n’est pas terminée. Comme l’a souligné Arteta après la rencontre face à Bournemouth, chacun au club aurait signé pour se trouver dans cette position avant le coup d’envoi de la campagne.

    Le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi soir contre le Sporting, revêt donc une importance capitale. Les Gunners n’ont atteint les demi-finales de la Coupe d’Europe que deux fois dans leur histoire, mais ils sont sur le point de répéter cet exploit deux saisons de suite. Une qualification pour affronter l’Atlético de Madrid, battu 4-0 plus tôt cette saison, semble le scénario le plus probable.

    Pourtant, les Gunners doivent aborder cette rencontre comme n’importe quel autre match : pas de fioritures, pas de chichis. Faites le travail et ne suppliez pas les supporters de vous porter jusqu’au bout ; c’est à vous de les galvaniser, pas l’inverse.

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