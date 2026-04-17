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Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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Le copropriétaire de Chelsea s’exprime sur le départ « mystérieux » d’Enzo Maresca et assure que « ce n’était pas la décision du club » de se séparer de l’entraîneur, alors que des rumeurs l’envoient à Manchester City

Chelsea
E. Maresca
Premier League
Manchester City

Behdad Eghbali, copropriétaire de Chelsea, a rompu le silence au sujet du départ d’Enzo Maresca, affirmant que le club a été contraint à ce changement « mystérieux ». Le dirigeant des Blues a laissé entendre que des raisons juridiques empêchent la vérité de se faire jour après cette départ surprise en janvier.

  • Eghbali dément avoir été limogé.

    Invité du Congrès mondial du sport de la CAA, Behdad Eghbali a confirmé le départ soudain de Roberto De Zerbi. Contrairement aux rumeurs suggérant que l’entraîneur italien était la dernière victime de l’ère Clearlake Capital, le copropriétaire a affirmé que cette décision échappait au contrôle du club.

    Selon lui, ce départ a eu un « impact négatif » sur la saison des Blues, contraints de s'adapter une nouvelle fois à un changement d'encadrement. Eghbali a insisté : le club doit désormais « se battre pour sortir » de la perturbation provoquée par cette départure, alors que les rumeurs envoyant Maresca vers un poste à Manchester City se multiplient.

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    Des problèmes juridiques assombrissent ce départ

    Eghbali est resté évasif sur les circonstances du départ, évoquant des « contraintes juridiques » qui lui interdisent de révéler davantage de détails pour le moment. Il a toutefois insisté sur le fait que le conseil d’administration n’avait aucune intention de se séparer de l’ancien entraîneur de Leicester City si peu de temps après son arrivée.

    « Ce changement n’a pas été décidé par le club pour des raisons que je ne peux pas évoquer en raison de contraintes juridiques », a expliqué Eghbali au Sports Business Journal. « Je pense que les motifs s’éclairciront avec le temps. Mais non, ce n’est pas un changement que nous souhaitions. Ce changement a eu un impact négatif sur notre saison, car il a fallu adapter les systèmes et l’effectif. Nous devons maintenant nous battre pour en sortir. »

  • Le parcours de Maresca à Chelsea

    Âgé de 46 ans, il avait succédé à Mauricio Pochettino sur le banc de Chelsea à l’été 2024, après le limogeage de l’Argentin. En 92 matchs toutes compétitions confondues (55 victoires, 16 nuls, 21 défaites), il a mené les Blues jusqu’à son licenciement en janvier, consécutif à une défaite 2-1 contre Aston Villa et à un match nul 2-2 face à Bournemouth fin 2025.

    Malgré des performances de haut niveau, dont une victoire 3-0 sur le FC Barcelone en Ligue des champions et le titre de Manager du mois en Premier League, l’ancien entraîneur de Leicester a payé les frais d’un désaccord avec la direction des Blues. Son palmarès à Londres inclut l’Europa Conference League et la Coupe du monde des clubs.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Les Blues font face à un avenir incertain

    Malgré la nomination de Liam Rosenior au poste d’entraîneur en début d’année, les performances de l’équipe demeurent mitigées : 11 victoires et 8 défaites en 21 matchs toutes compétitions confondues. Prochainement, les Blues défieront Manchester United en Premier League, dans l’optique d’accrocher une place qualificative pour la Ligue des champions.

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