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Le contrat avec le Real Madrid serait déjà signé : le FC Bayern se retrouve les mains vides face à un défenseur très convoité

Le Real Madrid prépare un avenir prometteur, au grand dam, entre autres, de deux poids lourds allemands.

Selon un article paru dans la presse, le Real Madrid, club le plus titré d'Espagne, a remporté la course pour recruter l'un des plus grands talents espagnols.

  • Selon Marca, Victory Okorie, âgé de 16 ans, rejoindra cet été le centre de formation La Fabrica, en provenance du Deportivo Alavés, club concurrent de la Liga.

    L'adolescent est considéré comme un grand espoir et était donc très convoité. Selon Marca, outre le FC Barcelone, rival de toujours du Real, et l'Atlético Madrid, son voisin, les deux grands clubs allemands, le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund, auraient également tenté de s'attacher les services de l'adolescent. Okorie aurait toutefois opté pour les Merengues et y aurait déjà signé son contrat, précise le journal.

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  • Victory Okorie fait partie de l'équipe nationale espagnole des moins de 16 ans

    Okorie est à l'aise en défense centrale et se distingue par un jeu d'une maturité remarquable. De plus, il est déjà extrêmement développé physiquement pour son âge. Depuis février, il fait partie de l'équipe nationale espagnole des moins de 16 ans, avec laquelle il compte trois sélections.

    La défense de l'équipe première du Real devrait connaître de nombreux changements à moyen terme : les contrats de David Alaba et Antonio Rüdiger, de plus en plus souvent blessés, expirent cet été, et leur maintien au club est pour le moins incertain.

    L'été dernier, le club de la capitale avait déjà recruté un jeune défenseur central pour l'avenir en la personne de Dean Huijsen (venu de l'AFC Bournemouth pour un transfert de 62,5 millions d'euros).

  • Les transferts record du Real Madrid :

    JoueursPosteRecruté parAnnéeTransfert
    Jude BellinghamMilieu de terrainBorussia Dortmund2023127 millions d'euros
    Eden HazardMilieu de terrainFC Chelsea2019120,8 millions d'euros
    Gareth BaleAttaqueTottenham Hotspur2013101 millions d'euros
    Cristiano RonaldoAttaqueManchester United200994 millions d'euros
    Aurelien TchouameniMilieu de terrainAS Monaco202280 millions d'euros
    Zinedine ZidaneMilieu de terrainJuventus200177,5 millions d'euros
    James RodriguezMilieu de terrainAS Monaco201475 millions d'euros
    KakaMilieu de terrainAC Milan200967 millions d'euros
    Luka JovicAttaqueEintracht Francfort201963 millions d'euros
    Dean HuijsenDéfenseAFC Bournemouth202462,5 millions d'euros
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