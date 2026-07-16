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« Le club idéal pour moi » : Youri Tielemans vise « de nombreux titres » à Manchester United après son transfert de 35 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa
Un nouveau chapitre s’ouvre à Old Trafford.
Le joueur de 29 ans a finalisé son transfert à Manchester en début de semaine, après un passage très réussi dans les West Midlands. Tielemans, qui s’était imposé comme un pilier du milieu de terrain d’Aston Villa, est considéré par la direction de Manchester United comme un renfort essentiel pour un effectif qui se prépare à faire son retour en Ligue des champions lors de la saison 2026-2027.
Lors de sa première interview officielle depuis son transfert, le Belge a exprimé son enthousiasme pour le projet qui se dessine sous les projecteurs du « Theatre of Dreams ». « Je pense que c’est un formidable pas en avant pour moi. Le club est en pleine forme, et je sens qu’il y a beaucoup d’ambition au sein du club », a-t-il déclaré sur le site internet du club.
À la conquête des trophées avec les Red Devils
Après avoir contribué à la victoire d’Aston Villa en finale de la Ligue Europa contre Fribourg, offrant au club son premier trophée européen majeur depuis plus de quatre décennies, Tielemans affiche déjà de nouvelles ambitions. Il estime que l’effectif actuel de Manchester United possède l’étoffe nécessaire pour briguer les plus grands titres du football mondial dans les années à venir.
« Au sein de l'équipe, il y a beaucoup de qualité et j'ai le sentiment que c'est une bonne étape pour moi afin de progresser et, je l'espère, de remporter de très nombreux titres avec le club », a-t-il ajouté. Son arrivée, qui suit celle d'Andrey Santos en provenance de Chelsea, traduit la profonde refonte de l'entrejeu mancunien.
Inscrire son nom dans l’histoire de Villa Park
Tielemans quitte Villa Park après 134 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 10 buts et délivré 24 passes décisives. Son engagement défensif a également été un pilier du dispositif tactique d’Unai Emery : lors de la saison 2025-2026, il a réalisé plus de tacles (36) que n’importe quel coéquipier, illustrant l’équilibre de son jeu qu’il apporte à Manchester.
L’international belge estime que son âge et son expérience l’ont rendu complet. « J’ai beaucoup d’expérience. J’ai 29 ans et je suis prêt à aller de l’avant et à franchir une nouvelle étape dans ma carrière. C’est pourquoi ce club est parfait pour moi. Ils veulent gagner et, je l’espère, être vraiment performants sur le terrain ; c’est pour cela que j’ai choisi de venir ici », a-t-il expliqué.
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Un véritable leader d’équipe sur le terrain
L’arrivée de Tielemans renforce le leadership du groupe, le milieu de terrain ayant déjà porté le brassard à Anderlecht en Coupe d’Europe alors qu’il était encore adolescent. Cette expérience s’est confirmée cet été : il a été préféré à des joueurs comme Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois pour capitaner la Belgique lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, preuve de son autorité sur le terrain.
« Je suis très heureux et impatient de commencer, de rencontrer mes coéquipiers et de fouler la pelouse avec eux », a-t-il ajouté, se projetant déjà dans sa nouvelle vie mancunienne. Manchester United entamera sa saison 2026-2027 de Premier League le 22 août par un déplacement sur la pelouse du promu Hull City.
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