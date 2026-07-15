Le club triple vainqueur de la Ligue des champions serait en pourparlers pour recruter Djed Spence, la star de Tottenham se disant « ouverte » à un transfert surprise

Selon Fabrizio Romano, l’Inter négocie avec Tottenham pour recruter Spence. Le club milanais cherche un nouveau latéral droit après le départ de Denzel Dumfries vers le Real Madrid en début de mois. Âgé de 25 ans, Spence serait ouvert à l’idée de rejoindre les champions d’Italie en titre, qui préparent déjà la défense de leur 21e Scudetto.

Ce transfert marquerait un revirement remarquable pour un joueur qui avait initialement eu du mal à s’imposer au Tottenham Hotspur Stadium. Sous la houlette de Cristian Chivu, le club milanais cherche des profils polyvalents capables de renforcer l’effectif en vue de défendre son titre et de briller sur la scène européenne. Après plusieurs prêts destinés à retrouver son niveau, dont un passage en Italie où il a disputé 16 matchs de Serie A avec Gênes en fin de saison 2023-2024, Spence présente un profil à la fois attractif et peu risqué pour la direction des Nerazzurri.







