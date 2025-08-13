- Le capitaine d’Evergreen reste en pleine forme
- Il a paraphé un nouveau contrat au Moyen-Orient
- Il prolongera tant qu’il prendra du plaisir sur le terrain.
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À 40 ans, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or ne montre aucun signe de ralentissement. Il reste un joueur prolifique au sein du club de la Ligue professionnelle saoudienne Al-Nassr et a récemment mené son équipe nationale, en tant que capitaine, à un deuxième titre en Ligue des Nations de l’UEFA.
Ronaldo est déterminé à atteindre les 1 000 buts en carrière avant de raccrocher les crampons, et ce nouveau contrat de deux ans au Moyen-Orient devrait l'aider dans cette quête. Ce ne sera peut-être pas le dernier contrat qu'il signera, car on évoque toujours un éventuel retour aux sources, au Sporting.
CR7 cherche aussi à rivaliser avec son éternel rival Lionel Messi sur le plan de la longévité. L’icône argentine devrait prolonger son contrat avec l’Inter Miami (MLS). Reste à savoir quand ces deux légendes mettront un terme à leur carrière.
Brown, qui a travaillé avec Ronaldo à Old Trafford, a confié à GOAL son avis sur le joueur portugais et sa volonté de rester au plus haut niveau : « Quand il prendra enfin sa retraite, il faudrait donner son corps aux scientifiques ! C’est une machine.
Il se sent manifestement bien là-bas, à Al-Nassr. On le traite bien. Croyez-moi, s’il ne voulait pas continuer, il ne le ferait pas. Il adore ce sport. Il prend du plaisir. Il reste performant, et c’est tout ce qu’on peut espérer.
À tout moment, il pourrait prendre sa retraite et se détendre, faire ce qu’il veut, mais il veut toujours faire partie du monde du football. Il veut toujours battre des records et en établir de nouveaux. Plutôt que d’y voir quelque chose de négatif, il faut y lire un phénomène très positif, surtout pour les jeunes qui montent : tout ce qu’il donne et tout ce qu’il est prêt à donner.
Il est prêt à pousser son corps dans ses derniers retranchements pour continuer à jouer. Pour lui, je suis vraiment heureux qu’il y parvienne. »
La place de Ronaldo parmi les légendes est désormais assurée, mais il compte bien enrichir encore son héritage avant de raccrocher définitivement ses crampons, qui ont battu tant de records. Il a également trouvé le bonheur en dehors des terrains : on apprend en effet que CR7 est désormais fiancé à sa compagne de longue date, Georgina Rodriguez.