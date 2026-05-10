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Le Como se qualifie pour la première fois de son histoire pour une compétition européenne, tandis que la cote de Cesc Fàbregas remonte en flèche alors que son nom est associé à Chelsea
Un moment historique au Bentegodi
Grâce à une victoire 1-0 sur l’Hellas Vérone dimanche, le FC Como s’est mathématiquement assuré une place en coupe d’Europe la saison prochaine. Anastasios Douvikas, auteur de son 13^e but de la saison à la 71^e minute, a offert aux Lariani un succès précieux qui les maintient dix points au-dessus de l’Atalanta, septième de Serie A. Fabregas, qui a pris les rênes du club à titre définitif en 2024, a complètement transformé l’équipe italienne, lui offrant une place en compétition européenne exactement deux ans jour pour jour après la promotion en Serie A.
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Fabregas revient sur un parcours riche en émotions
Au coup de sifflet final, Fabregas, visiblement ému, s'est confié à DAZN sur l'ampleur de cet exploit. Il a déclaré : « Je suis très heureux et fier aujourd’hui. Il y a deux ans jour pour jour, nous étions promus en Serie A, et aujourd’hui, nous nous qualifions pour l’Europe. L’équipe, le club, les supporters ont tous évolué, c’est indescriptible, nous nous souviendrons de cette journée encore dans vingt ans. » Le milieu de terrain de 39 ans a également rappelé les exigences mentales du football moderne, ajoutant : « De nos jours, avec les réseaux sociaux, tout va très vite et la pression est énorme. Il faut savourer l’instant. Je ne me souviens pas du nombre de trophées que j’ai remportés, mais il y en a encore beaucoup d’autres à venir. »
Ambitions en Premier League et vision tactique
Alors que Côme savoure son ascension remarquable, la réputation grandissante de son entraîneur alimente inévitablement les rumeurs d’un retour en Angleterre. Chelsea serait fortement pressenti pour accueillir son ancien milieu de terrain, qui a récemment admis que la Premier League restait la destination ultime dans ses projets à long terme. Malgré les spéculations sur son avenir, l’Espagnol demeure pleinement attaché à sa philosophie axée sur la possession du ballon au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Actionnaire minoritaire, il a pris les commandes de la direction sportive et impose un style de jeu esthétique et ambitieux, fidèle à l’héritage qu’il a laissé en tant que joueur.
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La lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions s’annonce très indécise.
Si la qualification pour la Ligue Europa Conférence est désormais assurée pour le club, sixième avec 65 points, la course aux places européennes plus prestigieuses reste indécise. À deux journées de la fin, Côme n'est qu'à deux points de la Roma, cinquième, qui occupe actuellement la place qualificative pour la Ligue Europa avec 67 points. La Ligue des champions n’est pas non plus hors d’atteinte : si l’Inter, champion en titre, est déjà intouchable avec 85 points, Naples (70) occupe la deuxième place et devance la Juventus (68) et l’AC Milan (67). L’équipe de Fabregas peut donc encore profiter de tout faux pas dans ce peloton très serré qui la précède.