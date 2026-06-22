Le conte de fées du Cap-Vert se poursuit : le groupe H reste grand ouvert après le match nul de l’archipel face à l’Uruguay (suite à son historique 0-0 contre l’Espagne), qui a donc marqué ses deux premiers buts en Coupedu monde et continue de croire à une qualification sensationnelle pour les seizièmes de finale.

Un simple partage face à l’Arabie saoudite pourrait propulser les insulaires au tour suivant. Dans le même temps, la Celeste, dos au mur, devra battre la Roja pour éviter l’élimination, même si trois points pourraient suffire pour figurer parmi les huit meilleurs troisièmes.

Un rêve pour le Cap-Vert, un potentiel cauchemar pour l’Uruguay.