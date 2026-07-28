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« Le collectif passe avant tout » : Ruben Amorim sort du silence sur l'avenir de Rafael Leao, l'ailier de l'AC Milan étant lié à un transfert à Fenerbahçe
Amorim répond aux rumeurs de transfert autour de Leao
Amorim s’est exprimé sur l’avenir de Leao alors que le club entame la deuxième phase de sa tournée de pré-saison. Les Rossoneri sont arrivés à Perth, en Australie-Occidentale, avant un match amical à huis clos contre Perth Glory. Leao doit rejoindre le groupe en Australie après son retour de la Coupe du monde.
Son arrivée intervient dans un contexte de fortes spéculations sur son avenir, Fenerbahce ayant, selon Sport Mediaset, formulé une offre officielle pour l’attaquant. Le géant turc a récemment envoyé le directeur Cihan Kamer en Italie pour négocier l’opération. Cependant, Milan a des exigences financières strictes et est déterminé à dicter les conditions de tout départ potentiel.
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« Le collectif passe avant tout »
En conférence de presse à Perth, Amorim a évoqué l'incertitude persistante autour de son ailier vedette. L'ancien entraîneur de Manchester United a clairement indiqué que les situations individuelles ne perturberaient pas la préparation de son équipe.
« Il est notre joueur jusqu'à ce que quelque chose change, l'équipe passe avant tout », a déclaré Amorim, comme cité par Gianluca Dimarzio. « Ce n'est pas si compliqué, pour moi l'équipe est la chose la plus importante.
« Je parlerai avec Rafael, avec [Goncalo] Ramos, avec [Alexis] Saelemaekers, avec tous les joueurs qui reviennent de la Coupe du monde pour expliquer ce que nous allons faire. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations au sujet de certains de nos joueurs, mais ils restent les nôtres jusqu'à ce que quelque chose change. »
Milan exige un transfert définitif
Fenerbahçe aurait proposé une offre pouvant atteindre 42 M€ pour Leao. Sport Mediaset affirme que cette proposition comprend un prêt initial payant de 5 M€, une obligation d’achat de 35 M€ l’été prochain et 2 M€ de bonus liés aux performances. Cependant, Milan campe sur sa position et réclame un montant fixe de 50 M€, tout en excluant totalement un départ sous la forme d’un prêt.
Le club de Serie A avait déjà prévenu Galatasaray et Benfica qu’il n’accepterait qu’un transfert définitif. Le club lombard a urgemment besoin de nouveaux fonds pour financer d’autres opérations sur le marché. Le club a déjà dépensé plus de 100 M€ cet été pour s’attacher les services de Goncalo Ramos et Mario Gila.
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Un contrat XXL attend Leao
Les négociations entre Milan et Fenerbahce devraient se poursuivre dans les prochains jours. Malgré son voyage en Australie, Leao pourrait encore quitter San Siro avant la fermeture du mercato. L’attaquant serait prêt à signer en Turquie un contrat lucratif d’une valeur de 12 M€ par saison. Cet énorme package financier doublerait effectivement son salaire actuel à Milan.
Pendant que les discussions autour du transfert avancent en coulisses, Amorim se concentrera sur les prochains matches de pré-saison de son équipe. Milan affrontera Perth Glory samedi, avec l’objectif de monter en puissance avant le début de la nouvelle saison.
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