Selon le magazine *kicker*, Davies serait « un candidat potentiel à un transfert ». Compte tenu de son salaire exorbitant et de ses nombreux problèmes de blessures ces derniers mois, la question du rapport qualité-prix se pose à la Säbener Straße. C'est pourquoi, selon l'article, les dirigeants « envisageraient » de se séparer du Canadien, un an et demi seulement après la prolongation de son contrat.
Traduit par
Le club vise 15 millions d’euros d’économies annuelles. Au Bayern Munich, un départ retentissant se profile
L’opération s’annonce toutefois complexe. Après avoir prolongé son contrat en février, Davies est toujours sous contrat avec le club bavarois jusqu’en 2030.
Selon plusieurs sources concordantes, le latéral perçoit un salaire annuel d’environ 15 millions d’euros, ce qui en fait l’un des joueurs les mieux payés du club. Conscients de cette lourde charge salariale et des problèmes de blessures actuels, les dirigeants bavarois estiment qu’il sera « difficile, voire impossible » de trouver un repreneur pour l’international canadien.
- AFP
Alphonso Davies redoute de manquer la Coupe du monde.
Depuis sa rupture du ligament croisé au printemps 2025, Alphonso Davies peine à enchaîner les matchs. Victime de plusieurs blessures musculaires, le latéral canadien est à nouveau écarté des terrains en raison d’une lésion à la cuisse. Il manquera donc la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart, samedi soir à Berlin. Sa participation à la Coupe du monde à domicile avec le Canada cet été reste donc incertaine, la décision finale revenant au staff médical du FC Bayern.
Son manque de rythme a logiquement affecté ses performances, moins éclatantes qu’à l’accoutumée. D’où la surprise de le voir Vincent Kompany le titulariser lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Malgré tout, l’international canadien s’est bien comporté face aux superstars du PSG Achraf Hakimi et Désiré Doué, même si sa maladresse, conclue par une main dans sa propre surface, a entraîné un penalty controversé.
Arrivé au Bayern Munich en janvier 2019, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches mondiaux après avoir débuté comme ailier gauche prometteur. Avec le club bavarois, il a conquis sept titres de champion d’Allemagne et une Ligue des champions.
Les statistiques d'Alphonso Davies au FC Bayern cette saison
Temps de jeu Sorties de plus de 90 minutes Buts Passes décisives Cartons jaunes 23 2 1 5 1