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Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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Le club serait même prêt à accepter une perte financière. Un ancien joueur du BVB, auteur d’une saison décevante, est déjà remis sur le marché

Bundesliga
Mercato
M'Gladbach
G. Reyna

Malgré un but de rêve lors du premier match de la Coupe du monde, Giovanni Reyna, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, ferait face à un avenir incertain selon un article du Sport Bild et pourrait même être vendu à un prix inférieur à sa valeur.

Selon les informations disponibles, le club de Mönchengladbach, basé au Bas-Rhin, serait si déçu par la progression de l’attaquant qu’il envisagerait de céder Reyna à un prix inférieur à celui payé au Borussia Dortmund l’an dernier.

  • Reyna avait rejoint les « Poneys » à l’été 2025 pour un montant de transfert supposé modeste, à savoir un peu moins de quatre millions d’euros. Ce prix de cession très bas s’explique par les économies potentielles sur les coûts salariaux, qui devraient s’élever à plus de quatre millions d’euros d’ici la fin effective du contrat en 2028.

    Leur collaboration pourrait pourtant s’achever au bout d’une seule saison, exercice 2025/2026 marqué par un exercice en Bundesliga totalement manqué. Reyna n’a jamais réussi à s’acclimater à la région du Bas-Rhin. 

    Il n’a disputé que 20 matchs officiels, un bilan décevant pour un joueur de son calibre. Principal coupable : des blessures persistantes qui ont constamment freiné l’international américain. Conséquence : le joueur de 23 ans n’a jamais disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la saison écoulée.

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  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    Reyna n’a pas été à la hauteur à Gladbach.

    En raison de ce manque de régularité, l’international américain n’est pas considéré par le staff technique comme un futur pilier du milieu de terrain pour la saison à venir. Si aucun transfert ne se concrétise cet été et que Reyna reste fidèle aux « Poneys », il pourrait se retrouver dans une position délicate : un rôle secondaire et une préparation abordée en tant que challenger dans la course à une place de titulaire, selon plusieurs sources.

    L’intéressé reconnaît que cette situation insatisfaisante laisse des traces. « Je n’étais pas tout à fait satisfait de la situation et de mon temps de jeu », a-t-il confié au magazine Sport Bild. « Mais lors des derniers matchs, j’étais en pleine ascension. Nous verrons ce que je pourrai montrer la saison prochaine. Pour l’instant, je me concentre d’abord sur la Coupe du monde. »

  • Reyna ouvre le score pour les États-Unis

    Organisée à domicile, la Coupe du monde doit désormais servir de tremplin à la carrière de Reyna, alors en perte de vitesse. Le coup d’envoi a pourtant tourné au conte de fées : lors de la victoire éclatante 4-1 des « US Boys » face au Paraguay, Reyna n’était pas titulaire, mais il a immédiatement laissé son empreinte en inscrivant un but génial de l’extérieur du pied après son entrée en jeu. 

    Une performance éclatante qui pourrait attirer l’attention de recruteurs potentiels. À la veille du deuxième match de groupe contre l’Australie, vendredi, le joueur de Gladbach affiche une confiance débordante : « Je pense que nous avons une équipe très forte, pleine d’énergie et où règne une bonne ambiance. Je crois que nous pouvons réaliser quelque chose de grand. » 