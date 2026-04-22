Le coiffeur de Marc Cucurella a révélé la composition de Chelsea pour la rencontre face à Brighton, plusieurs heures avant la confirmation officielle de Liam Rosenior

Selon le Daily Mail, les supporters de Chelsea ont appris l’absence de leur star Cole Palmer et de l’attaquant Joao Pedro bien avant la communication des compositions officielles à l’Amex Stadium. L’information, divulguée par le compte X @Rileyeagles_ – supposément géré par le coiffeur personnel du défenseur espagnol Cucurella – indiquait : « Palmer et Joao Pedro sont tous deux blessés ce soir. Voilà votre exclusivité. »

Le message était illustré par une photo montrant l’arrière d’une tête en train d’être rasée, supposément celle de Cucurella, bien que le visage du défenseur ne soit pas visible. L’information s’est révélée exacte : Palmer a manqué la rencontre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Pedro n’avait pas récupéré d’un problème physique qui l’avait déjà privé du match perdu contre Manchester United. Après cet incident, le compte @Rileyeagles_ et le tweet d’origine ont été supprimés.