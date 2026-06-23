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Cesc Fabregas ComoGetty Images

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Le Como finalise l’arrivée de Kaiki, attendu en Italie pour y passer sa visite médicale. Vojvoda, van der Brempt et Kempf pourraient quant à eux quitter le club : tous figurent sur la liste des cibles défensives

Como
Mercato
C. Fabregas
Kaiki
Y. Couto
L. Pirola

Le directeur sportif Ludi s’attache à constituer un effectif capable de relever le double défi du championnat et de la Ligue des champions.

Le Como se positionne comme l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, en amont de l’ouverture officielle des négociations fixée au lundi 29 juin. Fort des revenus générés par sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, le club lombard a déjà entamé des démarches pour offrir à Cesc Fàbregas un effectif capable de rester compétitif la saison prochaine. Jeudi s’annonce comme une journée cruciale : le club lombard espère convaincre le Real Madrid de laisser Nico Paz au moins une saison supplémentaire, tandis que le directeur sportif Ludi pilote parallèlement plusieurs autres dossiers.


Jeudi, l’avenir de Nico Paz se jouera : dernières nouvelles.


  • MOUVEMENTS DÉFENSIFS

    Selon Sky Sport, le premier coup du mercato de Côme est l’arrivée de l’ailier gauche brésilien Kaiki, né en 2003, en provenance du Cruzeiro. Attendu demain en Italie pour la visite médicale et la signature de son contrat, il s’engagera pour plusieurs saisons avec le club lombard. Le transfert s’élève à 12 millions d’euros, plus 2 millions de bonus. Le Brésilien, qui sera en concurrence avec Alex Valle pour une place de titulaire, remplacera Alberto Moreno, dont le contrat expire. Cet investissement confirme l’intérêt du club pour le poste d’ailier, tandis que les discussions se poursuivent avec le Borussia Dortmund au sujet de Yan Couto, appelé à remplacer soit Vojvoda, soit van der Brempt, désormais hors des plans de Fabregas.

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  • ALLERS-RETOURS DES CENTRALES

    Côté défense, le Como multiplie les pistes pour renforcer sa charnière centrale. Diego Carlos rentrera au Fenerbahce le 30 juin, à l’issue de son prêt, tandis que des rumeurs persistantes envoient Kempf au Borussia Dortmund. Dans ce contexte, outre la piste menant à un défenseur central italien pour des raisons de liste – Pirola, qui évolue à l’Olympiacos, figure parmi les profils suivis –, les options Tarik Muharemovic (Sassuolo, dont la Juventus détient 50 % des droits en cas de revente) et Andrés Cuenca (jeune talent né en 2007 formé au FC Barcelone) restent d’actualité.