Senß quitte l'Eintracht Francfort pour rejoindre les Merengues et y signe un contrat jusqu'en 2030. Le départ de la milieu de terrain était acté depuis la mi-mai. Selon les médias, le Real aurait activé une clause libératoire de 200 000 euros.
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Le contingent allemand au Real Madrid s’agrandit encore : le club merengue recrute une nouvelle pépite de la DFB
À Madrid, la joueuse de 28 ans renforce l’effectif allemand ; la gardienne Merle Frohms et la milieu de terrain Sara Däbritz y évoluent déjà depuis l’année dernière.
Pour Senß, il s’agit d’un premier pas à l’étranger. Formée au SV Meppen puis à la SGS Essen, elle avait rejoint le Bayer Leverkusen en 2022 avant de s’engager à Francfort deux ans plus tard.