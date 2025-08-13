Brown, qui a travaillé avec Ronaldo à Old Trafford, a confié à GOAL son avis sur le joueur portugais et sa volonté de rester au plus haut niveau : « Quand il prendra enfin sa retraite, il faudrait donner son corps aux scientifiques ! C’est une machine.

Il se sent manifestement bien là-bas, à Al-Nassr. On le traite bien. Croyez-moi, s’il ne voulait pas continuer, il ne le ferait pas. Il adore ce sport. Il prend du plaisir. Il reste performant, et c’est tout ce qu’on peut espérer.

À tout moment, il pourrait prendre sa retraite et se détendre, faire ce qu’il veut, mais il veut toujours faire partie du monde du football. Il veut toujours battre des records et en établir de nouveaux. Plutôt que d’y voir quelque chose de négatif, il faut y lire un phénomène très positif, surtout pour les jeunes qui montent : tout ce qu’il donne et tout ce qu’il est prêt à donner.

Il est prêt à pousser son corps dans ses derniers retranchements pour continuer à jouer. Pour lui, je suis vraiment heureux qu’il y parvienne. »