Le Como se positionne comme l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, en amont de l’ouverture officielle des négociations fixée au lundi 29 juin. Fort des revenus générés par sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, le club lombard a déjà entamé des démarches pour offrir à Cesc Fàbregas un effectif capable de rester compétitif la saison prochaine. Jeudi s’annonce comme une journée cruciale : le club lombard espère convaincre le Real Madrid de laisser Nico Paz au moins une saison supplémentaire, tandis que le directeur sportif Ludi pilote parallèlement plusieurs autres dossiers.





Jeudi, l’avenir de Nico Paz se jouera : dernières nouvelles.



