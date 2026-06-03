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« Le corps n'est pas éternel » : le Portugal veut offrir la Coupe du monde à Cristiano Ronaldo avant que la star de 41 ans ne doive hang up his boots
Le rêve d'un adieu parfait
Alors que Ronaldo, 41 ans, prépare sa sixième Coupe du monde avec le Portugal, l’ombre d’une retraite imminente plane sur la sélection. L’ancien directeur des équipes nationales de la FPF, Godinho, espère voir la star d’Al-Nassr partir au sommet en conquérant le seul grand titre qui manque à son palmarès.
Conscient que la longévité exceptionnelle de l’attaquant touche à son terme, il a confié à l’agence Lusa : « Espérons qu’il puisse partir – je ne sais pas quand, car le corps n’est pas éternel – avec un titre de cette envergure. Mais ce ne sera pas facile pour le Portugal ni pour les autres sélections européennes. Ayant évolué dans trois pays différents, avec des joueurs totalisant déjà de nombreux matchs, ceux qui sont présents doivent savoir gérer ces contraintes, accentuées par la distance. »
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Le défi ultime en Amérique du Nord
La Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, est considérée comme l’une des plus exigeantes de l’histoire en raison des longs déplacements et des écarts climatiques auxquels les équipes européennes seront exposées. Godinho a averti que le Portugal devait se préparer de manière optimale pour lutter contre la fatigue qui frappera inévitablement les joueurs après des saisons club épuisantes. Il a souligné que le voyage vers l’Amérique constituait un désavantage notable pour les nations européennes, comparé aux tournois récents organisés à proximité.
« Cette Coupe du monde sera éprouvante, notamment en raison de la fatigue accumulée », prévient Godinho. « Le changement de continent constitue un désavantage, tout comme ce sera le cas pour les sélections venues d’autres parties du globe. Les nations les plus fortes comptent dans leurs rangs des joueurs qui disputent déjà des compétitions de clubs de haut niveau et arrivent donc sur place déjà fatigués ; un épuisement accentué par les longs voyages, les décalages horaires et le climat, autant de facteurs qui affectent la performance. Une préparation minutieuse s’impose, car jouer aux États-Unis sera bien plus exigeant que de jouer en Allemagne. »
Retour sur l'ascension fulgurante de Ronaldo
Godinho, qui a passé 50 ans au sein de la FPF, a suivi de près tout le parcours international de Ronaldo. Il se souvient des débuts, en 2003, lorsqu’un Ronaldo adolescent a intégré l’équipe pour jouer aux côtés d’icônes telles que Luis Figo, Rui Costa et Fernando Couto. Selon Godinho, cet environnement a joué un rôle déterminant dans le développement de la « mentalité de gagnant » qui a caractérisé les deux décennies passées par l’attaquant au plus haut niveau.
« Ce n’était pas difficile de travailler avec Cristiano. Il a fait ses débuts à 18 ans contre le Kazakhstan, mais il était entouré de joueurs qui l’ont aidé à mesurer l’ampleur de sa nouvelle responsabilité », explique Godinho. Il souligne que le jeune attaquant était déjà « extraordinaire » et qu’il assimilait rapidement les conseils, même lorsqu’il devait essuyer des « remarques sévères » dans le vestiaire.
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La route vers la finale de 2026
Le Portugal entame sa quête de gloire dans le groupe K, avec un premier rendez-vous fixé le 17 juin à Houston contre la République démocratique du Congo. Si remporter cette entrée en matière est essentiel pour lancer une dynamique, Godinho a tenu à rappeler aux supporters que la campagne triomphale de la Seleção à l’Euro 2016 avait démontré qu’un départ laborieux n’empêchait pas d’atteindre son objectif. Après cette rencontre initiale, les Portugais croiseront ensuite l’Ouzbékistan puis la Colombie lors de la phase de groupes.
« Le premier match est toujours très important », note Godinho. « Tout dépend de l’état d’esprit, de la fatigue et de la mentalité, mais je suis convaincu qu’avec nos joueurs et nos capacités organisationnelles, nous pouvons y arriver. Cela dit, il est prématuré d’affirmer que nous allons gagner. » Le groupe reste concentré sur l’objectif 2026, même si le rêve persiste de voir Ronaldo soulever le trophée avant que son corps ne dise « stop ».