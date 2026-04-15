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Le club londonien Chelsea a tranché concernant l’avenir de Liam Rosenior, alors que les espoirs des Blues de se qualifier pour la Ligue des champions sont plus que jamais en balance
Le conseil d’administration conserve sa confiance malgré la baisse de forme
Selon The Athletic, Chelsea entend maintenir Rosenior à son poste, même si le club manqué le top 5 synonyme de Ligue des champions. Cette position intervient pourtant alors que des résultats décevants et les réserves exprimées par plusieurs cadres sur les choix du club ont déjà assombri cette nomination en cours de saison.
Arrivé il y a seulement trois mois, l’ancien coach de Hull City conserve donc la confiance des dirigeants, même si le club n’a remporté qu’une seule de ses six dernières sorties toutes compétitions confondues. La direction privilégie la stabilité plutôt que des choix précipités, et entend lui laisser le temps de mener à bien le projet à long terme, avec ou sans Ligue des champions la saison prochaine.
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La qualification européenne se joue à l'arraché
La marge d’erreur est désormais extrêmement réduite pour les Blues alors qu’ils abordent la dernière ligne droite de la saison. Chelsea compte quatre points de retard sur Liverpool, cinquième de la Premier League, mais la concurrence derrière eux se fait de plus en plus dense. Le classement reflète bien leur irrégularité, puisqu’ils ne devancent Bournemouth, onzième, que de trois points.
Nombreux sont les supporters qui adoptent encore une posture attentiste, redoutant de voir le club se transformer en équipe de milieu de tableau sans ambitions. Rosenior n’a pas été recruté pour stagner au milieu du classement, et l’absence de qualification pour une compétition européenne demeure une menace bien réelle si la chute au classement n’est pas enrayée immédiatement.
Préparatifs pour le mercato estival
Preuve que son poste est pour l’instant assuré, Rosenior a confirmé avoir participé aux réunions du club sur les projets de la saison prochaine. Une implication qui suggère que la stratégie de recrutement pour le mercato estival est déjà calibrée selon ses préférences tactiques et les besoins de l’effectif, et qui écarte l’hypothèse d’un départ imminent.
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La FA Cup offre une chance de se racheter
Il reste encore une belle occasion de faire de cette saison une réussite, la FA Cup offrant une chance de remporter le trophée pour la première fois depuis 2018. Cependant, le chemin vers la gloire à Wembley s'annonce semé d'embûches. Ils affronteront Leeds en demi-finale le 26 avril, une équipe qu'ils n'ont pas réussi à battre en championnat cette saison, après une défaite 3-1 et un match nul 2-2.
Même en cas de qualification, une finale probablement très relevée les attendrait : l’équipe de Rosenior pourrait y retrouver Manchester City, qui l’a humiliée 3-0 dimanche dernier. Si le club échoue à terminer dans le top 5 et à soulever un trophée, le manager sera soumis à une pression immense, ce qui mettra à l’épreuve la détermination actuelle du conseil d’administration à soutenir son homme en cette période tumultueuse.