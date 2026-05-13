Le coup de tonnerre tant attendu sur le marché des transferts se rapproche-t-il ? Uli Hoeneß serait personnellement intervenu pour soutenir la candidature du FC Bayern

Selon Sport Bild, le président d’honneur du FC Bayern Munich pousse désormais activement pour que le transfert d’Anthony Gordon, actuellement à Newcastle United, se concrétise. Le recrutement de ce joueur de 25 ans demeure une priorité absolue pour le club bavarois.
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Selon cet article, les Anglais réclament un montant de transfert de 92 millions d’euros, une somme que les Munichois estiment trop élevée. Toutefois, le coût final du transfert de Gordon pourrait influer sur l’ensemble des opérations estivales du Bayern.
En conséquence, le directeur sportif Max Eberl poursuit ses recherches d’alternatives. Deux joueurs déjà évoqués auprès du Bayern sont cités : Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) et Yan Diomande (Leipzig). Mais leurs indemnités de transfert risquent d’être encore plus élevées que celles de Gordon.
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Gordon envisagerait un transfert au Bayern
Selon le quotidien anglais Daily Mail, le FC Bayern aurait intensifié ses démarches pour recruter Gordon. Le champion d’Allemagne serait en contact avec les Magpies et aurait déjà engagé des discussions préliminaires en vue d’un éventuel transfert de ce joueur offensif polyvalent.
Aucune négociation approfondie n’a encore eu lieu : il s’agit pour l’instant de sonder le terrain afin de connaître les exigences financières de Newcastle, tout en sachant que l’attaquant, désireux de relever un nouveau défi l’été prochain, est séduit par la perspective de rejoindre le club bavarois.
Selon les dernières informations, Harry Kane chercherait à convaincre Anthony Gordon de rejoindre le Bayern Munich.
L’ascension fulgurante de Michael Olise, qui a quitté la Premier League pour s’imposer aussitôt comme un joueur de classe mondiale à Munich, influence directement la décision de Gordon de rejoindre le FC Bayern.
Selon Sport Bild, son compatriote et capitaine des Three Lions, Harry Kane, aurait déjà tenté de le convaincre de rejoindre le FCB. Son conseiller, Gordon Stipic-Wipfler, se serait par ailleurs rendu à Munich ces dernières semaines pour négocier les termes concrets du contrat avec les dirigeants bavarois.
Selon Sky, un premier projet de contrat circule déjà, incluant salaire et durée ; le joueur s’engagerait pour cinq ans en cas de transfert effectif.
Néanmoins, le dossier reste ouvert : le montant du transfert réclamé par les Magpies est élevé, et le FC Barcelone serait également entré dans la course. Selon Sport et RAC1, l’agent de Gordon aurait déjà pris contact avec Deco, le directeur sportif du Barça.
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Selon les dernières informations, Dusan Vlahovic souhaiterait rejoindre le FC Bayern Munich.
Selon The Athletic, Diomande est bien la priorité du Bayern, mais son transfert dépasserait vraisemblablement les 100 millions d’euros, un montant jugé excessif par le club bavarois.
Dusan Vlahovic, lui, serait-il la solution ? Selon la Gazzetta dello Sport, l’attaquant de la Juventus Turin voit le Bayern comme sa destination de rêve.
Tout au long de la saison, les rumeurs d’un départ vers Munich n’ont cessé de circuler concernant l’international serbe, dont le contrat avec la Vieille Dame expire en juin. Ce n’est pas la première fois que Vlahovic est associé au Bayern : des spéculations similaires avaient déjà émergé lors de sa signature à la Juventus début 2022.
La Juve souhaite prolonger son contrat, mais un accord semble aujourd’hui très éloigné : le dialogue serait même au point mort. La principale pierre d’achoppement porte sur le salaire. Le joueur de 26 ans souhaite conserver ses émoluments actuels, d’environ douze millions d’euros nets par an, tandis que Turin entend les diviser par deux. Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport évoquait même cinq cycles de négociations infructueuses.
Anthony Gordon : ses statistiques cette saison
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 46 17 5 4 1