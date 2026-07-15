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Le club triple vainqueur de la Ligue des champions serait en pourparlers pour recruter Djed Spence, la star de Tottenham se disant « ouverte » à un transfert surprise
Selon les dernières informations, l’Inter Milan envisage de recruter le latéral droit Spence pour pallier le départ éventuel de Dumfries.
Selon Fabrizio Romano, l’Inter négocie avec Tottenham pour recruter Spence. Le club milanais cherche un nouveau latéral droit après le départ de Denzel Dumfries vers le Real Madrid en début de mois. Âgé de 25 ans, Spence serait ouvert à l’idée de rejoindre les champions d’Italie en titre, qui préparent déjà la défense de leur 21e Scudetto.
Ce transfert marquerait un revirement remarquable pour un joueur qui avait initialement eu du mal à s’imposer au Tottenham Hotspur Stadium. Sous la houlette de Cristian Chivu, le club milanais cherche des profils polyvalents capables de renforcer l’effectif en vue de défendre son titre et de briller sur la scène européenne. Après plusieurs prêts destinés à retrouver son niveau, dont un passage en Italie où il a disputé 16 matchs de Serie A avec Gênes en fin de saison 2023-2024, Spence présente un profil à la fois attractif et peu risqué pour la direction des Nerazzurri.
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Rédemption internationale lors de la Coupe du monde
L'intérêt du triple vainqueur de la Ligue des champions intervient alors que la cote de Spence est au plus haut. Malgré les doutes qui ont accompagné sa sélection en équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde, le défenseur s'est imposé comme un maillon clé de la machine de Thomas Tuchel. Masqué pour protéger sa mâchoire fracturée en mai, il a joué un rôle déterminant dans la victoire des Three Lions en quarts de finale contre la Norvège.
Sa prestation en tant que remplaçant lui ouvre même les portes d’une titularisation en demi-finale contre l’Argentine. Tout au long du tournoi, il a fait preuve de la vitesse et du jeu direct qui caractérisaient déjà son jeu lors de sa saison de révélation à Nottingham Forest. Spence avait déjà impressionné à Forest, où il était prêté par Middlesbrough, en jouant un rôle clé dans le retour du club en Premier League après sa victoire lors des barrages du Championship 2021-22. Après 30 apparitions en Premier League sous le maillot des Spurs la saison passée, il a démontré sa capacité à s’imposer au plus haut niveau.
Le parcours de Middlesbrough à San Siro
Si ce transfert se concrétise, il marquera l’épilogue d’un parcours itinérant, mais finalement couronné de succès, pour Spence. Depuis son arrivée à Tottenham en provenance de Middlesbrough en 2022, il a disputé 85 matchs pour le club, même si son chemin vers l’équipe première a été tout sauf linéaire. Des prêts à Rennes, Leeds United et Gênes lui ont permis d’affiner son jeu avant de s’imposer comme titulaire sous les projecteurs de la Premier League.
Fort de ses 13 sélections avec l’Angleterre et d’une demi-finale majeure à venir, il n’est plus le jeune espoir inexpérimenté qui avait quitté le Championship. Un départ vers le San Siro lui offrirait l’occasion de briguer les plus grands titres et de goûter régulièrement à la Ligue des champions.
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Un éventuel changement tactique à Milan
Sa polyvalence tactique est l’une des principales raisons pour lesquelles l’Inter s’intéresse à ce défenseur londonien, sous contrat jusqu’en 2029, avec une option de prolongation d’un an. Bien qu’il soit avant tout arrière droit, Spence a prouvé qu’il pouvait aussi performer à gauche ou plus haut sur le terrain. Pour les Spurs, c’est l’occasion de monétiser un joueur ayant atteint son plein potentiel, tandis que l’Inter cherche à se doter d’un successeur digne de l’un de ses cadres les plus influents.
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