La polémique sur l’arbitrage a atteint son paroxysme après la victoire spectaculaire de l’Argentine 3-2 face à l’Égypte en huitièmes de finale, une rencontre entachée par l’annulation par la VAR du but de Mostafa Zico et par un penalty réclamé en vain par les Pharaons.

En réaction à cette polémique, la Fédération égyptienne de football (EFA) a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, comme le rapporte le HuffPost, déclarant : « La défense des droits et des intérêts de l'équipe nationale égyptienne n'est pas une question qui peut être ignorée, minimisée ou traitée comme secondaire. C'est une responsabilité que nous assumons avec une conviction et une détermination sans faille. »

Néanmoins, le responsable de l’arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, a rejeté les allégations de partialité, tandis que le défenseur argentin Lisandro Martínez a jugé la prestation des arbitres « excellente ».