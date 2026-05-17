La stratégie de Chelsea a tenu 72 minutes. L’entraîneur par intérim Calum McFarlane avait aligné six défenseurs, dont Moisés Caicedo, pour étouffer l’attaque de City et exploiter les contres. Les Blues ont même cru à l’exploit.

Finalement, l’équipe de Pep Guardiola a arraché la victoire au moment où elle semblait sur le point de céder. Ces 90 minutes, globalement ternes, ont été illuminées par un geste de classe mondiale, digne de remporter n’importe quel match : Semenyo transformant d’un coup de talon extraordinaire un centre d’Erling Haaland.

Les Citizens ont ensuite résisté à une fin de match chaotique pour décrocher leur deuxième trophée national de la saison, après leur succès en Carabao Cup face à Arsenal en mars. De leur côté, les Blues voient la dernière porte vers l’Europe se refermer, alors que le club, toujours sans entraîneur, n’a plus que deux journées pour tenter de sauver sa saison.

GOAL vous propose le bilan des gagnants et des perdants de Wembley…