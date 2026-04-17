Le copropriétaire de Chelsea s’exprime sur le départ « mystérieux » d’Enzo Maresca et assure que « ce n’était pas la décision du club » de se séparer de l’entraîneur, alors que des rumeurs l’envoient à Manchester City

Invité du Congrès mondial du sport de la CAA, Behdad Eghbali a confirmé le départ soudain de Roberto De Zerbi. Contrairement aux rumeurs suggérant que l’entraîneur italien était la dernière victime de l’ère Clearlake Capital, le copropriétaire a affirmé que cette décision échappait au contrôle du club.

Selon lui, ce départ a eu un « impact négatif » sur la saison des Blues, contraints de s'adapter une nouvelle fois à un changement d'encadrement. Eghbali a insisté : le club doit désormais « se battre pour sortir » de la perturbation provoquée par cette départure, alors que les rumeurs envoyant Maresca vers un poste à Manchester City se multiplient.