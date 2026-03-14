Le contrat avec le Real Madrid serait déjà signé : le FC Bayern se retrouve les mains vides face à un défenseur très convoité

Selon Marca, Victory Okorie, âgé de 16 ans, rejoindra cet été le centre de formation La Fabrica, en provenance du Deportivo Alavés, club concurrent de la Liga.

L'adolescent est considéré comme un grand espoir et était donc très convoité. Selon Marca, outre le FC Barcelone, rival de toujours du Real, et l'Atlético Madrid, son voisin, les deux grands clubs allemands, le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund, auraient également tenté de s'attacher les services de l'adolescent. Okorie aurait toutefois opté pour les Merengues et y aurait déjà signé son contrat, précise le journal.