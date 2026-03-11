Getty Images Sport
Le coût stupéfiant du passage désastreux de Jadon Sancho à Manchester United révélé alors que l'ailier controversé s'apprête à quitter le club
Un cauchemar à neuf chiffres à Old Trafford
Arrivé à l'origine du Borussia Dortmund pour la somme astronomique de 73 millions de livres sterling, Sancho quittera le club après lui avoir coûté 138 millions de livres sterling, si l'on tient compte de son salaire exorbitant de 250 000 livres sterling par semaine sur cinq ans, selon les calculs financiers du Daily Mail.
Le joueur de 25 ans en est actuellement à son troisième prêt loin du club, cette fois à Aston Villa. Il est remarquable de constater que l'attaquant a déjà disputé plus de matchs pour d'autres équipes (90) que pour les Red Devils (83). Sancho n'a marqué que 12 buts et réalisé six passes décisives sous le maillot de Manchester United, un bilan décevant pour un joueur qui était autrefois le deuxième joueur anglais le plus cher de l'histoire.
Les difficultés continuent à Villa Park
À Villa, Sancho n'a une fois de plus pas réussi à retrouver l'étincelle qui faisait autrefois de lui l'adolescent le plus convoité d'Europe. Son passage dans les West Midlands a été largement oubliable, le joueur n'ayant pas réussi à s'imposer comme titulaire dans le onze de départ d'Unai Emery. Sancho n'a marqué qu'un seul but en 25 matchs toutes compétitions confondues pour les Villans, son seul but ayant été inscrit en Ligue Europa. Bien qu'Emery ait publiquement soutenu l'ailier, le fait est que son impact a été minime. Il n'a été titularisé que six fois en Premier League pour Villa depuis le début de la saison.
Dortmund va-t-il offrir une troisième bouée de sauvetage ?
Son contrat à Old Trafford expirant cet été, l'intérêt pour lui grandit de loin. Le Borussia Dortmund envisagerait un troisième transfert sensationnel pour l'Anglais alors qu'il se prépare à une refonte majeure de son effectif, l'international anglais étant disponible pour un transfert gratuit cet été. Son succès passé en Bundesliga fait de lui une option financièrement intéressante pour remplacer Julian Brandt, qui quitte le club.
Le rideau tombe définitivement à United
Manchester United semble prêt à se désengager complètement de la situation, même si cela signifie perdre le joueur sans contrepartie. Le club dispose d'une option de prolongation de 12 mois sur son contrat, mais la direction aurait décidé de ne pas la déclencher. La principale motivation d'INEOS est de supprimer son salaire colossal des comptes cet été afin de libérer de la place dans le budget pour de nouvelles recrues.
À moins d'un revirement miraculeux, Sancho est destiné à quitter Old Trafford comme un échec historique. Bien que United ait réussi à récupérer de petites sommes grâce aux frais de prêt de Chelsea et de Villa, la perte nette globale sur le joueur est énorme. De figure de proue d'une nouvelle génération à United à joueur qui sera autorisé à partir gratuitement, le déclin de Sancho sert d'avertissement sur les recrutements coûteux qui tournent mal.
