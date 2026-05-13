Selon Sport Bild, le président d’honneur du FC Bayern Munich pousse désormais activement pour que le transfert d’Anthony Gordon, actuellement à Newcastle United, se concrétise. Le recrutement de ce joueur de 25 ans demeure une priorité absolue pour le club bavarois.
Traduit par
Le coup de tonnerre tant attendu sur le marché des transferts est-il enfin en vue ? Selon nos informations, Uli Hoeneß serait personnellement intervenu pour appuyer la candidature du FC Bayern
Selon cet article, les Anglais réclameraient un montant de transfert de pas moins de 92 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par les Munichois. Toutefois, le coût final du transfert de Gordon pourrait influer sur l’ensemble des autres opérations estivales du Bayern.
En conséquence, le directeur sportif Max Eberl poursuit ses recherches d’alternatives. Deux profils reviennent régulièrement : Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) et Yan Diomande (Leipzig). Reste que ces deux options risquent d’afficher des prix encore plus élevés que celui de Gordon.
- Getty Images
Gordon envisagerait un transfert au Bayern
Selon le quotidien anglais Daily Mail, le FC Bayern aurait intensifié ses démarches pour recruter Gordon. Le champion d’Allemagne serait déjà en contact avec les Magpies et aurait entamé des discussions préliminaires en vue d’un éventuel transfert du joueur offensif polyvalent.
Aucune négociation approfondie n’a encore eu lieu : il s’agit pour l’instant de sonder le terrain afin de connaître les exigences financières de Newcastle, tout en sachant que l’international écossais cherche un nouveau défi pour l’été prochain et que le FC Bayern le séduit particulièrement.
Selon les dernières informations, Harry Kane chercherait à convaincre Anthony Gordon de rejoindre le Bayern Munich.
L’ascension fulgurante de Michael Olise, qui a quitté la Premier League pour s’imposer aussitôt comme un joueur de classe mondiale à Munich, influence directement la décision de Gordon de rejoindre le FC Bayern.
Selon Sport Bild, son compatriote et capitaine des Three Lions, Harry Kane, aurait déjà tenté de le convaincre de rejoindre le FCB. Son conseiller, Gordon Stipic-Wipfler, se serait par ailleurs rendu à Munich ces dernières semaines pour négocier les termes concrets du contrat avec les dirigeants bavarois.
Selon Sky, un premier projet de contrat circule déjà, avec des chiffres, un salaire et une durée précis : Gordon s’engagerait pour cinq ans si le transfert se confirme.
Néanmoins, la route reste longue : les Magpies réclament une indemnité de transfert élevée, et le FC Barcelone serait également entré dans la course. Selon Sport et RAC1, l’agent de Gordon aurait déjà pris contact avec le directeur sportif du Barça, Deco.
- Getty Images
Selon les dernières informations, Dusan Vlahovic serait sur le point de s’engager avec le FC Bayern Munich.
Selon The Athletic, Diomande est bien la priorité du Bayern, mais son transfert dépasserait vraisemblablement les 100 millions d’euros, un montant jugé trop élevé par le club bavarois.
Dusan Vlahovic, lui, serait déjà partant pour Munich : la Gazzetta dello Sport assure même que l’avant-centre de la Juventus Turin voit le Bayern comme sa destination de rêve.
Depuis le début de la saison, les bruits d’un éventuel transfert du Serbe, dont le contrat avec la Vieille Dame expire en juin, n’ont cessé de circuler. Ce n’est pas la première fois que Vlahovic est associé au Bayern : des spéculations similaires avaient déjà émergé lors de sa signature à la Juventus début 2022.
La Juve souhaite prolonger son contrat, mais un accord semble aujourd’hui très éloigné : le dialogue serait même au point mort. La principale pierre d’achoppement porte sur le salaire. Le joueur de 26 ans souhaite conserver ses émoluments actuels, d’environ douze millions d’euros nets par an, tandis que Turin voudrait les diviser par deux. Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport évoquait même cinq cycles de négociations infructueuses.
Anthony Gordon : ses statistiques cette saison
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 46 17 5 4 1