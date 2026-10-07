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Le coup de maître de la « clause de sauvetage » à 59,5 M£ de Liverpool laisse Arsenal, Chelsea et le Real Madrid à la traîne dans la bataille pour le transfert de Jarell Quansah
Un trio de Premier League rejoint la course
Liverpool, Chelsea et Arsenal souhaitent vivement faire revenir Jarell Quansah en Premier League. Le joueur de 23 ans a quitté Anfield pour le Bayer Leverkusen en 2025 et est depuis devenu un élément très convoité.
BILD a récemment rapporté qu'Arsenal a échoué avec une offre de 55 M£ cet été, tandis que le Real Madrid a également identifié Quansah comme une cible prioritaire sur le marché des transferts. Cependant, la planification contractuelle astucieuse de Liverpool lui donne un avantage monumental. Quansah continue également d'impressionner sur la scène internationale, ayant débuté trois des quatre matches de l'Angleterre en Ligue des nations.
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Liverpool a l’avantage
Le club a inclus une clause de rachat de 59,5 millions de livres sterling pour sa pépite du centre de formation dans le cadre de son transfert au Bayer Leverkusen, valable jusqu’en juin 2027. Au micro de talkSPORT, le spécialiste du football européen Andy Brassell a expliqué : « Si Liverpool active la clause de rachat, je ne pense pas qu’ils [Leverkusen] seront déçus parce que c’est un montant assez élevé. Si vous avez Quansah dans l’équipe, vous avez une énorme polyvalence. Parce que c’est quelqu’un qui est à l’aise balle au pied, donc il peut aussi apporter offensivement. »
Une saison exceptionnelle à l’horizon
Leverkusen disputant de nouveau la Ligue Europa, Quansah dispose d’une plateforme idéale pour encore renforcer son profil. Brassell a ajouté : « J’imagine que si Leverkusen réalise une bonne saison, fait un beau parcours en Ligue Europa, rappelez-vous qu’ils étaient finalistes la dernière fois qu’ils y ont participé [en 2024], la compétition est incontestablement plus faible maintenant, il aura de nombreuses occasions de montrer à quel point il est bon. Et cela ouvrira l’opportunité [d’un transfert], pas seulement avec un possible rachat par Liverpool, on se dirige peut-être vers cela. »
- AFP
Quelle suite pour Quansah ?
Un transfert retentissant semble inévitable l’été prochain alors que Quansah continue de briller. Brassell a conclu : « Peut-être que nous parlons d’un duo Jacquet/Quansah à la même époque l’année prochaine, je ne sais pas. Mais je serais stupéfait que, s’il réalise une bonne saison, et que Leverkusen réalise une bonne saison, il ne soit pas mis sur le marché pour être vendu, et qu’il n’éveille pas l’intérêt de davantage de clubs que Liverpool à la fin de la saison. »
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