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Le club de Chelsea rend hommage à Bobby Tambling, son deuxième meilleur buteur de l’histoire, après son décès
Figure emblématique de Stamford Bridge, il nous a quittés.
Le monde du football est en deuil après l’annonce du décès de Bobby Tambling. L’ancien attaquant de Chelsea, figure emblématique des années 1960, s’est éteint à l’âge de 84 ans. Son premier club, Crosshaven, a confirmé la nouvelle dans un communiqué émouvant, précisant que le légendaire buteur avait été diagnostiqué avec une démence ces dernières années.
Au-delà de ses nombreux buts, il incarnait la passionnante équipe de Chelsea, composée de joueurs issus du centre de formation dirigé par Tommy Docherty, alors que le club commençait à se faire connaître sur la scène internationale. Reconnaissant son impact monumental, les Blues lui ont rendu un hommage officiel, déclarant : « Le Chelsea Football Club a très tristement perdu l’un de ses joueurs les plus légendaires avec le décès de Bobby Tambling à l’âge de 84 ans. »
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Ce record, qui a résisté pendant plusieurs décennies, témoigne d’une performance exceptionnelle dans l’histoire du football.
Pendant 45 ans, Bobby Tambling a dominé les annales de Chelsea. Il a inscrit 202 buts en 370 matches, un total qui paraissait intouchable jusqu’à l’ère moderne. Ce n’est qu’en 2013 que Frank Lampard a finalement dépassé ce chiffre, même si Tambling demeure le meilleur buteur de l’histoire du club en championnat avec 164 réalisations.
Lampard, qui a lié une solide amitié avec celui dont il a battu le record, avait déjà exprimé son admiration pour l’attaquant. Dans la préface de l’autobiographie de Tambling, il a déclaré : « Bobby est un gentleman du football et du Chelsea Football Club. Si vous cherchez un ambassadeur, quelqu’un qui incarne l’esprit du club et transcende les générations, c’est lui. C’est un immense privilège de pouvoir t’appeler mon pote. »
Les années de gloire et les conquêtes légendaires
La carrière de Tambling à Chelsea a commencé en fanfare : à 17 ans, il inscrit un but dès ses débuts, en 1959, contre West Ham. Devenu un pilier du club, il remporte la Coupe de la Ligue 1965 après avoir marqué en finale face à Leicester City. Il détient aussi un record unique au sein du club : cinq buts marqués lors d’un même match de championnat, lors d’une victoire 6-2 contre Aston Villa en 1966.
Malgré ces distinctions individuelles, Tambling est resté modeste, plaisantant souvent sur le fait de « remplacer la Rolls-Royce par une vieille guimbarde » après le départ de Jimmy Greaves. Il a également brillé sur la scène internationale, comptant trois sélections avec l’Angleterre et un unique but marqué contre la France, qu’il a plus tard qualifié de son préféré.
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Hommages de sa deuxième patrie
Après avoir quitté Chelsea et effectué un bref passage à Crystal Palace, Tambling s’est installé en République d’Irlande, où il est devenu une figure très appréciée du milieu du football à Cork. Son influence a été profondément ressentie au Crosshaven AFC, qui a publié un hommage émouvant à son ancien entraîneur. Sur la plateforme de réseaux sociaux X, le club a exprimé sa tristesse face à la perte d’un homme qu’il a décrit comme une « véritable légende de Chelsea et un être humain encore plus merveilleux ».
Le club irlandais a ajouté : « C’est avec une immense tristesse que le Crosshaven AFC annonce le décès de notre cher ami et ancien entraîneur, Bobby Tambling. Sa passion pour le football était absolument contagieuse. Qu’il évoque les tactiques, qu’il travaille sur les coups de pied arrêtés ou qu’il raconte (pour la énième fois) les anecdotes de sa carrière de joueur, on ne pouvait s’empêcher de boire ses paroles. Bobby laisse un vide immense dans nos vies. Nous sommes tous meilleurs, plus bienveillants et plus riches d’avoir pu le connaître. »