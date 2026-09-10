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Le commissaire sortant de la MLS, Don Garber, va assumer un nouveau rôle au sein de la Fédération américaine de football en tant que président de Soccer Forward
- Getty Images Sport
Qu’est-ce que Soccer Forward ?
Soccer Forward, la fondation que Garber présidera désormais, est au cœur des efforts de l’US Soccer pour élargir l’accès à travers les États-Unis en dotant les communautés, les équipes et les programmes des ressources nécessaires au développement de ce sport. L’accent est mis à la fois sur le financement et sur l’amélioration au sein des 119 organisations membres de l’US Soccer, qui représentent l’ensemble des 50 États, ainsi que des organisations communautaires à travers le pays.
Une initiative récente, par exemple, a vu l’organisation s’associer à Bank of America pour lancer « Soccer at Schools », qui vise à rendre le football accessible dans chaque école du pays d’ici 2030.
En outre, la fédération accorde une attention particulière à l’amélioration de l’écosystème entourant le football féminin en fournissant à la fois un soutien commercial et technique à travers les États-Unis.
Parmi les ambassadeurs de l’organisation figurent la star de l’équipe nationale masculine des États-Unis Chris Richards, la star de l’équipe nationale féminine des États-Unis Ally Sentnor, ainsi que les légendes Tony Sanneh et Jozy Altidore.
- NurPhoto
Que fera Garber ?
Dans ce rôle, Garber travaillera aux côtés de la direction de la Fédération américaine pour aider à faire franchir un nouveau cap au football aux États-Unis. L'objectif principal de Garber sera d'élargir les investissements et les partenariats, alors que la Fédération américaine cherche à lever des fonds et à mobiliser des ressources afin d'étendre la portée du football. Le principal moyen utilisé par la fédération pour y parvenir passe par Soccer Forward, qui a notamment inclus des initiatives comme Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests et le Kang Women's Institute.
« Les prochaines années ont le potentiel d'accélérer la trajectoire du football dans ce pays, mais seulement si nous travaillons ensemble pour en tirer le meilleur parti », a déclaré le CEO et secrétaire général de la fédération, JT Batson. « Avec sa passion de toujours pour toutes les formes de football dans chaque communauté, Don a façonné l'un des chapitres les plus importants de la croissance nationale de ce sport. Il sait rassembler les gens autour de grandes idées et faire avancer les choses. C'est exactement ce qu'exige ce moment, et notre partenariat de long terme avec Don garantira une influence et un soutien sans précédent autour de nos ambitions générationnelles pour le football aux États-Unis. »
Cette annonce intervient alors que la fédération tourne à la fois une page et entre dans de véritables moments charnières. Pendant une grande partie de la dernière décennie, tous les regards étaient tournés vers la Coupe du monde 2026, un tournoi dont beaucoup promettaient qu'il changerait le football à jamais. Désormais, toutefois, ce tournoi étant terminé, l'accent s'est déplacé vers la nécessité de capitaliser sur cet héritage et de maintenir l'élan éventuellement créé par l'attention accrue portée à ce sport cet été.
Des étapes clés se profilent à l'horizon, notamment les Jeux olympiques de 2028 et la Coupe du monde féminine 2031, alors que la Fédération américaine cherche à poursuivre sa croissance au sein de la génération actuelle tout en mettant en place des voies d'accès plus accessibles pour la suivante.
L'objectif de Garber sera donc de mettre à profit des années d'expérience et les nombreux contacts développés pendant son passage en MLS et, avant cela, en NFL, afin de réunir dirigeants et investisseurs pour aider à développer ce sport aux États-Unis.
« J'ai passé plus de quatre décennies à travailler dans le sport professionnel, et j'ai toujours cru que nos plus grands progrès naissaient de partenariats solides et d'une vision commune, a déclaré Garber. Il n'y a jamais eu de moment plus important ni plus enthousiasmant pour le football aux États-Unis. Je suis honoré de travailler aux côtés de Cindy, de JT et de l'équipe de la Fédération américaine, et de réunir des dirigeants issus du monde des affaires, de la philanthropie, des pouvoirs publics et de l'ensemble de la communauté du football pour nous assurer de tirer pleinement parti de ce moment et de créer un impact durable sur ce sport pour les générations à venir. »
- Getty Images
L’histoire de Garber avec l’US Soccer
En plus de son rôle au sein de la MLS, Garber est également membre de longue date du conseil d'administration de la Fédération américaine de football. En 2023, il a reçu le prix Werner Fricker pour son travail au sein de la fédération.
Les collaborations qu'il a pilotées entre la MLS et la Fédération américaine de football ont notamment été marquées par Soccer United Marketing, la branche marketing de la MLS qui gère la commercialisation et la promotion de la ligue. En plus de la MLS, toutefois, SUM a aussi travaillé de manière approfondie avec la Fédération américaine de football jusqu'en 2022, lorsque la fédération a pris en charge la vente de ses propres droits médiatiques.
À travers ses fonctions, Garber a également joué un rôle déterminant dans la candidature qui a amené la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.
« Nous avons tous vu ce qui est possible pour le football dans ce pays et tirer le meilleur parti de l'opportunité qui nous attend nécessitera que nous travaillions tous ensemble. Don a passé des décennies à contribuer à la croissance de ce sport en rassemblant les gens autour d'une vision commune, et c'est exactement ce que représente Soccer Forward et ce dont il aura besoin à l'avenir », a déclaré la présidente de la Fédération américaine de football, Cindy Parlow Cone. « Son leadership, ses relations et sa conviction dans ce qui est possible pour le football dans ce pays font de lui la personne idéale pour nous aider à transformer ce moment extraordinaire en progrès à long terme.
« Je suis ravie de continuer à travailler à ses côtés tandis que nous créons davantage d'opportunités pour permettre aux gens de jouer, de soutenir et de vivre le football dans chaque communauté à travers l'Amérique. »
- Major League Soccer
Quelle est la suite pour la MLS ?
Alors que Garber endosse son nouveau rôle au sein de la Fédération américaine de football, la MLS a déjà préparé les plans pour sa succession.
En août, le conseil des gouverneurs de la MLS a choisi Larry Berg comme prochain commissaire de la ligue, le cofondateur du LAFC devançant l’ancien dirigeant de Fox Sports David Nathanson lors d’un vote. Berg prendra officiellement ses fonctions de commissaire en janvier, tandis que Garber occupera un nouveau rôle de président de la ligue en 2027.
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