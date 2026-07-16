« Le club idéal pour moi » : Youri Tielemans vise « de nombreux titres » à Manchester United après son transfert de 35 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa

Le joueur de 29 ans a finalisé son transfert à Manchester en début de semaine, après un passage très réussi dans les West Midlands. Tielemans, qui s’était imposé comme un pilier du milieu de terrain d’Aston Villa, est considéré par la direction de Manchester United comme un renfort essentiel pour un effectif qui se prépare à faire son retour en Ligue des champions lors de la saison 2026-2027.

Lors de sa première interview officielle depuis son transfert, le Belge a exprimé son enthousiasme pour le projet qui se dessine sous les projecteurs du « Theatre of Dreams ». « Je pense que c’est un formidable pas en avant pour moi. Le club est en pleine forme, et je sens qu’il y a beaucoup d’ambition au sein du club », a-t-il déclaré sur le site internet du club.



