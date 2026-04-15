Le club londonien Chelsea a tranché concernant l’avenir de Liam Rosenior, alors que les espoirs des Blues de se qualifier pour la Ligue des champions sont plus que jamais en balance

Selon The Athletic, Chelsea entend maintenir Rosenior à son poste, même si le club manqué le top 5 synonyme de Ligue des champions. Cette position intervient pourtant alors que des résultats décevants et les réserves exprimées par plusieurs cadres sur les choix du club ont déjà assombri cette nomination en cours de saison.

Arrivé il y a seulement trois mois, l’ancien coach de Hull City conserve donc la confiance des dirigeants, même si le club n’a remporté qu’une seule de ses six dernières sorties toutes compétitions confondues. La direction privilégie la stabilité plutôt que des choix précipités, et entend lui laisser le temps de mener à bien le projet à long terme, avec ou sans Ligue des champions la saison prochaine.