Getty Images Sport
Traduit par
Le club londonien a nommé João Pedro « Joueur de la saison », seulement quelques heures après l’annonce de son absence de la liste brésilienne pour la Coupe du monde
Joao Pedro remporte un prix malgré son exclusion de la sélection brésilienne
Chelsea a officialisé l’élection de Joao Pedro comme « Joueur de la saison », l’attaquant brésilien ayant récolté plus de 60 % des suffrages lors d’un vote en ligne. Il a largement distancé les milieux de terrain Enzo Fernández et Moisés Caicedo, respectivement deuxième et troisième.
Cette annonce est intervenue quelques heures seulement après un revers international majeur pour le joueur de 24 ans. Carlo Ancelotti a en effet écarté Joao Pedro de la sélection brésilienne pour la prochaine Coupe du monde, une décision qui a surpris de nombreux observateurs. Le sélectionneur brésilien a préféré retenir l’attaquant chevronné Neymar, malgré les récents problèmes de blessures de la star de Santos.
Les statistiques de sa première saison soulignent son impact
Bien qu’il n’ait pas encore été sélectionné en équipe nationale, l’impact de João Pedro à Stamford Bridge a été considérable depuis son arrivée en provenance de Brighton l’été dernier, pour un montant de 60 millions de livres sterling. Il est devenu le sixième joueur de l’histoire de Chelsea à atteindre 20 actions décisives en Premier League lors de sa première saison, rejoignant ainsi des noms tels qu’Eden Hazard, Diego Costa et Cole Palmer. À deux journées de la fin du championnat, l’attaquant totalise 15 buts et cinq passes décisives en Premier League. Toutes compétitions confondues, il affiche 25 buts et passes décisives.
Ancelotti explique sa décision alors que João Pedro réagit
Après avoir annoncé la liste des joueurs sélectionnés, Carlo Ancelotti a reconnu qu’inévitablement certains éléments en seraient absents et en ressentiraient de la déception.
« Certains joueurs qui étaient avec nous cette année ne seront pas contents de la liste. Je suis désolé et je tiens à les remercier tous », a-t-il déclaré à la presse.
João Pedro, non retenu, a réagi avec mesure dans un communiqué publié sur Instagram : « J’ai toujours donné le meilleur de moi-même. Malheureusement, je ne pourrai pas réaliser mon rêve de représenter mon pays en Coupe du monde, mais je reste serein et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. La joie et la frustration font partie du football. À présent, je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont sur le terrain, et je serai un supporter de plus pour les encourager à ramener le sixième titre à la maison. »
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Les supporters de Chelsea pourront célébrer l’exploit de Joao Pedro à Stamford Bridge le 19 mai. Le club a confirmé que le trophée lui sera remis avant le derby londonien contre Tottenham Hotspur. Après cette rencontre face aux Spurs, les Blues prépareront leur dernière sortie en championnat contre Sunderland, alors que Joao Pedro et ses coéquipiers luttent toujours pour assurer, au minimum, une place en Ligue Europa la saison prochaine.