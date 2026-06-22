Getty Images Sport
Traduit par
Le cousin de Raphinha accuse un champion du monde brésilien de propager des « mensonges » au sujet d’un éventuel transfert en Arabie saoudite de l’attaquant du FC Barcelone
La famille de Raphinha réagit à des allégations controversées
Vampeta, membre de l’équipe brésilienne championne du monde 2002, a déclenché une polémique en affirmant que Raphinha traversait de graves difficultés familiales et financières. Selon lui, ces problèmes pourraient influencer le transfert de l’attaquant vers le club saoudien d’Al-Hilal, qui évolue en Pro League. Invité du podcast « Red Cast», Vampeta a déclaré que le joueur du FC Barcelone espérait qu’un départ lui permettrait de résoudre sa situation.
- AFP
Les allégations de Vampeta et la réponse de la famille
Vampeta affirme tenir ces informations de sources proches du club, tout en admettant qu’il s’agit avant tout de rumeurs circulant lors de la Coupe du monde des clubs. Il déclare : « Raphinha fait face à un grave problème familial et à des difficultés financières. Il espère pouvoir rejoindre Al-Hilal et cherche à résoudre cette situation.
« C’est une affaire de famille. Ces informations m’ont été transmises par des personnes proches de la situation à Barcelone. Il espère que signer à Al-Hilal lui permettra de redresser la barre. »
Ces propos ont provoqué une réaction immédiate de la famille de Raphinha, rapporte Marca. Son cousin, Igor Padilha, a contesté ces allégations sur les réseaux sociaux après la diffusion en ligne d’un extrait de l’interview. S’adressant directement à Vampeta, Padilha a écrit : « Tu vas devoir t’expliquer sur ces mensonges, mon ami. »
Les rumeurs de transfert sont formellement démenties.
Ces échanges ont ravivé les spéculations concernant l’avenir de Raphinha, notamment en raison des rumeurs récurrentes le liant à des clubs saoudiens. Cependant, les affirmations de Vampeta ont été catégoriquement démenties par la famille du joueur. Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2022, Raphinha s’est régulièrement exprimé de manière positive sur sa vie au sein du club. Pour l’instant, rien n’indique, du côté du joueur, qu’il y ait une quelconque crise, les membres de sa famille s’étant empressés de démentir ces rumeurs.
- Getty Images Sport
L'accent reste mis sur la reprise
La priorité immédiate de Raphinha est de retrouver sa pleine forme après avoir subi une blessure musculaire lors de la victoire 3-0 contre Haïti. Malgré les inquiétudes initiales, des sources récentes indiquent que l’attaquant du Barça ne devrait pas être écarté du groupe de Carlo Ancelotti. Toutefois, il est peu probable qu’il dispute le dernier match de la phase de poules de la Seleção contre l’Écosse.