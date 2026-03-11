Le coût stupéfiant du passage désastreux de Jadon Sancho à Manchester United révélé alors que l'ailier controversé s'apprête à quitter le club

Arrivé à l'origine du Borussia Dortmund pour la somme astronomique de 73 millions de livres sterling, Sancho quittera le club après lui avoir coûté 138 millions de livres sterling, si l'on tient compte de son salaire exorbitant de 250 000 livres sterling par semaine sur cinq ans, selon les calculs financiers du Daily Mail.

Le joueur de 25 ans en est actuellement à son troisième prêt loin du club, cette fois à Aston Villa. Il est remarquable de constater que l'attaquant a déjà disputé plus de matchs pour d'autres équipes (90) que pour les Red Devils (83). Sancho n'a marqué que 12 buts et réalisé six passes décisives sous le maillot de Manchester United, un bilan décevant pour un joueur qui était autrefois le deuxième joueur anglais le plus cher de l'histoire.