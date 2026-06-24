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Le club de Como passe à l’action pour recruter un défenseur de Chelsea, tandis que l’Inter, champion de Serie A, envisage de se joindre à la course au transfert
Le club de Como a officialisé son offre pour le milieu de terrain Chalobah.
Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, Como a déposé une offre officielle pour le défenseur. L’ambitieux club de Serie A, entraîné par l’ex-milieu de Chelsea et Arsenal Cesc Fàbregas, veut se renforcer après s’être qualifié de manière inattendue pour la Ligue des champions. Chalobah, formé à Chelsea depuis l’âge de huit ans, est ciblé pour mener la charge du club sur la scène européenne.
Si le montant exact de la transaction n’a pas été dévoilé, Chelsea se montre réceptif aux offres concernant ce pur produit du centre de formation de Cobham. Titulaire régulier la saison passée (47 matchs toutes compétitions confondues, dont trois buts en Premier League), le joueur pourrait néanmoins être sacrifié afin de financer de nouveaux renforts défensifs. Sous contrat jusqu’en 2028, il offre aux Blues une solide marge de manœuvre dans les négociations.
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L'Inter Milan suit de près la situation.
L’Inter, fraîchement couronné champion d’Italie, surveille également le défenseur central, voyant en lui un renfort idéal pour sa ligne arrière. Les Nerazzurri cherchent des joueurs éprouvés sur la scène européenne, et l’expérience de Chalobah en Premier League, associée à sa polyvalence, en fait une cible de choix pour l’équipe de Cristian Chivu. Si une guerre d’enchères éclate, Chelsea pourrait tirer un profit considérable de ce produit de son centre de formation.
Un tel transfert représenterait un bond en avant en termes de prestige immédiat, puisque l’Inter défendra son titre de champion d’Italie tout en évoluant au plus haut niveau du football européen. Pour Chalobah, la perspective de disputer la Ligue des champions constitue un attrait majeur, d’autant plus que Chelsea ne participera à aucune compétition européenne la saison prochaine après avoir terminé à une décevante 10e place.
La foi de Tuchel et les paysages anglais
Malgré un avenir club incertain, Chalobah reste très apprécié par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel. L’ancien coach de Chelsea a convoqué le défenseur in extremis chez les Three Lions pour la Coupe du monde, après le forfait sur blessure de Tino Livramento. Tuchel a ainsi préféré Chalobah au vétéran de Manchester United Harry Maguire, preuve que le joueur de 26 ans a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau.
Ses chances de jouer restent toutefois limitées, sauf blessure, puisqu’il n’a pas pris part aux deux premiers matches des Three Lions – une victoire 4-2 contre la Croatie et un nul 0-0 face au Ghana – et ne totalise qu’une seule sélection. Son inclusion témoigne néanmoins de l’estime que lui porte le sélectionneur, qui a de nouveau laissé Harry Maguire, défenseur de Manchester United, à la maison.
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Le vaste remaniement du mercato de Chelsea se poursuit.
La décision de laisser partir Chalobah s’inscrit dans le cadre d’un remaniement défensif plus large mené par le nouvel entraîneur Xabi Alonso. Chelsea s’active déjà pour trouver des remplaçants, Maxence Lacroix (Crystal Palace) et Jacobo Ramon (Côme) figurant sur sa liste de candidats. Le club a également finalisé un transfert de 51 millions de livres sterling pour Marco Palestra, de l’Atalanta, dans le but de reconstruire une défense qui a connu des difficultés tout au long de la saison précédente.
Sur les côtés, la quête d’un nouveau latéral gauche s’est intensifiée après le départ très médiatisé de Marc Cucurella vers le Real Madrid. Gabriel Gudmundsson, de Leeds United, est actuellement dans le viseur des Blues, qui cherchent à trouver un meilleur équilibre. Avec le départ probable de Chalobah, le turnover à Stamford Bridge ne devrait pas ralentir cet été.