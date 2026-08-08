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Le Coventry de Frank Lampard bat à nouveau le record du club en matière de transfert avec un accord à 26 millions de livres pour la star ghanéenne
Les Sky Blues concluent un record
Coventry a officiellement battu son record de transfert pour la troisième fois cet été après avoir finalisé la signature de Yirenkyi en provenance de Nordsjaelland pour 26 M£. L’international ghanéen de 20 ans devient la cinquième recrue de Lampard avant le retour des Sky Blues en Premier League. Yirenkyi compte 15 sélections avec l’équipe première du Ghana, dont le but décisif lors d’une victoire 1-0 contre le Panama à la Coupe du monde.
- AFP
Le milieu de terrain est enthousiaste à l’idée du projet
S’exprimant sur le site officiel de Coventry après la finalisation de son transfert, Yirenkyi a fait part de son impatience à l’idée de travailler sous les ordres de Lampard. Revenant sur sa décision de rejoindre Coventry City, il a déclaré : « Je suis enthousiaste à l’idée d’être dans ce club. J’en ai beaucoup entendu parler, et je me sens vraiment bien ici.
« Quand j’ai parlé avec l’entraîneur principal des plans et du style, c’est quelque chose que j’aime vraiment, et j’ai hâte d’apprendre de lui. Je veux donner le meilleur de moi-même à l’équipe chaque jour. Je suis encore jeune, donc je veux apprendre de l’entraîneur principal, des autres joueurs et travailler vraiment dur pour l’équipe. »
Coventry affirme ses ambitions au plus haut niveau
L'arrivée de Yirenkyi porte les dépenses estimées de Coventry cet été au-delà de 85 millions de livres sterling après leur sacre en Championship la saison dernière. Avant cette opération à 26 millions de livres sterling, Coventry avait déjà battu à deux reprises son record en matière de transferts lors de ce mercato, en recrutant d'abord le défenseur suisse Aurele Amenda en provenance de l'Eintracht Francfort pour 17 millions de livres sterling, avant de lever l'option de prêt du gardien Carl Rushworth en provenance de Brighton pour un montant record de 22 millions de livres sterling, selon les informations rapportées. En plus de ces arrivées, Lampard a également renforcé son effectif avec les venues de Loum Tchaouna et Frank Onyeka.
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Coventry se rendra à l’Emirates Stadium
Coventry lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 par un déplacement pour affronter le champion en titre, Arsenal, le vendredi 21 août. Ce match à l'Emirates Stadium constituera un sérieux test de préparation tactique pour l'équipe de Lampard après une importante refonte de l'effectif. Yirenkyi et les nouvelles recrues devraient être de la partie, alors que l'équipe évaluera sa capacité à s'adapter à l'intensité du football de l'élite.
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