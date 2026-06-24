Le Como a trouvé son nouveau latéral gauche : Kaiki passe sa visite médicale, « Fabregas est une star ». Tous les détails

« Je suis heureux d'être ici, de faire partie de ce projet du Como… Je vais maintenant passer les examens médicaux, si Dieu le veut, tout se passera bien. Travailler avec Fabregas ? Oui, j'en suis ravi, Fabregas est une star à mes yeux, je l'estime beaucoup. Travailler avec lui est un immense plaisir », a déclaré Kaiki avant le début des examens, comme le rapporte TMW.