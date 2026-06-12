Le club de Vérone a officialisé la prolongation du contrat de Sogliano et a confirmé une rencontre avec Baroni pour le poste d’entraîneur

Vérone - L'Hellas Vérone FC est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de son directeur sportif, Sean Sogliano, jusqu'au 30 juin 2029.

« Nous sommes très heureux de prolonger encore notre collaboration professionnelle avec Sean Sogliano, qui, au fil de toutes ces années, a fait preuve de compétence, de dévouement et d’attachement à la cause gialloblù », déclare le président exécutif Italo Zanzi. Nous partageons les mêmes ambitions et la même vision pour l’avenir de l’Hellas Vérone. Ce renouvellement traduit naturellement la volonté des propriétaires d’assurer la continuité du projet sportif et de consolider les fondations du club. »

«J’ai toujours manifesté et démontré mon profond attachement à l’Hellas Vérone et je suis heureux de pouvoir continuer à travailler pour ce club et ces supporters», a déclaré le directeur sportif Sean Sogliano. La saison écoulée a été difficile, mais il est temps de tourner la page et de repartir avec encore plus de force et de détermination. Un nouveau défi nous attend, mais, grâce à l’union de tous et à la cohésion de notre environnement, nous continuerons d’avancer fièrement, seuls contre tous. Je remercie la direction pour la confiance qu’elle m’accorde. Always forward, Hellas Vérone. »

L’Hellas Vérone FC souhaite bon vent à Sean Sogliano pour la suite de sa mission à la tête du département sportif.