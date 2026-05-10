Au coup de sifflet final, Fabregas, visiblement ému, s'est confié à DAZN sur l'ampleur de cet exploit. Il a déclaré : « Je suis très heureux et fier aujourd’hui. Il y a deux ans jour pour jour, nous étions promus en Serie A, et aujourd’hui, nous nous qualifions pour l’Europe. L’équipe, le club, les supporters ont tous évolué, c’est indescriptible, nous nous souviendrons de cette journée encore dans vingt ans. » Le milieu de terrain de 39 ans a également rappelé les exigences mentales du football moderne, ajoutant : « De nos jours, avec les réseaux sociaux, tout va très vite et la pression est énorme. Il faut savourer l’instant. Je ne me souviens pas du nombre de trophées que j’ai remportés, mais il y en a encore beaucoup d’autres à venir. »