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Yosua Arya

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Le cousin de Raphinha accuse un champion du monde brésilien de propager des « mensonges » au sujet d’un éventuel transfert en Arabie saoudite de l’attaquant du FC Barcelone

Raphinha
Saudi Pro League
FC Barcelone
LaLiga
Brésil
Coupe du monde

La famille de Raphinha a formellement démenti les allégations de l’ancien international brésilien Vampeta, selon lesquelles l’ailier du FC Barcelone serait en proie à des difficultés financières et familiales. L’ex-milieu de terrain avait suggéré qu’un transfert vers Al-Hilal pourrait aider à résoudre ces problèmes présumés, mais le cousin du joueur l’a publiquement accusé de diffuser de fausses informations.

  • La famille de Raphinha réagit à des allégations controversées

    Vampeta, membre de l’équipe brésilienne championne du monde 2002, a déclenché une polémique en affirmant que Raphinha traversait de graves difficultés familiales et financières. Selon lui, ces problèmes pourraient influencer le transfert de l’attaquant vers le club saoudien d’Al-Hilal, qui évolue en Pro League. Invité du podcast « Red Cast», Vampeta a déclaré que le joueur du FC Barcelone espérait qu’un départ lui permettrait de résoudre sa situation.

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    Les allégations de Vampeta et la réponse de la famille

    Vampeta affirme tenir ces informations de sources proches du club, tout en admettant qu’il s’agit avant tout de rumeurs circulant lors de la Coupe du monde des clubs. Il déclare : « Raphinha fait face à un grave problème familial et à des difficultés financières. Il espère pouvoir rejoindre Al-Hilal et cherche à résoudre cette situation.

    « C’est une affaire de famille. Ces informations m’ont été transmises par des personnes proches de la situation à Barcelone. Il espère que signer à Al-Hilal lui permettra de redresser la barre. »

    Ces propos ont provoqué une réaction immédiate de la famille de Raphinha, rapporte Marca. Son cousin, Igor Padilha, a contesté ces allégations sur les réseaux sociaux après la diffusion en ligne d’un extrait de l’interview. S’adressant directement à Vampeta, Padilha a écrit : « Tu vas devoir t’expliquer sur ces mensonges, mon ami. »

  • Les rumeurs de transfert sont formellement démenties.

    Ces échanges ont ravivé les spéculations concernant l’avenir de Raphinha, notamment en raison des rumeurs récurrentes le liant à des clubs saoudiens. Cependant, les affirmations de Vampeta ont été catégoriquement démenties par la famille du joueur. Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2022, Raphinha s’est régulièrement exprimé de manière positive sur sa vie au sein du club. Pour l’instant, rien n’indique, du côté du joueur, qu’il y ait une quelconque crise, les membres de sa famille s’étant empressés de démentir ces rumeurs.

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    L'accent reste mis sur la reprise

    La priorité immédiate de Raphinha est de retrouver sa pleine forme après avoir subi une blessure musculaire lors de la victoire 3-0 contre Haïti. Malgré les inquiétudes initiales, des sources récentes indiquent que l’attaquant du Barça ne devrait pas être écarté du groupe de Carlo Ancelotti. Toutefois, il est peu probable qu’il dispute le dernier match de la phase de poules de la Seleção contre l’Écosse.

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