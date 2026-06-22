Le cousin de Raphinha accuse un champion du monde brésilien de propager des « mensonges » au sujet d’un éventuel transfert en Arabie saoudite de l’attaquant du FC Barcelone

Vampeta affirme tenir ces informations de sources proches du club, tout en admettant qu’il s’agit avant tout de rumeurs circulant lors de la Coupe du monde des clubs. Il déclare : « Raphinha fait face à un grave problème familial et à des difficultés financières. Il espère pouvoir rejoindre Al-Hilal et cherche à résoudre cette situation.

« C’est une affaire de famille. Ces informations m’ont été transmises par des personnes proches de la situation à Barcelone. Il espère que signer à Al-Hilal lui permettra de redresser la barre. »

Ces propos ont provoqué une réaction immédiate de la famille de Raphinha, rapporte Marca. Son cousin, Igor Padilha, a contesté ces allégations sur les réseaux sociaux après la diffusion en ligne d’un extrait de l’interview. S’adressant directement à Vampeta, Padilha a écrit : « Tu vas devoir t’expliquer sur ces mensonges, mon ami. »