Le Como s'apprête à officialiser le transfert de Kaiki Bruno da Silva. Le latéral gauche brésilien, né en 2003, arrive du Cruzeiro pour 14 millions d'euros et a atterri ce matin à Malpensa après une saison de haut niveau, ponctuée de 4 passes décisives en 32 matchs. Il ne reste plus qu'à passer les examens médicaux d'usage, puis tout sera prêt pour l'annonce.
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Le Como a trouvé son nouveau latéral gauche : Kaiki passe sa visite médicale, « Fabregas est une star ». Tous les détails
LES PROPOS DE KAIKI
« Je suis heureux d'être ici, de faire partie de ce projet du Como… Je vais maintenant passer les examens médicaux, si Dieu le veut, tout se passera bien. Travailler avec Fabregas ? Oui, j'en suis ravi, Fabregas est une star à mes yeux, je l'estime beaucoup. Travailler avec lui est un immense plaisir », a déclaré Kaiki avant le début des examens, comme le rapporte TMW.
SIX MOIS PLUS TARD
Kaiki aurait pu rejoindre le Como dès janvier : le transfert était quasiment acté, avant d’être repoussé à l’été puis finalisé ces derniers jours. Dans l’effectif de Fabregas, il remplacera Alberto Moreno, dont le contrat expire, et disputera une place avec Alex Valle.
Surveillez Chalobah
Parallèlement, d’autres pistes sont explorées pour renforcer la défense : Yan Couto, du Borussia Dortmund, est suivi pour le couloir droit, tandis que Trevoh Chalobah, de Chelsea, est envisagé pour le côté gauche, même si ce dernier transfert pourrait être onéreux en raison des contraintes du fair-play financier. Les Blues s’intéressent de près à Jacobo Ramon, mais le Real Madrid, déjà sur le dossier Nico Paz, surveille également le joueur.