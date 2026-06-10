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Le club londonien Chelsea a officialisé le départ du frère cadet de Michael Olise, concluant ainsi une aventure de onze ans chez les Blues
Un long voyage touche à sa fin
Le club londonien de l’ouest a officialisé la liste des joueurs retenus et de ceux qui quittent le club pour la saison à venir, confirmant que Olise fait partie des quatre jeunes talents issus du centre de formation qui s’en vont. Arrivé à l’académie de Cobham à neuf ans, il a gravi tous les échelons des équipes de jeunes avec de grands espoirs. Malgré un potentiel considérable affirmé au cours de ses dix années dans la capitale, le défenseur n’a jamais réussi à percer chez les professionnels. Cette décision représente un moment doux-amer pour ce pur produit du centre de formation, qui a vu son frère se transformer en star européenne tandis que son propre parcours à Stamford Bridge se heurtait aux contraintes imposées par les différents entraîneurs successifs.
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Comparatif de parcours professionnels
Le contraste entre les deux frères illustre l’imprévisibilité du football professionnel. Alors que l’aîné s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe après des passages à Crystal Palace et un transfert estival lucratif en Allemagne, le cadet Olise n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire.
C’est lors de la saison 2024-2025 qu’il s’est approché le plus d’une première apparition avec l’équipe première, étant convoqué sur le banc pour un match de l’UEFA Conference League. Remplaçant non utilisé durant toute la rencontre, il quitte finalement Chelsea sans avoir disputé la moindre minute officielle avec les Blues, contrairement à son aîné qui brille aujourd’hui en Bundesliga.
La refonte de l’Académie fait table rase
Les dirigeants de Stamford Bridge engagent une refonte complète de leur centre de formation pour rationaliser l’effectif des jeunes en vue de la saison prochaine. Outre Olise, trois autres espoirs – le défenseur Brodi Hughes, le milieu de terrain Sam Rak-Sakyi et l’attaquant finlandais Jimi Tauriainen – ont été officiellement libérés par les Blues.
Hughes quitte le club après un prêt décevant à Wimbledon, où il n’a disputé que deux matches en troisième division anglaise. Ces départs s’inscrivent dans une décision stratégique visant à libérer des places pour de nouvelles recrues, contraignant plusieurs espoirs de longue date à chercher un nouveau point de chute après n’avoir pas convaincu les responsables sportifs.
À la recherche d’un nouveau départ
L'avenir de l'ancien espoir de Chelsea reste incertain alors qu'il se retrouve sur le marché des transferts cet été. Ayant évolué dans un environnement d'élite pendant 11 ans, Olise dispose d'excellentes bases techniques pour redémarrer sa carrière. Le talentueux défenseur va désormais s'attacher à trouver un nouveau club où il pourra enfin faire ses débuts professionnels chez les seniors et suivre les traces de l'incroyable parcours footballistique de son frère.