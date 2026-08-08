S’exprimant sur le site officiel de Coventry après la finalisation de son transfert, Yirenkyi a fait part de son impatience à l’idée de travailler sous les ordres de Lampard. Revenant sur sa décision de rejoindre Coventry City, il a déclaré : « Je suis enthousiaste à l’idée d’être dans ce club. J’en ai beaucoup entendu parler, et je me sens vraiment bien ici.

« Quand j’ai parlé avec l’entraîneur principal des plans et du style, c’est quelque chose que j’aime vraiment, et j’ai hâte d’apprendre de lui. Je veux donner le meilleur de moi-même à l’équipe chaque jour. Je suis encore jeune, donc je veux apprendre de l’entraîneur principal, des autres joueurs et travailler vraiment dur pour l’équipe. »