Le classement des joueurs de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 : Cole Palmer risque d'être écarté, tandis que l'importance de Jude Bellingham ne cesse de croître

Le point le plus évident réside dans la qualité exceptionnelle de l'effectif, associée à une grande profondeur de banc. Même s'ils devaient perdre quelques joueurs clés, les Three Lions seraient toujours en mesure d'aligner une équipe qui disposerait d'un talent nettement supérieur à celui de n'importe quel adversaire.
La concurrence pour les places s'intensifie, plusieurs joueurs clés n'ayant pas encore fait leurs preuves sous la houlette de l'Allemand, tandis que certains prétendants moins attendus ont livré des performances dignes d'une sélection pour la phase finale du tournoi.
Alors, qui Tuchel fera-t-il appel cet été ? Qui a sa place assurée et qui est en danger ? GOAL a fait le point sur l'état de l'effectif anglais à l'approche de la Coupe du monde :