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Le coiffeur de Marc Cucurella a révélé la composition de Chelsea pour la rencontre face à Brighton, plusieurs heures avant la confirmation officielle de Liam Rosenior
Barber a vendu la mèche
Selon le Daily Mail, les supporters de Chelsea ont appris l’absence de leur star Cole Palmer et de l’attaquant Joao Pedro bien avant la communication des compositions officielles à l’Amex Stadium. L’information, divulguée par le compte X @Rileyeagles_ – supposément géré par le coiffeur personnel du défenseur espagnol Cucurella – indiquait : « Palmer et Joao Pedro sont tous deux blessés ce soir. Voilà votre exclusivité. »
Le message était illustré par une photo montrant l’arrière d’une tête en train d’être rasée, supposément celle de Cucurella, bien que le visage du défenseur ne soit pas visible. L’information s’est révélée exacte : Palmer a manqué la rencontre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Pedro n’avait pas récupéré d’un problème physique qui l’avait déjà privé du match perdu contre Manchester United. Après cet incident, le compte @Rileyeagles_ et le tweet d’origine ont été supprimés.
- AFP
L’enquête de Rosenior sur ses « taupes » prend une nouvelle tournure.
Cette nouvelle faille de sécurité survient alors que Rosenior avait précédemment affirmé que le club avait réglé ses problèmes de fuites internes. Plus tôt cette saison, les Blues avaient été mis dans l’embarras lorsque la composition complète de leur onze de départ avait été divulguée avant les deux matches de leur double confrontation en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Rosenior avait toutefois déclaré que le mystère avait été résolu et que la source avait été identifiée comme étant externe.
« Nous savons [de qui il s’agit] », avait alors déclaré Rosenior à la presse. « Il n’y a pas d’intention malveillante à mon égard ou à l’égard de l’équipe. Nous avons identifié la source et réglé le problème. »
Une performance inacceptable qui constitue un plus bas historique.
Après la diversion provoquée par la fuite d’informations, les Blues ont offert une prestation désastreuse sur la pelouse. Chelsea a été démantelé 3-0 par les Seagulls sans cadrer le moindre tir durant la rencontre. Le manque de combativité des visiteurs les a conduits à une cinquième défaite consécutive en Premier League sans trouver le chemin des filets, leur plus mauvaise série depuis 1912.
Après la rencontre, Rosenior n’a pas mâché ses mots, visiblement furieux du manque de professionnalisme de son équipe : « C’était inacceptable à tous les niveaux du match, inacceptable dans notre attitude », a-t-il déclaré à Sky Sports. Cette défaite fait chuter Chelsea à la septième place de la Premier League, l’éloignant un peu plus des places qualificatives pour la Ligue des champions, alors que sa saison risque de s’achever dans l’anonymat le plus total.
- AFP
La pression monte à l’approche du match contre Leeds.
Ces dissensions internes exacerbent une série de résultats catastrophiques : Chelsea a perdu sept de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues. À quatre journées de la fin du championnat, tous les regards se tournent vers la demi-finale de la FA Cup contre Leeds. Un rendez-vous devenu crucial pour Rosenior, qui a prévenu que des « changements radicaux » étaient indispensables pour redresser la culture du club.