Liverpool, Chelsea et Arsenal souhaitent vivement faire revenir Jarell Quansah en Premier League. Le joueur de 23 ans a quitté Anfield pour le Bayer Leverkusen en 2025 et est depuis devenu un élément très convoité.

BILD a récemment rapporté qu'Arsenal a échoué avec une offre de 55 M£ cet été, tandis que le Real Madrid a également identifié Quansah comme une cible prioritaire sur le marché des transferts. Cependant, la planification contractuelle astucieuse de Liverpool lui donne un avantage monumental. Quansah continue également d'impressionner sur la scène internationale, ayant débuté trois des quatre matches de l'Angleterre en Ligue des nations.