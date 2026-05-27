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Le coût astronomique du licenciement de Ruben Amorim révélé à l'occasion de la publication des résultats financiers de Manchester United
Une prime colossale vient alourdir des coûts de gestion déjà en hausse.
Les résultats trimestriels du club, publiés mercredi, montrent que le départ d’Amorim et de son staff technique en janvier a entraîné le versement d’une indemnité conséquente. Ce départ s’inscrit dans une série de départs coûteux au « Theatre of Dreams », un peu plus d’un an après les 14,5 millions de livres sterling déboursés pour licencier Erik ten Hag et son équipe.
Amorim, qui disposait encore de dix-huit mois de contrat, a quitté le club dans une position délicate après une série de résultats décevants. L’impact financier de son départ a toutefois été compensé par le redressement opéré sous la direction de Michael Carrick.
L’ancien milieu de terrain a mené une remontée spectaculaire en Premier League, faisant passer l’équipe de la 15e à la 3e place et validant ainsi un retour dans la prestigieuse Ligue des champions.
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Carrick apporte un coup de pouce financier
La nomination de Carrick comme successeur d’Amorim a immédiatement porté ses fruits sur le terrain, entraînant une hausse significative des recettes de droits de retransmission. Au trimestre clos le 31 mars, le chiffre d’affaires de ce secteur a bondi de 57,1 %, atteignant 64,9 millions de livres sterling. Cette progression est principalement attribuée aux primes attendues suite à la troisième place obtenue en Premier League, une amélioration considérable par rapport à la 15e place enregistrée en 2025.
Le directeur général Omar Berrada a commenté la situation : « Nous sommes très optimistes quant aux progrès réalisés par le club cette saison et à l’impact positif continu de nos initiatives de transformation commerciale. Terminer troisième de la Premier League et assurer notre qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine témoigne de l’amélioration de la forme de notre équipe masculine sur le terrain. Michael Carrick a fait un excellent travail au cours des 17 matchs qu’il a supervisés et nous sommes ravis qu’il continue à occuper le poste d’entraîneur principal. »
De nouveaux contrats commerciaux compensent les pertes
Si les recettes matchs et droits de diffusion sont restées solides, les revenus de sponsoring ont reculé de 9,4 % au dernier trimestre, à 38,5 millions de livres sterling. Principal motif : l’expiration du contrat liant le club à Tezos pour les tenues d’entraînement. Mais Manchester United a aussitôt comblé ce manque à gagner en signant un accord record de 20 millions de livres par an avec Betway pour le sponsoring des tenues d’entraînement.
Berrada a par ailleurs souligné les progrès réalisés dans d’autres secteurs du club, déclarant : « Notre équipe féminine a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions féminine et s’est également qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue pour la première fois ; elle participera une nouvelle fois à la World Sevens Series. Du côté de l’académie, le fait d’avoir atteint les finales de la FA Youth Cup et des barrages de la Premier League 2 témoigne également de notre engagement continu en faveur de la formation des jeunes. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Manchester United ?
Prochainement, Manchester United préparera son retour très attendu en Ligue des champions sous la direction définitive de Carrick. Fort d'un brillant bilan de 12 victoires en 17 matchs, l'entraîneur bénéficie du soutien total de la direction. Grâce à une augmentation de son budget et à la signature d'un contrat de sponsoring lucratif pour les tenues d'entraînement, le club est bien armé pour épauler son entraîneur principal lors du prochain mercato estival.