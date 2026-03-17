Le coup de théâtre sur le marché des transferts se profile ! Les parents de Said El Malas auraient donné leur accord à un club de Premier League

En effet, les dirigeants de Cologne pourraient désormais espérer un transfert plus lucratif s'ils décident de vendre l'adolescent cet été. Selon le journal Bild, Brighton serait prêt à augmenter « sensiblement » son offre pour El Mala. Il serait question d'un modèle de transfert dans lequel Cologne pourrait recevoir 35 millions d'euros, plus des primes. À cela s'ajouterait une participation sur une éventuelle revente.

Outre Thomas Kessler, le directeur sportif de Cologne, le nouveau responsable de la composition de l'effectif, Tim Steidten, anciennement sous contrat avec West Ham en Angleterre, serait également impliqué dans les négociations. Brighton souhaiterait « conclure l'affaire rapidement », selon certaines sources.

Pour El Mala aussi, un transfert chez les Seagulls serait avantageux. Il devrait signer pour cinq ans et toucher un salaire total de 20 millions d’euros. Grâce à un système d’échelonnement en fonction du nombre de matchs disputés, ce montant pourrait même encore augmenter. Autre atout de Brighton dans la course pour s'adjuger les services du joueur de l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans : le douzième du classement de la Premier League souhaite également recruter son frère Malek. Ce dernier évolue actuellement au sein de l'équipe des moins de 21 ans de Cologne. Les autres clubs intéressés n'auraient pas cette intention.