Selon un article paru dans la presse, le Real Madrid, club le plus titré d'Espagne, a remporté la course pour recruter l'un des plus grands talents espagnols.
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Le contrat avec le Real Madrid serait déjà signé : le FC Bayern se retrouve les mains vides face à un défenseur très convoité
Selon Marca, Victory Okorie, âgé de 16 ans, rejoindra cet été le centre de formation La Fabrica, en provenance du Deportivo Alavés, club concurrent de la Liga.
L'adolescent est considéré comme un grand espoir et était donc très convoité. Selon Marca, outre le FC Barcelone, rival de toujours du Real, et l'Atlético Madrid, son voisin, les deux grands clubs allemands, le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund, auraient également tenté de s'attacher les services de l'adolescent. Okorie aurait toutefois opté pour les Merengues et y aurait déjà signé son contrat, précise le journal.
Victory Okorie fait partie de l'équipe nationale espagnole des moins de 16 ans
Okorie est à l'aise en défense centrale et se distingue par un jeu d'une maturité remarquable. De plus, il est déjà extrêmement développé physiquement pour son âge. Depuis février, il fait partie de l'équipe nationale espagnole des moins de 16 ans, avec laquelle il compte trois sélections.
La défense de l'équipe première du Real devrait connaître de nombreux changements à moyen terme : les contrats de David Alaba et Antonio Rüdiger, de plus en plus souvent blessés, expirent cet été, et leur maintien au club est pour le moins incertain.
L'été dernier, le club de la capitale avait déjà recruté un jeune défenseur central pour l'avenir en la personne de Dean Huijsen (venu de l'AFC Bournemouth pour un transfert de 62,5 millions d'euros).
Les transferts record du Real Madrid :
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Jude Bellingham Milieu de terrain Borussia Dortmund 2023 127 millions d'euros Eden Hazard Milieu de terrain FC Chelsea 2019 120,8 millions d'euros Gareth Bale Attaque Tottenham Hotspur 2013 101 millions d'euros Cristiano Ronaldo Attaque Manchester United 2009 94 millions d'euros Aurelien Tchouameni Milieu de terrain AS Monaco 2022 80 millions d'euros Zinedine Zidane Milieu de terrain Juventus 2001 77,5 millions d'euros James Rodriguez Milieu de terrain AS Monaco 2014 75 millions d'euros Kaka Milieu de terrain AC Milan 2009 67 millions d'euros Luka Jovic Attaque Eintracht Francfort 2019 63 millions d'euros Dean Huijsen Défense AFC Bournemouth 2024 62,5 millions d'euros