« Le corps n'est pas éternel » : le Portugal veut offrir la Coupe du monde à Cristiano Ronaldo avant que la star de 41 ans ne doive hang up his boots

Alors que Ronaldo, 41 ans, prépare sa sixième Coupe du monde avec le Portugal, l’ombre d’une retraite imminente plane sur la sélection. L’ancien directeur des équipes nationales de la FPF, Godinho, espère voir la star d’Al-Nassr partir au sommet en conquérant le seul grand titre qui manque à son palmarès.

Conscient que la longévité exceptionnelle de l’attaquant touche à son terme, il a confié à l’agence Lusa : « Espérons qu’il puisse partir – je ne sais pas quand, car le corps n’est pas éternel – avec un titre de cette envergure. Mais ce ne sera pas facile pour le Portugal ni pour les autres sélections européennes. Ayant évolué dans trois pays différents, avec des joueurs totalisant déjà de nombreux matchs, ceux qui sont présents doivent savoir gérer ces contraintes, accentuées par la distance. »