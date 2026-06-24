Le club de Como passe à l’action pour recruter un défenseur de Chelsea, tandis que l’Inter, champion de Serie A, envisage de se joindre à la course au transfert

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, Como a déposé une offre officielle pour le défenseur. L’ambitieux club de Serie A, entraîné par l’ex-milieu de Chelsea et Arsenal Cesc Fàbregas, veut se renforcer après s’être qualifié de manière inattendue pour la Ligue des champions. Chalobah, formé à Chelsea depuis l’âge de huit ans, est ciblé pour mener la charge du club sur la scène européenne.

Si le montant exact de la transaction n’a pas été dévoilé, Chelsea se montre réceptif aux offres concernant ce pur produit du centre de formation de Cobham. Titulaire régulier la saison passée (47 matchs toutes compétitions confondues, dont trois buts en Premier League), le joueur pourrait néanmoins être sacrifié afin de financer de nouveaux renforts défensifs. Sous contrat jusqu’en 2028, il offre aux Blues une solide marge de manœuvre dans les négociations.







