En conférence de presse à Perth, Amorim a évoqué l'incertitude persistante autour de son ailier vedette. L'ancien entraîneur de Manchester United a clairement indiqué que les situations individuelles ne perturberaient pas la préparation de son équipe.

« Il est notre joueur jusqu'à ce que quelque chose change, l'équipe passe avant tout », a déclaré Amorim, comme cité par Gianluca Dimarzio. « Ce n'est pas si compliqué, pour moi l'équipe est la chose la plus importante.

« Je parlerai avec Rafael, avec [Goncalo] Ramos, avec [Alexis] Saelemaekers, avec tous les joueurs qui reviennent de la Coupe du monde pour expliquer ce que nous allons faire. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations au sujet de certains de nos joueurs, mais ils restent les nôtres jusqu'à ce que quelque chose change. »