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Sean SoglianoGetty Images

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Le club de Vérone a officialisé la prolongation du contrat de Sogliano et a confirmé une rencontre avec Baroni pour le poste d’entraîneur

Hellas Verona
Mercato
Serie B

Le renouvellement du contrat du directeur sportif est officiel. Pour le banc, la candidature de l’ancien entraîneur de la Lazio et de Turin prend désormais de l’ampleur.

Sean Sogliano poursuit son aventure à Vérone. Le directeur sportif des Gialloblù, malgré des contacts récents avec Lecce pour remplacer Pantaleo Corvino, a prolongé de trois ans son contrat avec le club vénitien. Même en Serie B, le dirigeant poursuivra donc le travail entamé en 2022.

Avec ce choix acté, le club scaligère peut désormais préparer sereinement la saison prochaine, à commencer par la nomination de l’entraîneur, Marco Baroni tiendrait la corde.

  • En avant avec Sogliano !

    Sogliano a prolongé son contrat de trois ans et poursuivra donc son travail en Serie B. Il préparera dès maintenant la saison prochaine, avec pour objectif de ramener Vérone immédiatement en Serie A.

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  • LE COMMUNIQUÉ

    Vérone - L'Hellas Vérone FC est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de son directeur sportif, Sean Sogliano, jusqu'au 30 juin 2029.

    « Nous sommes très heureux de prolonger encore notre collaboration professionnelle avec Sean Sogliano, qui, au fil de toutes ces années, a fait preuve de compétence, de dévouement et d’attachement à la cause gialloblù », déclare le président exécutif Italo Zanzi. Nous partageons les mêmes ambitions et la même vision pour l’avenir de l’Hellas Vérone. Ce renouvellement traduit naturellement la volonté des propriétaires d’assurer la continuité du projet sportif et de consolider les fondations du club. »

    «J’ai toujours manifesté et démontré mon profond attachement à l’Hellas Vérone et je suis heureux de pouvoir continuer à travailler pour ce club et ces supporters», a déclaré le directeur sportif Sean Sogliano. La saison écoulée a été difficile, mais il est temps de tourner la page et de repartir avec encore plus de force et de détermination. Un nouveau défi nous attend, mais, grâce à l’union de tous et à la cohésion de notre environnement, nous continuerons d’avancer fièrement, seuls contre tous. Je remercie la direction pour la confiance qu’elle m’accorde. Always forward, Hellas Vérone. »

    L’Hellas Vérone FC souhaite bon vent à Sean Sogliano pour la suite de sa mission à la tête du département sportif.

  • Rencontre avec Baroni

    Jeudi 11 juin, les dirigeants de l’Hellas Vérone ont rencontré Marco Baroni. L’ancien entraîneur du Torino et de la Lazio Rome se montre ouvert à un accord avec le club scaligère. Dans les prochains jours, les deux parties travailleront à finaliser cet accord.