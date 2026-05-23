Le club vise 15 millions d’euros d’économies annuelles. Au Bayern Munich, un départ retentissant se profile

Depuis sa rupture du ligament croisé au printemps 2025, Alphonso Davies peine à enchaîner les matchs. Victime de plusieurs blessures musculaires, le latéral canadien est à nouveau écarté des terrains en raison d’une lésion à la cuisse. Il manquera donc la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart, samedi soir à Berlin. Sa participation à la Coupe du monde à domicile avec le Canada cet été reste donc incertaine, la décision finale revenant au staff médical du FC Bayern.

Son manque de rythme a logiquement affecté ses performances, moins éclatantes qu’à l’accoutumée. D’où la surprise de le voir Vincent Kompany le titulariser lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Malgré tout, l’international canadien s’est bien comporté face aux superstars du PSG Achraf Hakimi et Désiré Doué, même si sa maladresse, conclue par une main dans sa propre surface, a entraîné un penalty controversé.

Arrivé au Bayern Munich en janvier 2019, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches mondiaux après avoir débuté comme ailier gauche prometteur. Avec le club bavarois, il a conquis sept titres de champion d’Allemagne et une Ligue des champions.