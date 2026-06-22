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Gabriele Stragapede

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Le conte de fées du Cap-Vert se poursuit : les Requins Bleus ont arraché un nouveau match nul, 2-2 face à l’Uruguay, et maintiennent ainsi intacte leur chance de qualification

Uruguay vs Cap-Vert
Coupe du monde
Uruguay
Cap-Vert

Le Cap-Vert poursuit son aventure en Coupe du monde : après son match nul inaugural face à l’Espagne, la sélection insulaire a de nouveau partagé les points.

Le conte de fées du Cap-Vert se poursuit : le groupe H reste grand ouvert après le match nul de l’archipel face à l’Uruguay (suite à son historique 0-0 contre l’Espagne), qui a donc marqué ses deux premiers buts en Coupedu monde et continue de croire à une qualification sensationnelle pour les seizièmes de finale.

Un simple partage face à l’Arabie saoudite pourrait propulser les insulaires au tour suivant. Dans le même temps, la Celeste, dos au mur, devra battre la Roja pour éviter l’élimination, même si trois points pourraient suffire pour figurer parmi les huit meilleurs troisièmes.

Un rêve pour le Cap-Vert, un potentiel cauchemar pour l’Uruguay.

  • LE MATCH

    Le sélectionneur Bielsa avait préparé un match agressif, axé sur un pressing haut, mais le Cap-Vert a choisi de tenter sa chance avec beaucoup de caractère et en jouant la balle au sol. Pendant plus de quarante minutes, la « Celeste» n’a cadré aucune tentative, tandis que les « Bubistas» ouvraient le score sur coup franc par Kevin Pina, premier buteur de l’histoire de lasélection cap-verdienne en Coupe du monde.

    La fin de la première période est toutefois à sens unique : la Celeste égalise d’abord par Araujo, qui reprend un centre dévié de Valverde, puis prend l’avantage dans le temps additionnel grâce à Canobbio, bien servi au terme d’une combinaison avec Ugarte et Araujo.

    Les Uruguayens semblaient gérer leur avantage, jusqu’à ce qu’une erreur d’Olivera offre à Varela de devancer Muslera et d’égaliser (2-2).

    La Celeste lance alors plusieurs assauts désespérés dans les dernières minutes, mais le score ne bouge plus : le Cap-Vert reste invaincu et continue de rêver, tandis que l’Uruguay, menacé d’élimination prématurée, pourrait rentrer chez lui dès la phase de groupes.

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  • LE BILAN DU MATCH

    URUGUAY (4-2-3-1) : Muslera ; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria ; Ugarte (remplacé à la 70e par de la Cruz), Bennacer ; Canobbio, Valverde, Araujo ; Vinas (remplacé à la 70e par Nuñes). Entraîneur : Bielsa

    CAP-VERT (4-1-4-1) : Vozinha ; Steven Moreira, Pico Lopes, Borges, Cabral ; Pina ; Arcanjo (remplacé à la 46^e par Duarte), Mendes, Monteiro (remplacé à la 80^e par Semedo), Rodrigues (remplacé à la 58^e par Varnela) ; Benchimol. Entraîneur : Brito

    Arbitre : Eskas

    Buteurs : 21' Pina (C), 44' Araujo (U), 45+6' Canobbio (U), 61' Varnela (C)

    Avertissements : Cabral (C), Bentancur (U), Olivera (U)

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