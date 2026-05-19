Après avoir annoncé la liste des joueurs sélectionnés, Carlo Ancelotti a reconnu qu’inévitablement certains éléments en seraient absents et en ressentiraient de la déception.

« Certains joueurs qui étaient avec nous cette année ne seront pas contents de la liste. Je suis désolé et je tiens à les remercier tous », a-t-il déclaré à la presse.

João Pedro, non retenu, a réagi avec mesure dans un communiqué publié sur Instagram : « J’ai toujours donné le meilleur de moi-même. Malheureusement, je ne pourrai pas réaliser mon rêve de représenter mon pays en Coupe du monde, mais je reste serein et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. La joie et la frustration font partie du football. À présent, je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont sur le terrain, et je serai un supporter de plus pour les encourager à ramener le sixième titre à la maison. »