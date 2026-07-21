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Le compte officiel de Cristiano Ronaldo a « liké » une publication Instagram suggérant que « la FIFA voulait offrir la Coupe du monde à Messi », quelques heures avant la finale perdue par l'Argentine face à l'Espagne, alors que des accusations de « corruption » circulaient
Les réseaux sociaux font bouillonner le débat
Le compte Instagram vérifié de Ronaldo a semblé « aimer » une vidéo accusant la FIFA de corruption pour favoriser l’Argentine en vue de la finale de la Coupe du monde 2026. Cette interaction sur les réseaux sociaux a attiré l’attention du public immédiatement après la défaite 1-0 de l’équipe de Lionel Scaloni contre l’Espagne, au terme des prolongations. La publication « aimée » contenait une critique cinglante de la journaliste espagnole Pilar Rodriguez Losantos concernant un prétendu parti pris des arbitres qui aurait favorisé à plusieurs reprises l’Albiceleste tout au long du tournoi en Amérique du Nord.
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Un journaliste dénonce un manque d'impartialité lors du tournoi
Dans une vidéo diffusée avant la finale, Losantos a vivement critiqué les décisions arbitrales sur la scène internationale. Invité de l’émission « Espejo Público », il a déclaré : « L’Argentine aurait dû être éliminée il y a au moins cinq matchs ! Si elle est encore en lice, c’est uniquement grâce à l’aide de la FIFA, l’une des institutions les plus corrompues de la planète !
Je ne crains pas l’Argentine ; je crains davantage Gianni Infantino. Je suis convaincu que nous ne jouerons pas contre l’Argentine, mais contre toute la FIFA, qui veut offrir la Coupe du monde à Lionel Messi ! »
Des controverses arbitrales assombrissent la course
La polémique sur l’arbitrage a atteint son paroxysme après la victoire spectaculaire de l’Argentine 3-2 face à l’Égypte en huitièmes de finale, une rencontre entachée par l’annulation par la VAR du but de Mostafa Zico et par un penalty réclamé en vain par les Pharaons.
En réaction à cette polémique, la Fédération égyptienne de football (EFA) a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, comme le rapporte le HuffPost, déclarant : « La défense des droits et des intérêts de l'équipe nationale égyptienne n'est pas une question qui peut être ignorée, minimisée ou traitée comme secondaire. C'est une responsabilité que nous assumons avec une conviction et une détermination sans faille. »
Néanmoins, le responsable de l’arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, a rejeté les allégations de partialité, tandis que le défenseur argentin Lisandro Martínez a jugé la prestation des arbitres « excellente ».
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Quelle sera la prochaine étape pour Messi et Ronaldo ?
La légendaire rivalité qui a opposé les deux figures emblématiques du football moderne touche à sa fin, après leurs parcours respectifs en Coupe du monde. Âgé de 39 ans, la star de l’Inter Miami, Lionel Messi, n’a pas encore officiellement annoncé son départ de la sélection argentine, mais tout indique qu’il a fait sa dernière apparition sur la plus grande scène du football mondial.
Ronaldo, 41 ans, n’a pas non plus annoncé son départ de la sélection portugaise, d’autant que son ancien entraîneur à Al-Nassr, Jorge Jesus, vient de s’engager pour diriger l’équipe nationale jusqu’à la Coupe du monde 2030.
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