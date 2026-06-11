Le contingent allemand au Real Madrid s’agrandit encore : le club merengue recrute une nouvelle pépite de la DFB

À Madrid, la joueuse de 28 ans renforce l’effectif allemand ; la gardienne Merle Frohms et la milieu de terrain Sara Däbritz y évoluent déjà depuis l’année dernière.

Pour Senß, il s’agit d’un premier pas à l’étranger. Formée au SV Meppen puis à la SGS Essen, elle avait rejoint le Bayer Leverkusen en 2022 avant de s’engager à Francfort deux ans plus tard.