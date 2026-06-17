Reyna avait rejoint les « Poneys » à l’été 2025 pour un montant de transfert supposé modeste, à savoir un peu moins de quatre millions d’euros. Ce prix de cession très bas s’explique par les économies potentielles sur les coûts salariaux, qui devraient s’élever à plus de quatre millions d’euros d’ici la fin effective du contrat en 2028.

Leur collaboration pourrait pourtant s’achever au bout d’une seule saison, exercice 2025/2026 marqué par un exercice en Bundesliga totalement manqué. Reyna n’a jamais réussi à s’acclimater à la région du Bas-Rhin.

Il n’a disputé que 20 matchs officiels, un bilan décevant pour un joueur de son calibre. Principal coupable : des blessures persistantes qui ont constamment freiné l’international américain. Conséquence : le joueur de 23 ans n’a jamais disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la saison écoulée.