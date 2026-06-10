Le contraste entre les deux frères illustre l’imprévisibilité du football professionnel. Alors que l’aîné s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe après des passages à Crystal Palace et un transfert estival lucratif en Allemagne, le cadet Olise n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire.

C’est lors de la saison 2024-2025 qu’il s’est approché le plus d’une première apparition avec l’équipe première, étant convoqué sur le banc pour un match de l’UEFA Conference League. Remplaçant non utilisé durant toute la rencontre, il quitte finalement Chelsea sans avoir disputé la moindre minute officielle avec les Blues, contrairement à son aîné qui brille aujourd’hui en Bundesliga.