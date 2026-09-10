Dans ce rôle, Garber travaillera aux côtés de la direction de la Fédération américaine pour aider à faire franchir un nouveau cap au football aux États-Unis. L'objectif principal de Garber sera d'élargir les investissements et les partenariats, alors que la Fédération américaine cherche à lever des fonds et à mobiliser des ressources afin d'étendre la portée du football. Le principal moyen utilisé par la fédération pour y parvenir passe par Soccer Forward, qui a notamment inclus des initiatives comme Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests et le Kang Women's Institute.

« Les prochaines années ont le potentiel d'accélérer la trajectoire du football dans ce pays, mais seulement si nous travaillons ensemble pour en tirer le meilleur parti », a déclaré le CEO et secrétaire général de la fédération, JT Batson. « Avec sa passion de toujours pour toutes les formes de football dans chaque communauté, Don a façonné l'un des chapitres les plus importants de la croissance nationale de ce sport. Il sait rassembler les gens autour de grandes idées et faire avancer les choses. C'est exactement ce qu'exige ce moment, et notre partenariat de long terme avec Don garantira une influence et un soutien sans précédent autour de nos ambitions générationnelles pour le football aux États-Unis. »

Cette annonce intervient alors que la fédération tourne à la fois une page et entre dans de véritables moments charnières. Pendant une grande partie de la dernière décennie, tous les regards étaient tournés vers la Coupe du monde 2026, un tournoi dont beaucoup promettaient qu'il changerait le football à jamais. Désormais, toutefois, ce tournoi étant terminé, l'accent s'est déplacé vers la nécessité de capitaliser sur cet héritage et de maintenir l'élan éventuellement créé par l'attention accrue portée à ce sport cet été.

Des étapes clés se profilent à l'horizon, notamment les Jeux olympiques de 2028 et la Coupe du monde féminine 2031, alors que la Fédération américaine cherche à poursuivre sa croissance au sein de la génération actuelle tout en mettant en place des voies d'accès plus accessibles pour la suivante.

L'objectif de Garber sera donc de mettre à profit des années d'expérience et les nombreux contacts développés pendant son passage en MLS et, avant cela, en NFL, afin de réunir dirigeants et investisseurs pour aider à développer ce sport aux États-Unis.

« J'ai passé plus de quatre décennies à travailler dans le sport professionnel, et j'ai toujours cru que nos plus grands progrès naissaient de partenariats solides et d'une vision commune, a déclaré Garber. Il n'y a jamais eu de moment plus important ni plus enthousiasmant pour le football aux États-Unis. Je suis honoré de travailler aux côtés de Cindy, de JT et de l'équipe de la Fédération américaine, et de réunir des dirigeants issus du monde des affaires, de la philanthropie, des pouvoirs publics et de l'ensemble de la communauté du football pour nous assurer de tirer pleinement parti de ce moment et de créer un impact durable sur ce sport pour les générations à venir. »