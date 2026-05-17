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FA Cup final W+LsGetty/GOAL
Krishan Davis

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Le coup de génie d’Antoine Semenyo a éclairé un Wembley morose, mais l’horizon s’assombrit pour Chelsea alors que ses espoirs européens s’amenuisent juste avant l’arrivée de Xabi Alonso : les gagnants et les perdants de la victoire de Manchester City en finale de la FA Cup

Winners & losers
FA Cup
Manchester City
Chelsea
A. Semenyo
L. Colwill
B. Silva
O. Marmoush
FEATURES
Chelsea vs Manchester City

Samedi, à Wembley, Antoine Semenyo a offert à Manchester City un doublé historique en coupes nationales. Son subtil coup de pied à 18 minutes de la fin a scellé la victoire des Citizens en finale de la FA Cup aux dépens de Chelsea. Pour les Blues, cette défaite 1-0 confirme une saison noire, et leurs espoirs de qualification européenne sont désormais quasiment anéantis.

La stratégie de Chelsea a tenu 72 minutes. L’entraîneur par intérim Calum McFarlane avait aligné six défenseurs, dont Moisés Caicedo, pour étouffer l’attaque de City et exploiter les contres. Les Blues ont même cru à l’exploit.

Finalement, l’équipe de Pep Guardiola a arraché la victoire au moment où elle semblait sur le point de céder. Ces 90 minutes, globalement ternes, ont été illuminées par un geste de classe mondiale, digne de remporter n’importe quel match : Semenyo transformant d’un coup de talon extraordinaire un centre d’Erling Haaland.

Les Citizens ont ensuite résisté à une fin de match chaotique pour décrocher leur deuxième trophée national de la saison, après leur succès en Carabao Cup face à Arsenal en mars. De leur côté, les Blues voient la dernière porte vers l’Europe se refermer, alors que le club, toujours sans entraîneur, n’a plus que deux journées pour tenter de sauver sa saison.

GOAL vous propose le bilan des gagnants et des perdants de Wembley…

  • Le vainqueur est Antoine Semenyo.

    Les supporters de City se souviendront de ce match comme de la « finale de Semenyo », et à juste titre. Alors que le chrono défila vers les prolongations, la rencontre réclamait un éclat de génie, un but libérateur. Chelsea tenait alors la dragée haute.

    C’est Semenyo qui a fait la différence, et même plus que ça. Ironie du sort, il aurait pu porter le maillot des Blues : Chelsea avait envisagé de le recruter en 2019, alors qu’il évoluait à Bristol City.

    Après avoir manqué une occasion en or en début de seconde période, l’attaquant s’est rattrapé d’un geste d’une grande finesse : une déviation du talon sur le centre en retrait intelligent de Haaland, hors de portée de la plongée désespérée de Robert Sánchez, avant de pivoter et de conclure dans le coin inférieur, déclenchant l’extase chez les supporters visiteurs.

    Un moment qui couronne une saison personnelle remarquable pour le joueur de 26 ans, déjà doublement titré depuis son arrivée chez les Sky Blues en janvier, et désormais auteur de plus de 20 buts.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Le perdant : BlueCo

    Malgré leur qualification pour la finale de la FA Cup, les Blues ont finalement subi un nouveau revers avec cette rencontre phare, qui constituait leur dernière chance de sauver une saison décevante et d’accrocher une place européenne pour 2026-2027. Actuellement neuvièmes de Premier League à deux journées de la fin, les Londoniens restent en course pour un barrage continental, mais leurs propriétaires de BlueCo, déjà sous pression, voient leurs détracteurs redoubler d’activité.

    Avant le coup d’envoi, une partie des supporters des Blues a manifesté sur Wembley Way, brandissant une banderole « BlueCo OUT ! Nous voulons retrouver notre Chelsea » alors qu’ils effectuaient leur célèbre marche vers le stade. Quatre ans de gestion contestée, de transferts discutables et de changements incessants sur le banc ont nourri ce malaise, qui accentue la pression sur le choix du successeur définitif de Liam Rosenior, dont le mandat éclair a duré moins de quatre mois.

    En attendant, Xabi Alonso semble être le mieux placé pour prendre les commandes et tenter de dissiper le malaise ambiant.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Vainqueur : Levi Colwill

    Malgré la défaite de son équipe, Levi Colwill a brillé sous les yeux de Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, lors du match de Chelsea à Wembley. Peu importe qu’il n’ait disputé que trois rencontres en 2025-2026 : le défenseur central, auteur de interventions défensives décisives et de passes en profondeur lumineuses, a semblé retrouver toute sa vélocité.

    Selon certaines informations, Tuchel aurait pris la décision remarquable de l’inclure dans la liste provisoire de 55 joueurs pour la Coupe du monde. Au vu de sa performance, malgré son retour de rupture du ligament croisé antérieur subie en avril, difficile de contester ce choix. Le joueur de 23 ans pourrait ainsi décrocher in extremis son billet pour l’Amérique du Nord.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    FLOP : Omar Marmoush

    Omar Marmoush a vécu une nouvelle finale de FA Cup à oublier : son penalty a été repoussé en première période lors de la défaite de 2025 contre Crystal Palace. L’attaquant méritait certes sa place de titulaire au vu de ses performances en Premier League, alors que City tente de rattraper Arsenal, mais la décision de Guardiola de le positionner, malgré tout, comme meneur de jeu derrière Haaland dans un match d’une telle importance restait discutable.

    L’expérience n’a pas porté ses fruits : l’attaque citizen a été largement neutralisée par Chelsea durant les 45 premières minutes, et l’Égyptien est resté très discret. Conséquence : Guardiola a dû prendre une décision radicale à la mi-temps en le remplaçant par Rayan Cherki, immédiatement plus influent dans un rôle qui lui correspond mieux.

    Une performance qui risque de relancer le débat sur l’avenir de Marmoush chez les Citizens.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Le vainqueur est Bernardo Silva.

    Pour sa dernière finale sous les couleurs de City, Bernardo Silva a encore brillé au milieu de terrain. Repositionné dans l’entrejeu après l’arrivée de nouveaux attaquants, le Portugais s’est réinventé en milieu de terrain infatigable, couvrant chaque mètre du terrain et se donnant sans réserve pour la cause, samedi à Wembley.

    Il était donc logique qu’il soit impliqué dans le but décisif : une passe caractéristique dans la course de Haaland, qui remet aussitôt en retrait pour Semenyo, dont la conclusion audacieuse scelle le succès. Ce 16e titre majeur, peut-être pas le dernier, couronne neuf années fastueuses du maestro portugais sous les couleurs citizen, alors qu’il s’apprête à partir à l’issue de son contrat.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    PERDANT : Le neutre

    Malgré quelques frissons et des éclats de classe pure – notamment le but victorieux –, cette finale ne devrait pas marquer durablement les esprits des observateurs neutres. En première période, Chelsea a étouffé City et attendu son moment en contres, transformant les 45 premières minutes en une guerre d’usure.

    La seconde période, plus ouverte, a vu les Blues sortir de leur coquille une fois le score revenu à égalité, sentant l’opportunité de frappé. Le match s’est alors animé, puis City a pris l’avantage, entraînant un jeu plus brouillon. Aucun autre moment de folie ni éclat individuel n’est venu ponctuer la rencontre, qui devrait uniquement être retenue pour la sublime frappe de Semenyo.