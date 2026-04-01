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England World Cup ladder GFXGetty/GOAL

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Le classement des joueurs de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 : Cole Palmer risque d'être écarté, tandis que l'importance de Jude Bellingham ne cesse de croître

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
H. Kane
J. Bellingham
B. Saka
C. Palmer
D. Rice
M. Rashford
M. Rogers
E. Anderson
T. Alexander-Arnold
E. Eze
J. Pickford
M. Guehi
M. Lewis-Skelly
A. Gordon
N. Madueke
R. James
M. Gibbs-White
J. Stones
J. Henderson
J. Trafford
O. Watkins
D. Henderson
E. Konsa
Dan Burn
D. Spence
J. Bowen
V. Livramento
R. Loftus-Cheek
J. Quansah
T. Chalobah
J. Grealish
P. Foden
H. Maguire
I. Toney
D. Solanke
N. Pope
A. Ramsdale
E. Nwaneri
H. Elliott
J. Bellingham
A. Wharton
J. Gittens
L. Hall
K. Mainoo
C. Gallagher
C. Jones
L. Delap
J. Sancho
M. Mount
J. Maddison
L. Colwill
L. Shaw
R. Lewis
H. Barnes
F. Tomori
T. Adarabioyo
J. Murphy
B. White
J. Gomez
E. Dier
N. O'Reilly
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
FEATURES

Les 12 matches disputés sous l'ère Thomas Tuchel ont donné lieu à des résultats et des performances mitigés pour l'Angleterre. Elle reste l'une des meilleures équipes du football international, même si elle n'a pas particulièrement brillé sur de longues périodes depuis l'arrivée de Sir Gareth Southgate. Cela dit, elle figure parmi les favorites pour remporter la Coupe du monde 2026, et ce pour plusieurs raisons.

Le point le plus évident réside dans la qualité exceptionnelle de l'effectif, associée à une grande profondeur de banc. Même s'ils devaient perdre quelques joueurs clés, les Three Lions seraient toujours en mesure d'aligner une équipe qui disposerait d'un talent nettement supérieur à celui de n'importe quel adversaire.

La concurrence pour les places s'intensifie, plusieurs joueurs clés n'ayant pas encore fait leurs preuves sous la houlette de l'Allemand, tandis que certains prétendants moins attendus ont livré des performances dignes d'une sélection pour la phase finale du tournoi.

Alors, qui Tuchel fera-t-il appel cet été ? Qui a sa place assurée et qui est en danger ? GOAL a fait le point sur l'état de l'effectif anglais à l'approche de la Coupe du monde :

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Des serrures d'une fiabilité à toute épreuve

    Pour commencer, il faut partir du principe que tous les joueurs que Tuchel souhaite convoquer seront en forme au moment où il devra communiquer sa sélection définitive à la FIFA. Cela dit, seuls quelques joueurs sont probablement assurés de prendre l'avion, compte tenu de leur régularité tant en club qu'en sélection nationale. Le capitaine et meilleur buteur de tous les temps, Harry Kane, est plus que jamais assuré d'être de la partie.

    Arsenal compte deux représentants dans cette catégorie, Declan Rice et Bukayo Saka restant deux des stars les plus régulières des Three Lions lorsqu’ils ne sont pas blessés. Avec une fin de saison chargée en perspective alors que les Gunners visent le triplé, Tuchel croise les doigts pour qu’ils soient bel et bien en forme et prêts en juin.

    Depuis des années, les critiques tentent de détrôner Jordan Pickford de l'équipe d'Angleterre, mais son statut au sein de l'équipe n'a fait que se renforcer depuis ses exploits lors des arrêts de penalties à l'Euro 2020. Nous aimons tous ce gardien un peu fou qui se parle parfois à lui-même ; il est le numéro 1 jusqu'à nouvel ordre.

    Bien sûr, il serait négligent de notre part d'ignorer Reece James lorsqu'il s'agit de nommer les joueurs que Tuchel sélectionnerait si sa vie en dépendait. À Chelsea, l'Allemand a contribué à faire de James l'arrière droit d'élite qu'il est aujourd'hui, et il est clairement le premier choix pour ce poste, sans aucun doute.

    Nombre total de joueurs : 5

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  • England Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Les autres leaders de Tuchel

    Il fut un temps où la place de Jude Bellingham au sein de l'effectif semblait remise en question. Il était absent lors du stage d'octobre, lorsque Tuchel avait décidé de s'en tenir à la composition de la rencontre du mois précédent, et même lorsque la star du Real Madrid a réintégré le groupe, cela s'est accompagné d'un avertissement inquiétant de la part de l'entraîneur : « Nous ne rassemblons pas les joueurs les plus talentueux, nous essayons de construire une équipe. Ce sont les équipes qui remportent les trophées, personne d’autre. » Mais le Galactico a réussi à regagner les faveurs de Tuchel et, après deux résultats catastrophiques sans lui dans l’équipe, la place de Bellingham semble assurée.

    Bellingham avait déjà été cité comme faisant partie d’une équipe de leaders qui comprend également les joueurs mentionnés ci-dessus, ainsi que le défenseur de Manchester City Marc Guehi, qui a impressionné à l’Etihad Stadium depuis son transfert en janvier en provenance de Crystal Palace et qui a été nommé capitaine de l’Angleterre lors de la défaite contre le Japon.

    Nombre total de joueurs : 7

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    des quasi-certitudes

    Viennent ensuite les joueurs que Tuchel a clairement envie d’utiliser et sur lesquels il comptera très certainement, mais qui ne font pas encore tout à fait partie de son cercle restreint. Le succès de Morgan Rogers au poste de numéro 10 lors des derniers stages a également compliqué la situation pour Bellingham, le joueur d’Aston Villa se montrant plus disposé à jouer un rôle de soutien.

    Un autre joueur d'Aston Villa qui a séduit Tuchel est Ezri Konsa, sans doute le défenseur central le plus rapide de l'équipe d'Angleterre, dont la vitesse de récupération s'est avérée un atout lors des derniers stages.

    Un joueur qui a gravi les échelons à une vitesse fulgurante lors des derniers stages est Elliot Anderson, de Nottingham Forest, qui s'est révélé être le partenaire idéal de Rice au milieu de terrain et qui, en raison de ses performances exceptionnelles, est naturellement pressenti pour un transfert mirobolant vers l'un des six grands clubs.

    Nombre total de joueurs : 10

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    Les favoris

    Marcus Rashford a retrouvé un second souffle grâce à son prêt à Barcelone cette saison, même s’il n’a pas encore retrouvé le niveau de superstar qu’il affichait autrefois à Manchester United. Mais en tant qu’attaquant rapide, polyvalent et expérimenté, qui semble en bonne forme, il devrait faire partie de la sélection des 26. On peut en dire autant d’Anthony Gordon, de Newcastle.

    Dans les cages, Dean Henderson, le héros de Crystal Palace, est aujourd’hui le premier remplaçant de Pickford, même si l’incertitude règne quant à l’identité du gardien qui occupera la troisième et dernière place.

    Nombre total de joueurs : 13

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    John Stones

    Oui, John Stones mérite bien sa propre catégorie. On sait, on sait, on avait dit qu’on partirait du principe que tous les joueurs sont en pleine forme et indemnes de blessures, mais c’est tout simplement impossible dans le cas du défenseur de Manchester City.

    Stones sera dans l'avion si sa santé le permet, mais nous devons aussi être un peu plus réalistes et le placer plus bas dans ce classement en raison de la probabilité ou de l'improbabilité de cette perspective.

    Nombre total de joueurs : 14

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Plus de choses qui rentrent que qui sortent

    Les arrières gauches de qualité susceptibles d’être sélectionnés en équipe d’Angleterre ne manquent pas, mais deux noms se sont démarqués : Lewis Hall, de Newcastle, et Nico O’Reilly, vainqueur de la Carabao Cup avec Manchester City. Leurs places sont très convoitées et font l’objet d’une concurrence acharnée, d’autant plus qu’aucun des deux n’a vraiment réussi à se mettre en valeur en mars.

    La réintégration de Kobbie Mainoo dans l'équipe dès que l'occasion s'est présentée est de bon augure pour le milieu de terrain de Manchester United, d'autant plus qu'il peut se prévaloir d'une expérience en finale de l'Euro 2024, ce qui lui donne un avantage sur ses concurrents pour ce poste. Adam Wharton, de Crystal Palace, a également participé à ce tournoi et reste dans les pensées de Tuchel malgré une saison en dents de scie.

    Tuchel a eu tendance à s'appuyer sur Eberechi Eze, même en tant que premier remplaçant, et l'absence de l'homme d'Arsenal lors de cette période morose a peut-être renforcé son attachement.

    Parmi les superstars en marge de l'équipe de Tuchel, Phil Foden, de Manchester City, a probablement les meilleures chances d'être retenu, l'ancien entraîneur de Chelsea semblant séduit par ses qualités techniques et sa polyvalence sur l'ensemble de la ligne d'attaque. À ce stade, ce serait un choix controversé.

    Nombre total de joueurs : 20

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Acteurs

    Comme c'est le cas dans le football de club, on ne peut pas avoir un effectif de 26 joueurs qui pensent tous qu'ils devraient être titulaires. Il faut aussi des joueurs qui connaissent leur place et s'en satisfont pour assurer l'équilibre au sein du vestiaire.

    Il est intéressant de noter que Tuchel a cité un autre ancien favori de Chelsea, Trevoh Chalobah, lorsqu’il a évoqué ses options au poste de défenseur central la semaine dernière, et le fait qu’il puisse également jouer au poste d’arrière latéral est un atout.

    Tuchel s'est appuyé sur l'expérience et le leadership de Jordan Henderson, désormais à Brentford, et a même nommé le milieu de terrain capitaine contre l'Uruguay. À l'autre bout du spectre, Noni Madueke dégage toujours une exubérance rafraîchissante et juvénile, avec son jeu direct sur les deux ailes.

    Maintenant qu'il est international à part entière et qu'il a réalisé une bonne performance en finale de la Carabao Cup, James Trafford pourrait décrocher la dernière place de gardien, même s'il ne joue pas toutes les semaines à Manchester City.

    Nombre total de joueurs : 24

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Des stars au bord du gouffre

    Tuchel a globalement tenu parole en affirmant qu’il sélectionnerait les joueurs en fonction de leurs performances et de leur capacité à s’intégrer dans le collectif, plutôt que sur la seule base de leur renommée.

    La place deTrent Alexander-Arnold dans la sélection anglaise a presque toujours fait débat, mais ce qui devrait désormais apparaître clairement, c’est qu’il serait insensé que le joueur du Real Madrid rate la Coupe du monde pour une raison autre que des problèmes physiques. Après les performances contre l’Uruguay et le Japon, Tuchel s’en rendra certainement compte lui aussi.

    Grâce à son expertise dans les grands matchs, sa menace sur les coups de pied arrêtés et son statut de favori tant auprès des joueurs que des supporters, le pilier de Manchester United Harry Maguire aura probablement fait suffisamment pour mériter une place dans la sélection finale, même si Tuchel lui a lancé un défi la semaine dernière.

    Nombre total de joueurs : 26

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Danger zone

    S'il y a un joueur de renom qui ne devrait pas faire partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, ce pourrait très bien être Cole Palmer. En dehors de la finale de l'Euro 2024, il n'a guère fait ses preuves avec l'équipe d'Angleterre pour justifier une nouvelle sélection, tandis qu'un été de repos pourrait lui faire du bien après deux années éprouvantes sans véritable pré-saison.

    Palmer est davantage une nécessité qu'un luxe. Selon toute vraisemblance, il fera tout de même partie des 26 sélectionnés en raison des forfaits, mais il risque de passer les mois de juin et juillet chez lui.

    Nombre total de joueurs : 27

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Bataille n° 9

    Le fait que Tuchel ait abordé le match contre le Japon sans attaquant de métier laisse penser qu’il n’est pas vraiment satisfait des options dont il dispose en dehors de Kane, qu’il a comparé à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en raison de son influence irremplaçable au sein de cette équipe d’Angleterre. Cela dit, s’il devait y avoir un autre forfait parmi les 27 joueurs cités plus haut, ce serait probablement un avant-centre appelé en dernière minute.

    En ne faisant absolument rien, la réputation dOllie Watkins en tant que remplaçant de référence semble bien assurée, à condition qu’il termine la saison en beauté à Aston Villa. À l’inverse, Dominic Solanke devra peut-être désormais aider Tottenham à s’éloigner de la zone de relégation pour avoir une nouvelle chance.

    Dominic Calvert-Lewin n’a pas fait grand-chose lors de son apparition de 34 minutes contre l’Uruguay et aurait de la chance d’obtenir une nouvelle chance, à moins qu’il ne se montre décisif dans la lutte pour le maintien en Premier League. Danny Welbeck, de Brighton, et Ivan Toney, d’Al-Ahli, pourraient bien revenir dans les pensées de Tuchel suite aux absences de ses deux « Dom ».

    Nombre total de joueurs : 31

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    En espérant que les décrocheurs

    Il est inévitable que tous les joueurs en lice pour la Coupe du monde ne soient pas en forme cet été. Il y aura certainement des places à prendre, et les joueurs de soutien mentionnés précédemment sont les premiers à pouvoir en profiter.

    En défense, Djed Spence, Tino Livramento, Dan Burn, Fikayo Tomori et Jarell Quansah ont travaillé en étroite collaboration avec Tuchel lors de plusieurs stages, mais ils devront se méfier de l’excellente forme de Luke Shaw en club et du retour de Ben White en sélection.

    Tuchel s'est pris d'affection pour le milieu de terrain d'Everton James Garner, le comparant à Federico Valverde après ses débuts avec les Three Lions, tandis qu'à l'autre bout du Merseyside, Curtis Jones, de Liverpool, ne doit pas non plus être écarté comme option. Plus haut sur le terrain, le capitaine de West Ham Jarrod Bowen trouve toujours le moyen de se faire une place dans les sélections, même si son statut de buteur de référence en tant que remplaçant pourrait être menacé par Harvey Barnes, de Newcastle.

    Nombre total de joueurs : 42

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Anciens favoris

    Son passé d’entraîneur de Chelsea signifie que Tuchel a déjà travaillé personnellement avec d’autres joueurs en marge de la sélection anglaise. Ruben Loftus-Cheek et ConorGallagher sont les deux joueurs de ce niveau qui restent encore en lice, même si l’on peut probablement écarter Mason Mount, qui n’a pas réussi à enchaîner les matchs à Manchester United (il ne sera donc pas inclus dans le total final).

    Il y a également des joueurs que Tuchel apprécie depuis qu’il est devenu sélectionneur de l’Angleterre, mais qui doivent terminer la saison 2025-2026 en force pour se refaire une place. Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) et Alex Scott (Bournemouth) correspondent à ce profil.

    Nombre total de joueurs : 47

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trop jeune pour prendre l'avion

    Certains estiment que Tuchel devrait envisager de sélectionner Max Dowman, la révélation d’Arsenal, et Rio Ngumoha, la jeune star de Liverpool, compte tenu de la rapidité avec laquelle ils se sont adaptés au football masculin. Le fait qu’ils aient non seulement pu jouer, mais aussi apporter une contribution significative aux saisons de ces grands clubs, laisse penser qu’ils sont prêts à représenter leur pays également.

    Tuchel n'a pas exclu la possibilité de sélectionner des adolescents au début du mois, même s'il est un peu utopique à ce stade de s'attendre à ce qu'il les intègre à temps pour la Coupe du monde 2026.

    Nombre total de joueurs : 49

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    Les « Vibesmen » des gardiens de but

    Nous terminerons cette sélection par ceux qui visent la troisième et dernière place de gardien de but, un rôle que tout le monde s'accorde à dire être le plus sympa de toute l'équipe. Apportez vos gants, mettez de l'ambiance, et le tour est joué.

    Aaron Ramsdale, qui a supplanté Nick Pope dans la hiérarchie de Newcastle, serait un excellent « animateur » au cas où l'un des trois gardiens en tête de liste viendrait à se blesser pour une raison quelconque. Jason Steele, le remplaçant de Brighton, fait également partie des candidats depuis sa sélection surprise pour les matchs amicaux de mars.

    Nombre total de joueurs : 52

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Composition probable de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026

    Gardiens : Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

    Défenseurs : Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones, Lewis Hall, Nico O’Reilly, Trevoh Chalobah, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire

    Milieux de terrain : Declan Rice, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Jordan Henderson

    Attaquants : Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Eberechi Eze, Phil Foden, Noni Madueke