Le monde du football est en deuil après l’annonce du décès de Bobby Tambling. L’ancien attaquant de Chelsea, figure emblématique des années 1960, s’est éteint à l’âge de 84 ans. Son premier club, Crosshaven, a confirmé la nouvelle dans un communiqué émouvant, précisant que le légendaire buteur avait été diagnostiqué avec une démence ces dernières années.

Au-delà de ses nombreux buts, il incarnait la passionnante équipe de Chelsea, composée de joueurs issus du centre de formation dirigé par Tommy Docherty, alors que le club commençait à se faire connaître sur la scène internationale. Reconnaissant son impact monumental, les Blues lui ont rendu un hommage officiel, déclarant : « Le Chelsea Football Club a très tristement perdu l’un de ses joueurs les plus légendaires avec le décès de Bobby Tambling à l’âge de 84 ans. »



