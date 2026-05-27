Le coût astronomique du licenciement de Ruben Amorim révélé à l'occasion de la publication des résultats financiers de Manchester United

Les résultats trimestriels du club, publiés mercredi, montrent que le départ d’Amorim et de son staff technique en janvier a entraîné le versement d’une indemnité conséquente. Ce départ s’inscrit dans une série de départs coûteux au « Theatre of Dreams », un peu plus d’un an après les 14,5 millions de livres sterling déboursés pour licencier Erik ten Hag et son équipe.

Amorim, qui disposait encore de dix-huit mois de contrat, a quitté le club dans une position délicate après une série de résultats décevants. L’impact financier de son départ a toutefois été compensé par le redressement opéré sous la direction de Michael Carrick.

L’ancien milieu de terrain a mené une remontée spectaculaire en Premier League, faisant passer l’équipe de la 15e à la 3e place et validant ainsi un retour dans la prestigieuse Ligue des champions.