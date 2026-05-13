Le coup de tonnerre tant attendu sur le marché des transferts est-il enfin en vue ? Selon nos informations, Uli Hoeneß serait personnellement intervenu pour appuyer la candidature du FC Bayern

L’ascension fulgurante de Michael Olise, qui a quitté la Premier League pour s’imposer aussitôt comme un joueur de classe mondiale à Munich, influence directement la décision de Gordon de rejoindre le FC Bayern.

Selon Sport Bild, son compatriote et capitaine des Three Lions, Harry Kane, aurait déjà tenté de le convaincre de rejoindre le FCB. Son conseiller, Gordon Stipic-Wipfler, se serait par ailleurs rendu à Munich ces dernières semaines pour négocier les termes concrets du contrat avec les dirigeants bavarois.

Selon Sky, un premier projet de contrat circule déjà, avec des chiffres, un salaire et une durée précis : Gordon s’engagerait pour cinq ans si le transfert se confirme.

Néanmoins, la route reste longue : les Magpies réclament une indemnité de transfert élevée, et le FC Barcelone serait également entré dans la course. Selon Sport et RAC1, l’agent de Gordon aurait déjà pris contact avec le directeur sportif du Barça, Deco.