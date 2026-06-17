Selon les informations disponibles, le club de Mönchengladbach, basé au Bas-Rhin, serait si déçu par la progression de l’attaquant qu’il envisagerait de céder Reyna à un prix inférieur à celui payé au Borussia Dortmund l’an dernier.
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Le club serait même prêt à accepter une perte financière. Un ancien joueur du BVB, auteur d’une saison décevante, est déjà remis sur le marché
Reyna avait rejoint les « Poneys » à l’été 2025 pour un montant de transfert supposé modeste, à savoir un peu moins de quatre millions d’euros. Ce prix de cession très bas s’explique par les économies potentielles sur les coûts salariaux, qui devraient s’élever à plus de quatre millions d’euros d’ici la fin effective du contrat en 2028.
Leur collaboration pourrait pourtant s’achever au bout d’une seule saison, exercice 2025/2026 marqué par un exercice en Bundesliga totalement manqué. Reyna n’a jamais réussi à s’acclimater à la région du Bas-Rhin.
Il n’a disputé que 20 matchs officiels, un bilan décevant pour un joueur de son calibre. Principal coupable : des blessures persistantes qui ont constamment freiné l’international américain. Conséquence : le joueur de 23 ans n’a jamais disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la saison écoulée.
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Reyna n’a pas été à la hauteur à Gladbach.
En raison de ce manque de régularité, l’international américain n’est pas considéré par le staff technique comme un futur pilier du milieu de terrain pour la saison à venir. Si aucun transfert ne se concrétise cet été et que Reyna reste fidèle aux « Poneys », il pourrait se retrouver dans une position délicate : un rôle secondaire et une préparation abordée en tant que challenger dans la course à une place de titulaire, selon plusieurs sources.
L’intéressé reconnaît que cette situation insatisfaisante laisse des traces. « Je n’étais pas tout à fait satisfait de la situation et de mon temps de jeu », a-t-il confié au magazine Sport Bild. « Mais lors des derniers matchs, j’étais en pleine ascension. Nous verrons ce que je pourrai montrer la saison prochaine. Pour l’instant, je me concentre d’abord sur la Coupe du monde. »
Reyna ouvre le score pour les États-Unis
Organisée à domicile, la Coupe du monde doit désormais servir de tremplin à la carrière de Reyna, alors en perte de vitesse. Le coup d’envoi a pourtant tourné au conte de fées : lors de la victoire éclatante 4-1 des « US Boys » face au Paraguay, Reyna n’était pas titulaire, mais il a immédiatement laissé son empreinte en inscrivant un but génial de l’extérieur du pied après son entrée en jeu.
Une performance éclatante qui pourrait attirer l’attention de recruteurs potentiels. À la veille du deuxième match de groupe contre l’Australie, vendredi, le joueur de Gladbach affiche une confiance débordante : « Je pense que nous avons une équipe très forte, pleine d’énergie et où règne une bonne ambiance. Je crois que nous pouvons réaliser quelque chose de grand. »