Le transfert de Said El Mala vers la Premier League semble se concrétiser. Selon le journal Bild, l'attaquant du 1. FC Cologne souhaiterait rejoindre Brighton & Hove Albion.
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Le coup de théâtre sur le marché des transferts se profile ! Les parents de Said El Malas auraient donné leur accord à un club de Premier League
Selon ces informations, les parents d'El Mala, qui jouent le rôle de conseillers auprès de leurs fils Said (19 ans) et Malek (20 ans), auraient donné à Brighton « leur feu vert pour un transfert ».
En conséquence, les négociations entre le club anglais et le FC auraient repris. Celles-ci avaient échoué cet hiver, les Cologneois ayant alors refusé une offre de 30 millions d'euros pour El Mala.
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Said El Mala pourrait toucher un salaire de 20 millions d'euros à Brighton
En effet, les dirigeants de Cologne pourraient désormais espérer un transfert plus lucratif s'ils décident de vendre l'adolescent cet été. Selon le journal Bild, Brighton serait prêt à augmenter « sensiblement » son offre pour El Mala. Il serait question d'un modèle de transfert dans lequel Cologne pourrait recevoir 35 millions d'euros, plus des primes. À cela s'ajouterait une participation sur une éventuelle revente.
Outre Thomas Kessler, le directeur sportif de Cologne, le nouveau responsable de la composition de l'effectif, Tim Steidten, anciennement sous contrat avec West Ham en Angleterre, serait également impliqué dans les négociations. Brighton souhaiterait « conclure l'affaire rapidement », selon certaines sources.
Pour El Mala aussi, un transfert chez les Seagulls serait avantageux. Il devrait signer pour cinq ans et toucher un salaire total de 20 millions d’euros. Grâce à un système d’échelonnement en fonction du nombre de matchs disputés, ce montant pourrait même encore augmenter. Autre atout de Brighton dans la course pour s'adjuger les services du joueur de l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans : le douzième du classement de la Premier League souhaite également recruter son frère Malek. Ce dernier évolue actuellement au sein de l'équipe des moins de 21 ans de Cologne. Les autres clubs intéressés n'auraient pas cette intention.
Said El Mala est sous contrat avec le 1. FC Cologne jusqu'en 2030
El Mala est la révélation de cette saison à Cologne et l'une des étoiles montantes de la Bundesliga. Ce week-end, l'adolescent a inscrit son neuvième but de la saison contre le HSV (1-1). El Mala a également délivré quatre passes décisives. Des chiffres et des performances qui suscitent l'intérêt. Depuis plusieurs semaines déjà, son nom est associé à d'autres clubs. Outre Chelsea et Newcastle United, rivaux de Brighton en Premier League, il a également été pressenti comme nouvelle recrue du FC Barcelone et du leader allemand, le Bayern Munich.
El Mala a rejoint le FC en 2024 en provenance du Viktoria Cologne pour 225 000 euros, mais a d'abord passé un an dans son ancien club. Son contrat court jusqu'en 2030 et le Viktoria se serait assuré une participation de 10 % en cas de revente.
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Statistiques de Said El Malas pour le 1. FC Cologne
Interventions 28 Buts 9 Passes décisives 4