Le classement des joueurs de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 : Cole Palmer risque d'être écarté, tandis que l'importance de Jude Bellingham ne cesse de croître

Pour commencer, il faut partir du principe que tous les joueurs que Tuchel souhaite convoquer seront en forme au moment où il devra communiquer sa sélection définitive à la FIFA. Cela dit, seuls quelques joueurs sont probablement assurés de prendre l'avion, compte tenu de leur régularité tant en club qu'en sélection nationale. Le capitaine et meilleur buteur de tous les temps, Harry Kane, est plus que jamais assuré d'être de la partie.

Arsenal compte deux représentants dans cette catégorie, Declan Rice et Bukayo Saka restant deux des stars les plus régulières des Three Lions lorsqu’ils ne sont pas blessés. Avec une fin de saison chargée en perspective alors que les Gunners visent le triplé, Tuchel croise les doigts pour qu’ils soient bel et bien en forme et prêts en juin.

Depuis des années, les critiques tentent de détrôner Jordan Pickford de l'équipe d'Angleterre, mais son statut au sein de l'équipe n'a fait que se renforcer depuis ses exploits lors des arrêts de penalties à l'Euro 2020. Nous aimons tous ce gardien un peu fou qui se parle parfois à lui-même ; il est le numéro 1 jusqu'à nouvel ordre.

Bien sûr, il serait négligent de notre part d'ignorer Reece James lorsqu'il s'agit de nommer les joueurs que Tuchel sélectionnerait si sa vie en dépendait. À Chelsea, l'Allemand a contribué à faire de James l'arrière droit d'élite qu'il est aujourd'hui, et il est clairement le premier choix pour ce poste, sans aucun doute.

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